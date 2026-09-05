Ministro de Defensa y Fuerzas Militares anunciaron ofensiva contra Iván Mordisco y las finanzas de las disidencias: “No va a sobrevivir a este Gobierno”

El general Erik Rodríguez aseguró que Iván Mordisco no sobrevivirá a este Gobierno - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

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El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró que el Gobierno reforzó la coordinación entre inteligencia, Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía General de la Nación para ubicar a los máximos jefes de los grupos armados y atacar sus redes económicas.

En una entrevista con Semana, el funcionario sostuvo que la estrategia también apunta a las estructuras que respaldan a las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo.

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Durante la conversación, el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares, afirmó que alias Iván Mordisco continúa en Colombia y que las autoridades adelantan operaciones para localizarlo. “Mordisco no va a sobrevivir este Gobierno”, señaló el oficial al referirse a la ofensiva contra el jefe de las disidencias.

El ministro de Defensa explicó que la prioridad está en articular las herramientas judiciales y operativas del Estado. Según dijo, la Fiscalía y la Fuerza Pública trabajan en una misma línea para identificar tanto a los principales líderes como a los mandos que sostienen las estructuras regionales.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, afirmó que el Gobierno reforzó la coordinación institucional contra los grupos armados - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Mora mencionó, además, la necesidad de afectar las finanzas de esas organizaciones mediante procesos de extinción de dominio. “Eso es lo que les duele”, expresó al hablar de los bienes y recursos que permitirían mantener las actividades criminales en distintas zonas del país. El funcionario indicó que el despliegue de inteligencia incluye el seguimiento de alias Iván Mordisco, alias Calarcá y otros cabecillas de menor visibilidad pública que cumplen funciones de enlace o dirección dentro de las organizaciones armadas. Para el ministro, el trabajo requiere una respuesta conjunta de las instituciones, que permita unir los procesos judiciales con las operaciones militares y policiales.

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Por su parte, el general Rodríguez evitó precisar el nivel de cercanía de las autoridades con los jefes ilegales. Ante una pregunta sobre la posibilidad de que las capturas ocurran pronto, respondió de forma breve y recurrió a una comparación: “Un boxeador no anuncia su golpe”.

El general Erik Rodríguez aseguró que Iván Mordisco permanece en Colombia y que las operaciones para ubicarlo continúan - crédito Fuerzas Militares

El comandante sostuvo que los líderes de los grupos armados deben entender que no podrán mantenerse por décadas en la ilegalidad. “Los delincuentes que hacen parte de estas estructuras y principalmente los cabecillas no pueden tener aspiración de llegar a viejos”, manifestó durante la entrevista con Semana.

Rodríguez afirmó que las autoridades buscan cerrar brechas institucionales y fortalecer la cooperación entre entidades. Según su explicación, una operación contra un cabecilla debe ir acompañada por medidas contra las economías ilegales que financian a cada estructura, con el objetivo de evitar que otros mandos ocupen de inmediato el lugar de quienes sean capturados o neutralizados.

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El pronunciamiento ocurre después de que el presidente Abelardo de la Espriella advirtiera públicamente a alias Iván Mordisco sobre las operaciones en su contra. El mandatario aseguró que la Fuerza Pública mantiene una ofensiva contra las disidencias que ese cabecilla comanda.

“Vamos detrás de ti”, el mensaje de Abelardo de la Espriella a Iván Mordisco

El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia directa contra alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, luego de una operación militar contra un campamento de esa estructura en Guaviare. El mandatario aseguró que la ofensiva de la Fuerza Pública continuará y afirmó que el cabecilla no podrá evadir las acciones del Gobierno.

“Cada vez estamos más cerca de Mordisco. Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra Fuerza Pública”, expresó De la Espriella en un mensaje divulgado el 1 de septiembre.

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El jefe de Estado elevó el tono de su pronunciamiento al anticipar nuevos ataques contra el líder disidente. “Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”, afirmó.

El mandatario anticipó nuevos ataques contra Iván Mordisco tras el bombardeo en Guaviare - crédito Sergio Acero/REUTERS y Ernesto Guzmán/EFE

La advertencia ocurrió después del bombardeo a un campamento atribuido a la estructura Carolina Ramírez, vinculada a las disidencias de Iván Mordisco. Según el mandatario, entre los muertos estuvo alias Tigre, también conocido como Pintado, a quien identificó como uno de los hombres de confianza del jefe guerrillero.

“Este bandido era uno de los hombres de confianza de Mordisco”, señaló el presidente al referirse al integrante de la estructura armada. De la Espriella sostuvo que autorizó el operativo dos semanas antes, en calidad de comandante en jefe de la Fuerza Pública.

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“Yo mismo autoricé esa operación hace dos semanas como comandante en jefe de nuestra Fuerza Pública”, manifestó. De acuerdo con el balance entregado por el presidente, la acción dejó 20 integrantes del grupo armados muertos, cinco capturados y dos menores recuperados.

“Dimos de baja a veinte narcoterroristas, capturamos a cinco narcoterroristas y recuperamos dos menores que se encontraban en ese campamento”, declaró el mandatario. También indicó que las tropas incautaron 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y material de campaña.

Presidente Abelardo de la Espriella anuncia acciones contra alias Iván Mordisco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En el mismo pronunciamiento, De la Espriella descartó una negociación con los grupos armados ilegales. “La paz que nos merecemos, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, sostuvo.

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Entre el 7 y el 30 de agosto, el Comando General de las Fuerzas Militares reportó 782 acciones contra organizaciones armadas, redes criminales, narcotráfico y minería ilegal, según las cifras divulgadas por el Gobierno.