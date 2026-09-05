Deportes

Martín ‘Cochise’ Rodríguez, leyenda del ciclismo colombiano, se encuentra hospitalizado en Medellín: “Presentó mareos”

El excampeón mundial de pista, de 84 años, permanece en la Clínica Medellín de Occidente tras sufrir mareos e insuficiencia cardíaca; los médicos lo dejan en observación y su entorno reporta una evolución estable

Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez, legendario ciclista colombiano, dio positivo para COVID-19. Foto: Colprensa
Martín Cochise Rodríguez fue hospitalizado en Medellín por mareos e insuficiencia cardíaca y permanece bajo observación médica-crédito Colprensa
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El excampeón mundial de ciclismo Martín “Cochise” Rodríguez fue hospitalizado el 4 de septiembre de 2026 en Medellín, donde permanece bajo observación médica tras presentar mareos e insuficiencia cardíaca, un cuadro por el que los médicos resolvieron mantenerlo internado durante algunos días aunque su condición actual es estable.

El excliclista de 84 años está en la Clínica Medellín de Occidente. Según informó El Colombiano, el 5 de septiembre de 2026 amaneció con una mejoría en su estado de salud, pero el cuerpo médico decidió continuar con chequeos y tratamiento.

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Martín Emilio Rodríguez (Medellín, Colombia, 1942) Ciclista colombiano, llamado Cochise Rodríguez. Como aficionado ganó el campeonato del mundo en persecución.Archivo Colprensa.
Martín Emilio Rodríguez (Medellín, Colombia, 1942) Ciclista colombiano, llamado Cochise Rodríguez. Como aficionado ganó el campeonato del mundo en persecución.Archivo Colprensa.

Jesús Piedrahíta, directivo del equipo de ciclismo Orgullo Paisa, explicó que la información fue transmitida por la esposa del exciclista, María Cristina.

“Está en chequeos médicos por presentar mareos e insuficiencia cardíaca”.

El pronóstico difundido por familiares y personas cercanas es el de un paciente estable. En los últimos días, varios amigos habían notado su ausencia en la pista del Aeroparque Juan Pablo II y en recorridos hacia municipios cercanos, salidas que solía hacer casi a diario.

Rodríguez fue el primer colombiano en ganar etapas en el Giro de Italia

Cochise Rodríguez, leyenda del ciclismo colombiano. Foto de Comité Olímpico Colombiano.
Martín Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en ganar etapas en el Giro de Italia, con triunfos en 1973 y 1975-crédito Comité Olímpico Colombiano.

Martín Emilio Rodríguez ocupa un lugar central en la historia del ciclismo colombiano por haber sido uno de los primeros corredores del país en abrirse camino en Europa. En su momento fue reconocido como el deportista colombiano del siglo XX y su trayectoria marcó el inicio de las grandes actuaciones nacionales en el ciclismo internacional.

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Entre 1963 y 1967 ganó cuatro veces la Vuelta a Colombia: en 1963, 1964, 1966 y 1967. A esa marca sumó 39 victorias de etapa en la principal carrera por etapas del país.

Su dominio alcanzó el Clásico RCN, prueba en la que se coronó en 1963 y consiguió 12 triunfos parciales. En Venezuela logró además un tricampeonato en la Vuelta al Táchira, con títulos en 1966, 1968 y 1971.

El salto al profesionalismo en Europa lo dio con el equipo Bianchi-Campagnolo, donde fue gregario del italiano Felice Gimondi. Allí consolidó su proyección internacional y firmó un antecedente decisivo para el ciclismo colombiano.

Rebajan el sueldo a equipo de Rigoberto Uran
Rigoberto Urán y Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez durante el Tour Colombia 2.0 -crédito Luis Barbosa/Colprensa

Rodríguez fue el primer colombiano en ganar etapas en una gran vuelta. Lo hizo en el Giro de Italia de 1973, cuando se impuso en la decimoquinta fracción entre Florencia y Forte dei Marmi, y repitió en 1975 en la decimonovena jornada entre Baselga di Pinè y Pordenone.

En Italia también obtuvo el Trofeo Baracchi en 1973 junto a Gimondi y ganó el Gran Premio Ciudad de Camaiore. Esos resultados ampliaron un palmarés que ya lo había convertido en referencia del ciclismo de ruta en América Latina.

Su consagración en la pista llegó el 7 de octubre de 1970, cuando estableció el récord mundial aficionado de la hora en el Velódromo Agustín Melgar de Ciudad de México. Ese día recorrió 47.566 kilómetros.

Un año después alcanzó el mayor título de su carrera en el Campeonato Mundial de Pista de Varese 1971. Allí se proclamó campeón del mundo en la persecución individual de 4.000 metros y se vistió con el maillot arcoíris.

Dicha conquista se sumó a una colección de medallas y victorias en los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y Bolivarianos. Su nombre quedó asociado tanto a los grandes resultados como a una personalidad que trascendió el ámbito deportivo.

Conocido por un apodo inspirado en el célebre jefe apache del cine y la televisión de la época, Rodríguez también dejó una frase que se volvió popular en Colombia:

“En Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer”.

Estos son los logros que tuvo el ciclista antioqueño:

  • Ganó la Vuelta a Colombia en cuatro ocasiones: 1963, 1964, 1966 y 1967.
  • Se impuso en el Clásico RCN en 1963.
  • Fue campeón nacional colombiano de ruta en 1965.
  • Ganó tres veces la Vuelta al Táchira, en 1966, 1968 y 1971.
  • Obtuvo medallas de oro en persecución individual de 4.000 metros en competencias centroamericanas, bolivarianas y panamericanas.
  • Estableció el récord mundial amateur de la hora en pista el 7 de octubre de 1970, en Ciudad de México.
  • Fue campeón mundial amateur de persecución individual de 4.000 metros en Varese, Italia, en 1971.
  • Ganó dos etapas del Giro de Italia: una en 1973 y otra en 1975.
  • Conquistó el Trofeo Baracchi en 1973 junto al ciclista italiano Felice Gimondi.
  • Participó en los Juegos Olímpicos de 1964 y 1968, y en el Tour de Francia de 1975, que terminó en el puesto 27 de la clasificación general.

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