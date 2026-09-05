Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que pasará con la recompensa que había por ‘Bendito Menor’ luego que fuera abatido

La decisión oficial confirma que el incentivo se entregará tras el operativo ‘Centinela de la Patria’ en Riohacha, La Guajira, en el que el cabecilla fue dado de baja y se mantendrá en reserva al informante

El líder criminal es el más buscado en el departamento de La Guajira - crédito Policía Nacional de Colombia / sitio web
El Gobierno Nacional confirmó el pago de la recompensa de 1.000 millones de pesos por la información que permitió ubicar en Riohacha a alias ‘Bendito Menor’ - crédito Policía Nacional de Colombia
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El Gobierno nacional confirmó que se pagará la recompensa de $1.000 millones ofrecida por información que permitiera ubicar en Riohacha a Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido durante la noche del jueves 3 de septiembre de 2026 y la madrugada del viernes 4 de septiembre en la operación “Centinela de la Patria”, un operativo que también dejó a su pareja sentimental alias La Bebecita y a dos integrantes de su organización muertos y que, según la información disponible, fue posible por datos aportados por una fuente humana.

La ubicación del señalado cabecilla se apoyó en información entregada por esa fuente, que después fue contrastada por organismos de inteligencia colombianos con apoyo de agencias de Estados Unidos.

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Más de 30 integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y de otras unidades de investigación se desplazaron hasta la zona urbana de la capital de La Guajira para identificar el inmueble en el que permanecía el objetivo.

La ubicación de alias Bendito Menor se logró con información dada por una persona y verificada por inteligencia

La ubicación de Naín Andrés Pérez Toncel se logró con una fuente humana y con verificación de inteligencia colombiana apoyada por agencias de Estados Unidos - crédito Colprensa/Policía Nacional
La ubicación de Naín Andrés Pérez Toncel se logró con una fuente humana y con verificación de inteligencia colombiana apoyada por agencias de Estados Unidos - crédito Colprensa/Policía Nacional

Según El Tiempo, la información suministrada permitió reducir el área de búsqueda y establecer el sitio en el que se encontraba el señalado jefe de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (Acsn). El medio indicó que esos datos no se usaron de manera aislada, sino que fueron sometidos a labores de verificación antes de ejecutar la intervención.

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El Ministerio de Defensa atribuyó el resultado a las capacidades especializadas de la Dijín y de la Dirección de Inteligencia Policial, dentro de un proceso de inteligencia e investigación criminal. La cooperación de agencias estadounidenses también hizo parte del procedimiento previo a la operación.

Debido a la efectividad del operativo, el Ejecutivo confirmó el pago de la recompensa por la información que permitió localizar a Naín Andrés Pérez Toncel.

La operación dejó cuatro muertos y menores bajo protección del Icbf

- crédito @ICBFColombia/X
Los menores de edad que estaban en la vivienda quedaron bajo protección del Icbf, mientras los adultos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales - crédito @ICBFColombia/X

La intervención se realizó de madrugada en una vivienda de Riohacha. De acuerdo con la versión oficial, cuando los uniformados ingresaron al inmueble fueron recibidos con disparos, lo que desencadenó un intercambio de proyectiles.

En el procedimiento murieron alias Bendito Menor; alias La Bebecita, identificada como su compañera sentimental y parte de su círculo cercano; alias El Tío, señalado como cabecilla logístico; y alias Casiloco, a quien las autoridades ubicaban como responsable del componente financiero de la estructura.

Dentro de la vivienda también había otras personas, incluidos menores de edad. Los adultos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para definir su situación y establecer una eventual relación con la organización criminal, mientras los menores fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Después del operativo, los cuerpos fueron trasladados a Barranquilla para los procedimientos de identificación ante Medicina Legal.

El señalado cabecilla tenía cinco órdenes de captura y circular roja de Interpol

El operativo en una vivienda de Riohacha se produjo de madrugada y, según la versión oficial, comenzó después de que los uniformados fueran recibidos con disparos - crédito redes sociales
El operativo en una vivienda de Riohacha se produjo de madrugada y, según la versión oficial, comenzó después de que los uniformados fueran recibidos con disparos - crédito redes sociales

El Ministerio de Defensa señaló a alias Bendito Menor o “Naím” como el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres. Sobre él pesaban cinco órdenes de captura vigentes por homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado, además de una notificación roja de Interpol.

Las investigaciones también lo vinculaban con el secuestro, tortura, homicidio y desmembramiento de un menor venezolano de 16 años, un caso ocurrido en diciembre de 2025.

La cartera también sostuvo que utilizaba redes sociales para intimidar a comunidades, exhibir armas y difundir mensajes con los que buscaba proyectar control territorial y desafiar a las autoridades.

El presidente Abelardo de la Espriella destacó el resultado del operativo de la Policía Nacional. El mandatario afirmó: “Esta operación realizada por nuestra Policía Nacional nos muestra claramente que cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden”.

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