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Jhon Lucumí quiere brillar en la Serie A de Italia: hora y dónde ver Juventus vs. Milán

El defensor de la selección Colombia tendrá su primera prueba exigente en el calcio, y en el proceso de ganarse un puesto en el equipo de Turín

El colombiano quiere ganarse un puesto en el más veces campeón de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
El colombiano quiere ganarse un puesto en el más veces campeón de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
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El colombiano Jhon Lucumí tiene su gran oportunidad de consolidarse en uno de los equipos más grandes del mundo: Juventus.

En esta ocasión, el canterano del Deportivo Cali tendrá su primer reto con el cuadro de Turín cuando juegue por la fecha 3 de la Serie A de Italia en el denominado “Derbi de Campeones” ante el AC Milán, segundo equipo más ganador de la UEFA Champions League.

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Randal Kolo Muani y Edoardo Corvi-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Randal Kolo Muani y Edoardo Corvi-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

El partido se jugará el 6 de septiembre de 2026 en el estadio Allianz Arena de Turín a partir de la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del juego será Maurizio Mariani.

Cómo llegan ambos equipos al juego

Juventus

Randal Kolo Muani es una de las grandes apuestas de la Juventus-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS
Randal Kolo Muani es una de las grandes apuestas de la Juventus-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

La Juventus llega a este juego con una racha de tres partidos: el 29 de agosto de 2026 derrotó por 2-0 al Parma con los goles del delantero argentino Nicolás González al minuto 62, y del neerlandés Teun Koopmeiners al 88 de partido.

Dicho juego en el Allianz Arena de Turín fue el debut de Jhon Lucumí en la defensa, y salió al minuto 75 en lugar de Lloyd Kelly al 75 de partido.

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A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos:

  • 29 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: Juventus 2-0 Parma
  • 23 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: Frosinone 0-1 Juventus
  • 11 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Juventus 2-0 Palermo
  • 8 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Juventus 1-2 Inter
  • 5 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Chelsea 0-1 Juventus

AC Milán

Alphadjo Cisse es una de las apuestas del AC Milán-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Alphadjo Cisse es una de las apuestas del AC Milán-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

El 28 de agosto de 2026, el AC Milán derrotó en el estadio Giuseppe Meazza por 2-0 al Venezia.

El delantero portugués Gonçalo Ramos marcó el 1-0 al minuto 69, y el marroquí Radeouane Halhal marcó en su propia puerta al 89 de partido. De esta forma, el equipo dirigido por el técnico luso Ruben Amorim llegó a su segunda victoria de forma consecutiva.

Así viene el Milán en sus últimos cinco partidos:

  • 28 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: AC Milán 2-0 Venezia
  • 23 de agosto de 2026 - Serie A de Italia: Torino 1-2 AC Milán
  • 15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Manchester United 2-4 AC Mián
  • 8 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Chelsea 3-0 AC Milán
  • 5 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: AC Milán 1-1 Inter
El último juego entre ambos clubes terminó sin goles-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
El último juego entre ambos clubes terminó sin goles-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron entre sí, hay que ir al 26 de abril de 2026 en San Siro, Milán, cuando empataron sin goles, al igual que en el último duelo que se jugó en el Allianz Arena de Turín.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 26 de abril de 2026 - Serie A de Italia: AC Milán 0-0 Juventus
  • 5 de octubre de 2025 - Serie A de Italia: Juventus 0-0 AC Milán
  • 18 de enero de 2025 - Serie A de Italia: Juventus 2-0 AC Milán
  • 3 de enero de 2025 - Supercopa de Italia: Juventus 1-2 AC Milán
  • 23 de enero de 2024 - Serie A de Italia: AC Milán 0-0 Juventus

Así va la fecha 3 de la Serie A de Italia

Así quedaron los resultados de la fecha 2 de la Bundesliga

4 de septiembre de 2026

Genoa 1-4 Como

  • Estadio: Luigis Ferraris de Génova
  • Árbitro: Simone Sozza
  • Goles: Milutin Osmajic al minuto 19 para Genoa, remontaron para el Como Martin Baturina al 25, doblete Assane Diao al 30 y 78, Nicolás Paz al 40

5 de septiembre de 2026

Fiorentina 1-2 Torino

  • Estadio: Artenio Franchi de Florencia
  • Árbitro: Davide Mazza
  • Goles: Matteo Pellegrino al 47, Rolando Mandragora al 73 y Che Adams al 82 para Torino

Inter de Milán 3-2 Nápoles

  • Estadio: Giuseppe Meazza de Milán
  • Árbitro: Simone Sozza
  • Goles: Matteo Politano al 50, Ramsus Hojlund al 53, descontó Lautaro Martínez al 56, Marcus Thuram al 82 y Lautaro Martínez le dio la victoria al Inter al 90+2

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