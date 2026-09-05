Altos mandos del ELN y la Segunda Marquetalia están en Venezuela, según comandante de las Fuerzas Militares

El Ejército de Liberación Nacional pasó de 5.851 en 2022 a 7.123 miembros en 2026 - crédito Jair Coll/Reuters

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El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, dio a conocer detalles de la manera como están funcionando los grupos armados que operan en Colombia. Se refirió específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización criminal que, según detalló, constituye una amenaza para el país y otras naciones, en donde tienen brazos armados e, incluso, altos mandos.

“Es una organización terrorista de carácter transnacional que ya es una amenaza no solo para Colombia y los venezolanos, sino también para la región”, precisó el uniformado, en conversación con la revista Semana.

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Pese a que el ELN es una organización criminal que surgió en Colombia, lo cierto es que ahora sus jefes se encuentran en Venezuela, según confirmó el comandante. “El liderazgo del ELN, en su totalidad, por ejemplo, todo el liderazgo principal”, detalló.

Silvana Guerrero, buscada por las autoridades, está en Venezuela - crédito Ministerio de Defensa / Facebook

Algunos de los cabecillas que están en el vecino país son: Luz Amanda Pallares, Silvana Guerrero o Ana María, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN (buscada por las autoridades); Israel Ramírez Pineda, conocido como alias Palo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla; y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, máximo líder del ELN.

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Además de ese grupo armado, la Segunda Marquetalia también tiene altos mandos en Venezuela. De acuerdo con el mayor general Erik Rodríguez, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, comandante de esa organización al margen de la ley, también está en territorio venezolano.

El director de la Policía Nacional, mayor general Alejandro Barrera, indicó al informativo citado que los integrantes de estos grupos armados viven de manera clandestina, pero ya no se esconden en áreas campamentarias. Procuran ubicarse en casas o casas-fincas cercanas a zonas donde tienen las comodidades de un área urbana.

Alias Iván Márquez, comandante del grupo armado Segunda Marquetalia, se esconde en Venezuela - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

“No solo están en la zona fronteriza con Colombia. Han expandido su área de influencia delictiva a través del estado de Amazonas hacia el oriente y ya hay estructuras del ELN en Guyana y en fronteras entre Venezuela y Guyana. Es muy grave”, detalló el comandante de las Fuerzas Militares en la entrevista con el medio de comunicación citado.

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Según el director de la Policía, la expansión de las organizaciones criminales fuera de la frontera tiene su base en intereses ilícitos. Explicó que, por ejemplo, Guyana es un país atractivo porque tiene reservas mineras estratégicas. Por eso, las estructuras armadas se despliegan allí y se disputan el control territorial, algo que ya pasa en Colombia y en Venezuela.

El fortalecimiento de los grupos armados en Colombia

Las organizaciones criminales que operan en Colombia presentan un importante incremento. De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en diciembre de 2022 se contabilizaron 15.120 combatientes, y en julio de 2026, ese número aumentó a 28.802.

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El Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias pasó de 3.576 guerrilleros en 2022 a 4.480 en 2026 y el Clan del Golfo pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 10.268 en 2026 - crédito Colprensa

Ese incremento exponencial de integrantes se evidencia tanto en el ELN como en la Segunda Marquetalia. Pues, el Ejército de Liberación Nacional pasó de 5.851 en 2022 a 7.123 miembros en 2026 y la Segunda Marquetalia ya tiene 584 integrantes.

Las disidencias de las Farc también han ido creciendo. Por un lado, el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, pasó de 3.576 guerrilleros en 2022 a 4.480 en 2026. Por otra parte, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), cuyo cabecilla es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aumentó el número de integrantes a 3.001. El Clan del Golfo tuvo un incremento de miembros mucho más alto que las demás estructuras armadas: pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 10.268 en 2026, lo que quiere decir que engrosó sus filas con más de 6.000 personas.

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Este fortalecimiento se presentó durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), que, a través de la política de Paz Total, intentó adelantar negociaciones de paz con las organizaciones criminales.