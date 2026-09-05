Cuáles son los trabajos con mejor salario en Colombia: puede ganar hasta 24 millones de pesos

Existen varios cargos en Colombia con una buena remuneración, según la Guía Salarial Buk 2026 - crédito Colprensa

Guardar

El empleo en Colombia ha sido de muchos matices, pues mientras para algunos se ha mejorado un poco el sector laboral en los últimos años, para otros continúa siendo un problema por la informalidad, la falta de vacantes y ofertas cuyos salarios no cubren los gastos mínimos de un ciudadano.

La Guía Salarial Buk 2026 presentó los cargos mejor pagos en el país, que fue dividido según la empresa, el área y la labor, así como el sector al que hace parte, además de otras estadísticas sobre la empleabilidad y remuneración de los empleados en muchas corporaciones.

PUBLICIDAD

Sumado a eso, el informe hizo un comparativo en las distintas áreas de cuánto gana cada empleado, así como también si es importante o no para un colombiano el salario a la hora de conseguir el empleo, pues también se analizan otras condiciones al momento de revisar una oferta.

Los empleos con mejor salario

El informe indicó que, para distinguir cada cargo entre las empresas con las que se recopilaron los datos, pues salieron 270.000 denominaciones distintas y muchas de ellas describían un mismo rol: “Para hacer la homologación de cargos se entrenó un modelo de inteligencia artificial que asignó a cada cargo su codificación en la CUOC (Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia)”.

PUBLICIDAD

Para distinguir las remuneraciones, Buk señaló tres percentiles, que fueron “P25, P50 y P75. Este es el punto que más suele confundir: el P50 (o mediana) no es un promedio, es el valor que divide la muestra exactamente a la mitad, la mitad de las personas en ese cargo gana menos que ese monto y la otra mitad gana más. El P25 y el P75 marcan los límites inferior y superior del rango donde se concentra la mayoría de los sueldos observados”.

En los cargos transversales, un gerente general es el que más gana, con una remuneración media de 24,1 millones de pesos, seguido del presidente de directorio con $22.762.000 y el gerente de investigación, desarrollo e innovación con $18.752.000.

PUBLICIDAD

Los cargos de dirección de empresas son de los mejor remunerados en Colombia - crédito Buk

En ese punto, la guía cubrió ocho áreas transversales, “presentes en prácticamente cualquier tipo de organización, con cargos que van desde la operación diaria hasta la alta gerencia: dirección de empresas, administración y finanzas, operaciones, tecnología de la información, legal, Recursos Humanos, área comercial y marketing.

Con respecto a las bandas salariales de las áreas industriales, se incluyeron los sectores de transporte, logística y almacenamiento, actividades financieras y de seguros, enseñanza y salud.

La guía indicó que, mientras un piloto comercial puede tener un salario de $11.518.000, el que gana menor cantidad de dinero es el mecánico de motocicletas con $2.398.000, un poco más arriba del salario mínimo mensual establecido en 2026 de dos millones de pesos.

PUBLICIDAD

En la industria del transporte, no muchos cargos tienen un salario superior a los tres millones de pesos - crédito Buk

¿Cómo se hizo el informe?

Según la organización Buk, el informe se hizo con datos de bandas salariales de “212 cargos, organizados en 12 áreas (8 transversales y 4 industriales), con información desagregada por tamaño de empresa e industria. Una herramienta gratuita pensada tanto para empresas que quieren revisar su estructura de compensaciones como para colaboradores que quieren saber si su sueldo está alineado con el mercado”

“La muestra representa distintos tamaños de empresa (39% pequeñas, 37% medianas y 24% grandes) y de industrias, con Servicios, Comercio, Tecnología y Salud entre los sectores más representados. Esto le da a la guía una base amplia para comparar sueldos tanto de forma general como según el contexto específico de cada organización”, añadió.

PUBLICIDAD

La Guía Salarial Colombia de Buk utilizó datos de 212 cargos, organizados en 12 áreas en sectores de Servicios, Comercio, Tecnología y Salud como los que más aparecen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad señaló un dato que llama la atención sobre las negociaciones de remuneraciones en Colombia: “Mientras solo el 47% de las empresas colombianas dice tener una política formal de revisión salarial (la cifra más baja de la región), el 90% ajusta los sueldos por inflación, la proporción más alta entre los países analizados”.

“Esa combinación se refleja en cómo se sienten los colaboradores: Colombia tiene el mayor porcentaje de trabajadores satisfechos con su salario de la región, aunque también una de las tasas más bajas de solicitudes de aumento exitosas. Además, los datos refuerzan la importancia de construir una Guía de este estilo: para 6 de cada 10 colombianos, el salario sigue siendo el factor más importante al momento de elegir un trabajo”, afirmó.

PUBLICIDAD