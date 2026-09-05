Colombia

Por golpes contra la criminalidad en el país, Abelardo de la Espriella anunció que condecorará a miembros de las FF. MM. y la Policía: “Héroes de la Patria”

El mandatario hizo el anuncio luego del operativo exitoso en el que se dio de baja a uno de los objetivo de alto valor del Gobierno nacional: Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor

Por el momento no se detallaron ni la fecha, la hora y el lugar - crédito Lina Gasca / Colprensa
Por el momento no se detallaron ni la fecha, la hora y el lugar - crédito Lina Gasca / Colprensa
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el sábado 5 de septiembre que la próxima semana condecorará a integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que participaron en los operativos desplegados desde el comienzo de su mandato, el viernes 7 de agosto.

El mensaje fue publicado al mediodía en su cuenta de X, un día después de lo fue el atentado con drones que sufrió una base militar en Ocaña (Norte de Santander).

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“Anuncio al país que la próxima semana voy a condecorar a nuestros héroes de la Patria”, expresó el jefe de Estado.

De la Espriella indicó que el reconocimiento estará dirigido a los uniformados que intervinieron en operaciones contra estructuras criminales y en acciones que, según afirmó, permitieron abatir a personas señaladas como delincuentes peligrosos.

El mandatario destacó el trabajo de policías y militares frente a organizaciones vinculadas con terrorismo y narcotráfico. “Colombia tiene una deuda de gratitud con estos patriotas que arriesgan su vida todos los días para proteger la nuestra”, escribió el mandatario.

De la Espriella hizo el anuncio pasado el mediodía del sábado 5 de septiembre vía X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
De la Espriella hizo el anuncio pasado el mediodía del sábado 5 de septiembre vía X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La publicación también se conoció tras el operativo realizado en Riohacha, La Guajira, en el que murió Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor o Naín, señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). El presidente viajó el mismo viernes al Batallón Cartagena de esa ciudad, donde defendió la actuación de la Policía y anticipó una política de respaldo a las operaciones contra estructuras armadas ilegales.

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El presidente vinculó las condecoraciones con la ofensiva de seguridad de su Gobierno

En su mensaje, De la Espriella señaló que la ceremonia reconocerá a los integrantes de la Fuerza Pública que participaron en “los últimos operativos” con resultados contra redes criminales.

El anuncio se suma a la estrategia de seguridad que el Gobierno ha presentado durante sus primeras semanas. El mandatario ha sostenido que su administración reforzará las acciones de inteligencia, investigación criminal y operaciones contra grupos que, según las autoridades, participan en narcotráfico, extorsiones, secuestros y homicidios.

“Es momento de honrar a nuestros héroes como corresponde”, afirmó el presidente, y de paso aseveró que los uniformados deben tener la certeza de que cuentan con el respaldo del Ejecutivo.

Alias Bendito Menor se encontraba en una casa ubicada en el barrio Los Olivos de Riohacha. Las autoridades encontraron armas y municiones - crédito Dijín

“Que cada policía y cada soldado sepa que su Presidente, su Gobierno y millones de colombianos reconocemos su valor, su sacrificio y su amor por Colombia”, añade en la publicación “el Tigre”.

El jefe de Estado no precisó la fecha, el lugar ni el número de uniformados que recibirán las condecoraciones. Tampoco detalló cuáles serán las medallas o reconocimientos que entregará durante el acto anunciado.

De la Espriella prometió respaldo político a las Fuerzas Militares y a la Policía

El mensaje mantuvo la línea de los pronunciamientos que el presidente hizo el viernes 4 de septiembre desde Riohacha. Allí aseguró que defenderá a los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional frente a cuestionamientos o eventuales procesos derivados de sus actuaciones operativas.

“Mientras ellos estén dispuestos a defender a Colombia, este Presidente estará siempre dispuesto a respaldarlos, protegerlos y honrarlos”, escribió De la Espriella desde su cuenta en X.

El jefe de Estado atribuyó a los agentes y militares un papel central en la confrontación contra las organizaciones ilegales; destacó que enfrentan al terrorismo y al narcotráfico, y que defienden la Constitución y la ley en zonas apartadas del país.

El presidente cerró su mensaje con las frases “Honor y gloria a nuestros héroes de la Patria”, “Firme por la Patria” y “Que Viva Cristo Rey”.

El jefe de Estado viajó a La Guajira la mañana del viernes 4 de septiembre y ofreció una rueda de prensa con los detalles de la acción policial que permitió abatir a Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, su pareja sentimental alias La Bebecita, y otros dos hombres de su esquema de seguridad - crédito @isamg6/X

El anuncio se produjo tras varios hechos de seguridad que marcaron las primeras semanas de la administración. Entre ellos está la muerte de alias Bendito Menor durante un operativo en Riohacha, así como la captura en Manizales de Richard José Espinal Quintero, alias Coty, señalado como cabecilla transnacional del Tren de Aragua.

El Gobierno también formalizó el cierre de espacios de diálogo con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. De la Espriella ha cuestionado los mecanismos de negociación con grupos armados y ha defendido el uso de las herramientas previstas en la ley para combatirlos.

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