Colombia

El insólito video de Claudia Calderón, hermana de Yina, lanzándose a una piscina vacía: “¡Me estoy ahogando!”

La joven simuló nadar y pidió auxilio después de caer boca abajo, mientras las personas presentes le recordaban que el lugar estaba vacío

La hermana de Yina Calderón apareció en un video viral tras lanzarse al fondo de una estructura sin agua durante una reunión con amigos - crédito @LaJornadaco/ X

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Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, protagonizó un video en aparente estado de alicoramiento que se difundió en redes sociales. La mujer saltó a una piscina vacía y simuló que nadaba y hasta se ahogaba. La grabación muestra a la joven boca abajo en el fondo de la estructura mientras mueve brazos y piernas y grita: “Me estoy ahogando”.

Según la información que acompañó la publicación, Claudia habría terminado una relación sentimental 15 días antes de la reunión. En ese contexto, un amigo registró el momento, que comenzó a circular en distintas plataformas y provocó reacciones de los usuarios por la particular escena.

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En las imágenes, la joven se acerca al borde de la piscina, que no tenía agua, y se lanza hacia el interior. Tras caer de frente, empieza a hacer movimientos similares a los de una persona que intenta nadar y pide ayuda a los presentes. “Me estoy ahogando”, se escucha decir a Claudia durante la grabación. Las personas que la rodeaban le respondieron que la piscina estaba vacía, mientras reaccionaban entre risas y comentarios ante la situación.

“Me estoy ahogando”, el momento de Claudia Calderón en una piscina vacía - crédito tomado de redes sociales - @claudiacalderon5735/ Instagram
“Me estoy ahogando”, el momento de Claudia Calderón en una piscina vacía - crédito tomado de redes sociales - @claudiacalderon5735/ Instagram

El video no permite establecer si Claudia había consumido alcohol, por lo que esa versión no puede confirmarse solo a partir de las imágenes. La escena, no obstante, fue presentada en redes como parte de una celebración posterior a su ruptura.

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El video, que ya suma miles de vistas en redes sociales e interacciones, dejó varios comentarios donde algunos tomaron con humor la situación, mientras otros demostraron su preocupación por el supuesto estado de alcoholización de Calderón.

“Bueno por lo menos aguanta bastante la respiración 🤣“, ”Pero ayudenla... Se va a ahogar!“, ”Pero hagan algo!! no ven que se esta ahogando !!! 😅“, ”Fue a buscar a nemo", “esa familia es de lo peor”, “ella están locas”, “los papás deben ser primos, raras hptas”, “es como loca”, “que familia tan nefasta”, (Sic), son algumos de los comentarios que se han sumado en redes sociales.

El video de la piscina sin agua reavivó en redes sociales el recuerdo de otro episodio familiar que ocurrió semanas antes. El 2 de agosto, durante la fiesta de revelación de sexo del bebé de su hermana Juliana Calderón, la joven también quedó en el centro de la atención por una reacción que incluyó llanto, gritos y daños a parte de la decoración.

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El video recordó un episodio del 2 de agosto durante la revelación de sexo del bebé de Juliana Calderón - crédito @julianacalderon12/IG

La celebración había sido transmitida en vivo por Yina Calderón a través de TikTok. Antes del anuncio, Yina le pidió a Claudia que se calmara y señaló durante la emisión que parecía haber consumido alcohol. “Claudia, usted está muy borracha, no se le vaya a tirar la vuelta a la china, cálmese”, le dijo frente a quienes seguían la transmisión.

El momento principal de la reunión llegó con la salida de humo rosa, que confirmó que Juliana espera una niña. Claudia reaccionó con llanto y manifestó que prefería que el bebé fuera un niño. En medio de esa respuesta, lanzó al suelo la botella que tenía en la mano y afectó algunos elementos de la escenografía que habían instalado para la ocasión.

“Yo quería un niño”, gritó Claudia en uno de los videos que circularon después de la reunión. La grabación también muestra a la mujer en el piso y cerca de la estructura desde la que salió el humo que reveló el sexo del bebé. La situación no surgió de forma inesperada para la familia. Durante el vivo, Yina intervino en más de una oportunidad para pedirle a su hermana que dejara de beber y que se apartara de la decoración. “Claudia, por favor, párese de ahí”, se escucha en otro fragmento de la transmisión.

Claudia dijo que quería un niño y lanzó al suelo una botella durante la fiesta de revelación - crédito @lucianocuellar222/IG

Claudia respondió que no tenía intención de modificar su conducta. “No me importa, me importa un culo, este es mi mejor momento”, afirmó ante la cámara. Las imágenes se replicaron en cuentas de entretenimiento y abrieron un debate entre usuarios que expresaron críticas y preocupación por su comportamiento.

Pese a lo ocurrido, Juliana Calderón continuó con la celebración acompañada de familiares y amigos. El anuncio de que espera una niña quedó relegado por la reacción de su hermana, que concentró la mayor parte de los comentarios en redes sociales.

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