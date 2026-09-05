Más de 40 menores de edad fueron sorprendidos consumiendo alcohol en un establecimiento de Bogotá: estaba registrado como un sindicato

Al entrar al lugar, los uniformados encontraron a los adolescentes consumiendo cerveza, aguardiente, ron y whisky. Según el informe oficial, uno de ellos presentaba signos de embriaguez avanzada - crédito mebog

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La Policía Metropolitana de Bogotá encontró a 47 menores, de entre 9 y 17 años, en un local abierto al público del barrio La Magdalena, en la localidad de Teusaquillo, en el que, de acuerdo con las autoridades, se habría tolerado el consumo de alcohol.

Agentes de la Seccional de Protección y Servicios Especiales realizaron la intervención tras seguir convocatorias difundidas a través de redes sociales. Esa información permitió ubicar el establecimiento y verificar las actividades que se desarrollaban en su interior.

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Al entrar al lugar, los uniformados encontraron a los adolescentes consumiendo cerveza, aguardiente, ron y whisky. Según el informe oficial, uno de ellos presentaba signos de embriaguez avanzada.

Más de 40 menores de edad fueron sorprendidos consumiendo alcohol en un establecimiento de Bogotá - crédito Mebog

Durante la inspección también fueron incautadas sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y productos derivados del tabaco. Las autoridades advirtieron que el establecimiento contaba con antecedentes. Conforme a las verificaciones, sus responsables habrían cambiado la razón social del negocio para eludir los controles y mantener la actividad pese a sanciones previas.

El sitio acumulaba cuatro cierres por conductas contrarias a la convivencia, bajo lo establecido en la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Pese a esas medidas, habría continuado en funcionamiento con otros nombres comerciales.

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La Policía Metropolitana de Bogotá incautó sustancias estupefacientes, armas cortopunzantes y productos derivados del tabaco - crédito Mebog

“De acuerdo con las labores de verificación, los administradores del establecimiento habrían cambiado la razón social para evadir los controles de las autoridades. Se estableció que este lugar es reincidente en comportamientos contrarios a la convivencia, registrando cuatro cierres previos en aplicación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, escribió la Policia Metropolitana de Bogotá en un comunicado.

El operativo contó con la participación de la Alcaldía Local de Teusaquillo y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Los 47 menores fueron puestos bajo protección de la entidad, que deberá definir las acciones para restablecer sus derechos y fijar las medidas de protección pertinentes.

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El establecimiento recibió una nueva medida correctiva, que ordenó la suspensión temporal de sus actividades por diez días.

Bar en el barrio Restrepo fue sorprendido permitiendo el consumo de licor a 3 menores de edad

Bar en el barrio Restrepo fue sorprendido permitiendo el consumo de licor a tres menores de edad- crédito Mebog

En otro operativo se aseguró el restablecimiento de derechos de tres menores hallados en un bar de la zona de rumba del barrio Restrepo, en la localidad Antonio Nariño, tras una inspección encabezada por la Policía de Bogotá junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la alcaldía local.

Durante las requisas en el sector, uniformados de la Policía de Tránsito impusieron 64 comparendos e inmovilizaron cuatro vehículos. En otro establecimiento, los policías encontraron varias papeletas de la droga sintética tusi.

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En el bar donde estaban los menores, las autoridades ordenaron al administrador abrir una bodega ubicada al fondo del lugar. Allí encontraron a cinco personas consumiendo licor, entre ellas los tres adolescentes,. De inmediato, activaron el protocolo para evitar su permanencia en un entorno con alcohol, adultos en estado de embriaguez y riesgos asociados a riñas o microtráfico.

Los menores fueron trasladados por el equipo de Infancia y Adolescencia para verificar su integridad física y emocional, y luego quedaron a cargo de sus padres, quienes firmaron un compromiso para prevenir nuevas conductas irregulares. Las autoridades advirtieron que una reincidencia puede derivar en medidas más severas, incluida la apertura de un proceso de verificación de custodia.

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