El creador surcoreano Zion Hwang le pidió la nacionalidad colombiana al presidente Abelardo de la Espriella: así respondió el mandatario

Tras más de diez años de residencia, Zion Hwang pidió al presidente Abelardo de la Espriella que le otorgue la nacionalidad colombiana - crédito @zionhwang_/Instagram y prensa Abelardo de la Espriella

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Durante la última década, el creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang desarrolló una actividad pública vinculada con distintas expresiones de la cultura colombiana, con contenidos digitales centrados en costumbres, gastronomía y música del país.

Su actividad se extendió también al ámbito musical, donde colaboró con artistas colombianos de géneros populares y urbanos, además de participar en eventos públicos y espacios de medios de comunicación.

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A través de sus plataformas digitales, el surcoreano construyó una audiencia en Colombia y mostró elementos de la vida cotidiana del país desde su experiencia como ciudadano radicado en territorio nacional.

Lo anterior llevó a que Hwang le solicitara expresamente al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que le otorgue la nacionalidad colombiana tras más de diez años de residencia en el país.

El creador de contenido difundió su pedido mediante un video en redes sociales en el que se dirigió de manera directa al jefe de Estado.

El surcoreano se dirigió al mandatario para solicitarle la nacionalidad colombiana, tras vivir hace más de 10 años en territorio nacional - crédito @zionhwang_/Instagram

“Hola, ¿cómo está, señor presidente? Mucho gusto, soy Zion, soy de Corea del Sur, pero ya llevo más de diez años acá en Colombia enamorado”, expresó Hwang al inicio de la grabación.

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Hwang se refirió después a su identidad y a la manera en que se percibe a sí mismo tras una década de vida en el país. “Ustedes ven que yo tengo los ojos rasgados y todo, pero yo soy más colombiano”, afirmó. A continuación, profundizó en los motivos de su vínculo con el país. “Y lo más importante, yo amo tanto a Colombia y agradezco tanto a Colombia porque me salvó la vida”, agregó.

Hwang relacionó su permanencia en Colombia con actividades sociales que asegura haber realizado durante los años que lleva en el territorio. “Yo he donado mucho y me gusta mucho ayudar a la gente”, señaló, y añadió que la ayuda que brinda responde a un momento de dificultad personal que atravesó en el pasado. “Cuando yo estuve en un momento difícil, Colombia me ayudó”, explicó.

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Con ese contexto planteado, el cantante formuló de manera directa su solicitud al mandatario. “Señor presidente, imagínese, ya llevo más de diez años y aún no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será que me la pueden dar, por favor?”, preguntó.

La respuesta del presidente

Abelardo de la Espriella anunció en redes sociales que ya dio instrucciones a la Cancillería para estudiar la posibilidad de concederle la nacionalidad a Zion Hwang - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella reaccionó al mensaje a través de su cuenta en X y confirmó que tuvo conocimiento de la solicitud del creador de contenido. “He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley. Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar merece ser escuchado”, escribió el mandatario.

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Cabe señalar que, más allá del pronunciamiento del presidente de la República, esto no implica que la nacionalidad haya sido concedida a Hwang. De acuerdo con lo estipulado por la Cancillería de Colombia, y pese a que puede ser una decisión soberana y discrecional del presidente delegada al ministro de Relaciones Exteriores —Omar Bula, en la actualidad—, este se rige por las condiciones estipuladas en la Ley 2332 de 2023.

Esta norma exige al extranjero estar domiciliado en el país durante un mínimo de cinco años continuos, plazo que se reduce a dos años si está casado o tiene hijos con un nacional colombiano. Entre los requisitos también se incluyen mantener vigentes la visa de residente, la cédula de extranjería y el pasaporte, además de acreditar conocimientos sobre la Constitución, la historia, la cultura y la geografía de Colombia, así como presentar una prueba de castellano cuando esta no sea la lengua materna del solicitante.

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Eso no impidió que Hwang se mostrara agradecido por la respuesta del mandatario. “Yo ya me pellizqué y me pegué como cinco cachetadas y todo. Pero sí es real. Señor presidente, lo quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias, en serio”, respondió en una grabación posterior.

El surcoreano se pronunció en sus redes sociales luego de que el mandatario solicitara a la Cancillería estudiar su caso - crédito @zionhwang_/Instagram