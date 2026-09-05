Colombia

Ryan Castro entregó poncho y carriel a Arcángel durante su concierto en Medellín

La presentación en la capital de Antioquia reunió a los músicos en una escena donde compartieron referencias a las costumbres paisas y a las celebraciones de diciembre

El puertorriqueño recibió un carriel de Jericó y un poncho en pleno show, pidió una demostración y luego lució las prendas ante el público -crédito @chavocensura/ TikTok

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Ryan Castro le entregó a Arcángel un carriel y un poncho antioqueños durante su concierto en Medellín, un gesto que llevó al escenario del Estadio Atanasio Girardot dos prendas asociadas con la identidad cultural de la región.

El artista paisa fue uno de los invitados de la primera presentación de Arcángel en la capital antioqueña. Su aparición incluyó un momento distinto a las colaboraciones musicales habituales: llegó a la tarima con un carriel elaborado en Jericó y un poncho para entregárselos al cantante puertorriqueño ante miles de asistentes.

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Ryan Castro explicó el origen y el valor simbólico de las prendas antes de dárselas a Arcángel. El carriel, una bolsa de cuero vinculada a la tradición antioqueña, procedía de Jericó, municipio reconocido por la fabricación artesanal de este accesorio.

Ryan Castro sorprendió a Arcángel con un regalo de tradición antioqueña - crédito @ryancastro / Instagram
Ryan Castro sorprendió a Arcángel con un regalo de tradición antioqueña - crédito @ryancastro / Instagram

“Le quiero regalar una cosita que le traje. Esto es un carriel hecho en Jericó y la tradición de nosotros es esto también con poncho”, le dijo el intérprete colombiano a Arcángel durante el concierto.

El regalo permitió que Castro mostrara una referencia de la cultura paisa frente a un público masivo y ante uno de los artistas urbanos de Puerto Rico con mayor recorrido en el género. El cantante le ayudó a Arcángel a colocarse el poncho y el carriel, que el invitado utilizó durante parte de su presentación.

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La escena alteró por unos minutos la dinámica del espectáculo. Mientras Arcángel se ajustaba las prendas, el público siguió el intercambio entre los dos artistas, quienes compartieron comentarios sobre la forma de usar el atuendo.

El puertorriqueño reaccionó con sorpresa al recibir el regalo y le pidió a Ryan Castro que se colocara primero el poncho y el carriel para entender cómo llevarlos. “Póntelo y yo te veo a ti, para yo cacharte el flow”, expresó Arcángel.

Ryan Castro sorprendió a Arcángel con un regalo de tradición antioqueña durante el concierto en Medellín - crédito @ryancastro / Instagram
Ryan Castro sorprendió a Arcángel con un regalo de tradición antioqueña durante el concierto en Medellín - crédito @ryancastro / Instagram

Castro siguió la indicación y mostró cómo debía ubicarse cada pieza. Luego, Arcángel apareció con el atuendo tradicional sobre la tarima del Atanasio Girardot, mientras continuaba el concierto.

Durante el diálogo, Ryan Castro también hizo referencia a una expresión popular que asocia septiembre con el inicio anticipado de las celebraciones de fin de año en Colombia. “¿Sabe por qué nosotros usamos esto así? Porque aquí en Colombia, que desde septiembre se siente que viene diciembre”, comentó el artista.

La frase provocó risas entre los músicos y los asistentes. El intercambio combinó la tradición de las prendas antioqueñas con una referencia a las celebraciones que suelen anticiparse en varias ciudades colombianas durante los últimos meses del año.

Ryan Castro explicó que las prendas representan una tradición vinculada con la cultura de Antioquia - crédito @ryancastro / Instagram
Ryan Castro explicó que las prendas representan una tradición vinculada con la cultura de Antioquia - crédito @ryancastro / Instagram

Los mejores momentos del concierto de Arcángel en Medellín

El concierto de Arcángel en el Estadio Atanasio Girardot reunió parte del repertorio que consolidó la carrera del artista puertorriqueño durante más de 20 años. La presentación tuvo canciones como Pa que la pases bien, Por amar a ciegas y Chica virtual, temas que conectaron distintas etapas de su trayectoria dentro de la música urbana.

La noche también estuvo marcada por una lista amplia de apariciones especiales. Más de 10 artistas subieron a la tarima para acompañar a “La Maravilla” en varias colaboraciones, con presencia de figuras del reguetón y el trap, así como de intérpretes de la escena colombiana.

Entre los invitados estuvieron Yaga y Mackie, Fabrian Eli, Jezzy “El Cheff”, Ñejo, DJ Luian, Ryan Castro, Bryan Myers, J Quiles y NTG. Cada participación permitió recuperar canciones compartidas, presentar colaboraciones y dar espacio a nuevos nombres vinculados al movimiento urbano.

Uno de los pasajes que concentró la atención ocurrió cuando Arcángel invitó a su hijo, Austin, a compartir el escenario. La aparición sumó un momento familiar a una jornada que repasó parte de los vínculos construidos por el puertorriqueño a lo largo de su carrera.

Arcángel habló sobre su paso por La velada del año V, la pelea de Westcol y lo que le costó la ropa que usó ese día - crédito @arcangel/IG
Más de 10 artistas participaron como invitados durante la primera fecha del puertorriqueño en Medellín - crédito @arcangel/IG

El show combinó referencias al reguetón de las primeras etapas del género con producciones de trap y canciones más recientes. La selección musical se apoyó en los éxitos de Arcángel, pero también dejó lugar para que sus invitados tuvieran intervenciones propias ante el público de Medellín.

La presentación correspondió a la primera fecha del cantante en Medellín. La sucesión de invitados, las canciones de distintas épocas y los momentos fuera del repertorio central marcaron una noche que convirtió al Atanasio Girardot en punto de encuentro para artistas de Puerto Rico y Colombia.

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