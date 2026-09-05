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Yhormar Hurtado, futbolista del América de Cali envuelto en polémicas denuncias de la Liga BetPlay, fue declarado “inelegible”

La “Mechita” conservará los puntos tras la victoria por 2-0 a Internacional de Bogotá y del 7-0 a Boyacá Chicó, tras las apelaciones por su inscripción irregular

Yhormar Hurtado
Yhormar Hurtado fue declarado como 'inelegible' por parte de Dimayor - crédito América de Cali
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El 4 de septiembre de 2026, la Comisión Disciplinaria de la Dimayor resolvió que los recursos presentados por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó por la inscripción de Yhormar Hurtado en América de Cali.

La decisión mantuvo los resultados de los partidos ya disputados y, al mismo tiempo, declaró al defensor inelegible para jugar el resto de la temporada 2026 en torneos organizados por la entidad.

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El organismo deportivo declaró como "inelegible" en competencias a Hurtado -crédito Dimayor
El organismo deportivo declaró como "inelegible" en competencias a Hurtado -crédito Dimayor

El fallo confirmó que América no perderá los puntos obtenidos en sus triunfos ante ambos rivales: el 2-0 contra Internacional de Bogotá y el 7-0 frente a Boyacá Chicó.

La Comisión basó la inelegibilidad en el artículo 5.4 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, aplicable para el resto del calendario oficial de Dimayor.

La controversia se originó en julio, tras el fichaje de Hurtado por América luego de haber jugado ese mismo año partidos oficiales con Deportes Tolima y con Always Ready de Bolivia. El jugador disputó tres encuentros con el club colombiano antes de terminar su contrato el 15 de marzo de 2026, y luego actuó entre marzo y mayo con el equipo boliviano, con tres presentaciones en la Copa Libertadores.

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Hurtado debutó con América el 26 de julio de 2026, en el partido ante Internacional de Bogotá en el estadio El Campín. El cuadro bogotano presentó una denuncia al considerar que el defensor habría actuado con tres equipos en una misma temporada, interpretación que Boyacá Chicó también invocó en su reclamo tras el encuentro del 2 de agosto.

El Comité Disciplinario del Campeonato había suspendido de forma provisional al jugador por siete días y luego, mediante la Resolución 073 de 2026, desestimó las denuncias; la apelación derivó en la decisión conocida este 4 de septiembre de 2026.

David González habló sobre la suspensión de Yhormar Hurtado

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico antioqueño fue bastante crítico con la decisión de Dimayor-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 3 de septiembre de 2026, David González respondió en rueda de prensa a la intención de Alianza FC de demandar el partido tras la derrota 3-0 ante América de Cali por una fecha de la Liga BetPlay, y sostuvo que el caso del defensor Yhormar Hurtado ya está cerrado. La declaración se produjo después del juego disputado en el estadio Pascual Guerrero.

La posible acción legal fue mencionada por el presidente de Alianza, Carlos Ferreira. Ferreira afirmó que existían “elementos jurídicos” para demandar por la inclusión de Hurtado, que fue titular. Consultado por la respuesta del técnico respondió de forma irónica a las declaraciones del dirigente a la hora de afirmar que demandará el juego por el caso Hurtado:

“Creo que prefiero ser cauteloso antes de decir algo porque puede ser que hasta me demanden a mí también porque todo ahora resulta una demanda. Lo de Yhormar es cosa juzgada y ante eso no hay nada que hacer. Solo son ciertos equipos los que demandan, Junior por ejemplo en ningún momento demanda. Hasta ahí lo dejo”.

Yhormar Hurtado habló sobre lo que vive en medio de la polémica por alineación indebida en contra del América de Cali

El defensor expresó su tranquilidad por lo ocurrido, y habló del apoyo por parte del América-crédito @WinSportsTV/X
El defensor expresó su tranquilidad por lo ocurrido, y habló del apoyo por parte del América-crédito @WinSportsTV/X

El 4 de septiembre de 2026 en el programa Despierta Win, el defensor habló sobre la incomodidad que vive con las demandas de los equipos, aunque confirmó que el cuadro Escarlata apoya de forma constante

“Yo mantengo la tranquilidad. Ya se habló del tema, el caso salió a mi favor y América lo trató con la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Mi mentalidad está fuerte y enfocada en lo que viene. Al principio fue incómodo, pero el club me ha respaldado muy bien y eso me dio mucha confianza. Antes de llegar, ya habían averiguado toda la situación. Si América hubiera sabido que yo no podía jugar, no me habría contratado. Solo esperaba la respuesta de Dimayor”.

Hurtado recordó cuando tras el partido ante Internacional de Bogotá, tuvo que ir a la tribuna en el juego ante Once Caldas de Manizales:

“Me tocó estar en la tribuna contra Once Caldas y fue un momento incómodo, pero ahora estoy tranquilo. El equipo se encargará de resolver lo que corresponda y yo me concentro en hacer las cosas bien dentro de la cancha. Estoy muy agradecido por el respaldo que me han dado”.

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