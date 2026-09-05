Blessd respondió con palabras de ‘alto calibre’ a las críticas sobre su paternidad: “Ustedes me siguen a mí es por mi música”

Blessd celebra tres nominaciones a Premios Juventud 2026 en un momento de alcance internacional y cambios en su vida personal - crédito prensa Blessd

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El cantante colombiano Blessd reaccionó de manera categórica ante los constantes cuestionamientos sobre su rol como padre y las especulaciones respecto a su entorno familiar en redes sociales.

Durante una reciente transmisión en directo desde sus plataformas digitales, el artista antioqueño rechazó los comentarios de los internautas que exigían detalles sobre el cuidado y el tiempo dedicado a su hijo Caleb, nacido a mediados del presente año en la ciudad de Medellín.

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Frente a las continuas versiones que sugieren un distanciamiento entre Blessd y la madre del bebé, la creadora de contenido Manuela QM, el artista ha mantenido la postura de asegurar que el bienestar de la familia se encuentra resguardado. No obstante, eso no ha detenido ni los rumores ni la insistencia de las redes sociales de mostrar más de su vida familiar.

Fue por eso que durante una reciente transmisión en vivo, el intérprete manifestó su disconformidad con las personas que pretenden fiscalizar su cotidianidad junto al recién nacido. El músico puntualizó que la exposición de su vida personal no forma parte de sus obligaciones con la audiencia y enfatizó que el vínculo con sus seguidores se fundamenta estrictamente en su producción musical.

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De igual manera, hizo un llamado para dar por concluidos los señalamientos sobre su antigua relación sentimental con la creadora de contenido conocida como La Suprema, argumentando que se trata de un capítulo superado en su vida y que la opinión pública debe enfocarse en nuevos temas.

El creador de contenido pidió a los usuarios de redes sociales dejar de lado las especulaciones sobre su vida personal y las razones por las que no sube interacciones con su hijo Caleb - crédito @peroselasaco/TikTok

“Y siguen con la misma maricada. Ya es hora de que maduren en ese sentido, de que dejen tanta bobada”, manifestó visiblemente molesto.

“Ya es un momento donde hay que empezar a superar eso y son ustedes mismos los que no lo superan. Entonces, por favor, solo quiero pedirles eso también, ya que hay tanto chismoso y tanta gente ahí, que paren eso y que dejen eso ahí, aparte, ya dejen que cada uno haga sus cosas y que no se metan tanto”, señaló.

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Acto seguido, el reguetonero se dirigió expresamente a las mujeres que lo estaban hostigando en redes sociales por esta situación.

“Yo no soy ejemplo de ni chimba. Si no me ven con el niño piensan que ya no mantengo con el niño. Ustedes me siguen a mí es por mi música. Y si usted quiere chismosear, pues mae, la chimba mija (...) Y comenten otras cosas, malparidas tan cansonas”, afirmó el exponente urbano para marcar distancia frente a las críticas.

El creador de contenido pidió a los usuarios de redes sociales dejar de lado las especulaciones sobre su vida personal y las razones por las que no sube interacciones con su hijo Caleb - crédito @peroselasaco/TikTok

La faceta de la paternidad de Blessd dio inicio de manera pública el 19 de enero de 2026, fecha en la que confirmó de forma oficial que se encontraba a la espera de su primogénito junto a Manuela QM. La noticia llegó tras semanas de constantes rumores en el ámbito del entretenimiento.

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A lo largo del proceso de gestación, el artista dedicó diversas publicaciones a la llegada del bebé, expresando su deseo de asumir con responsabilidad esta nueva etapa y ajustando sus compromisos profesionales para estar presente durante el período de gestación de la empresaria paisa.

El nacimiento del pequeño Caleb ocurrió el 11 de junio de 2026, luego del ingreso de la influenciadora a la Clínica El Prado, situada en el sector de El Poblado. Ese mismo día, el cantante compartió con sus millones de seguidores una serie de fotografías sosteniendo al recién nacido. El artista describió la jornada como “el mejor día de mi vida” y acompañó el mensaje con una promesa directa a su hijo: “mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar”.

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A pesar de que la pareja atravesó momentos de tensión mediática y rumores de separación durante los meses previos, ambos asistieron de manera conjunta a las celebraciones familiares antes del parto y coordinaron el cuidado del menor.

Blessd y Anuel AA se juntan de nuevo para presentar “Capcana Cocoa”

El colombiano y el puertorriqueño protagonizaron una nueva colaboración musical - crédito YouTube

En el ámbito profesional, el músico colombiano presentó su nuevo sencillo en colaboración con el puertorriqueño Anuel AA, titulado Capcana Cocoa. El lanzamiento, publicado el pasado jueves 3 de septiembre, marca un nuevo encuentro creativo entre ambos artistas, en medio del desarrollo de la gira internacional que el cantante antioqueño adelanta actualmente por Latinoamérica.

La colaboración comenzó a gestarse semanas antes del estreno oficial durante una estancia compartida por ambos artistas en Punta Cana, República Dominicana. Durante ese periodo, los músicos difundieron diversos adelantos a través de transmisiones y canales de difusión en Instagram, evidenciando la cercanía entre ambos antes de dar a conocer la fecha oficial de lanzamiento de la canción.

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Líricamente, la pieza se adentra en temáticas de seducción, vida nocturna y códigos de consumo exclusivo. La referencia al aroma a cocoa constituye el hilo conductor de la narrativa, donde el protagonista evoca el recuerdo de una pareja. En el plano de la producción musical, el tema contó con la participación del dúo Los Money Makers, integrado por los hermanos Deezy y Prime. Asimismo, el videoclip oficial fue filmado en la zona turística de Cap Cana con la dirección técnica de la compañía Dypa Company.