Estados Unidos habría negado la visa de turismo a los padres de Juliana Guerrero

La familia de Guerrero habría recibido una respuesta negativa, al parecer, por no cumplir los requisitos - crédito Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia habría rechazado las solicitudes de visa de turismo presentadas por los padres de Juliana Guerrero, exfuncionaria vinculada al gobierno de Gustavo Petro e investigada por presuntas irregularidades relacionadas con sus títulos académicos.

Fuentes de la familia habrían confirmado la decisión de la representación diplomática estadounidense, según conoció Semana. De acuerdo con esa versión, la negativa no estaría relacionada con consideraciones políticas, sino con la falta de antecedentes de viajes internacionales de los solicitantes.

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Los padres de Guerrero nunca habrían salido de Colombia, un elemento que, según las fuentes consultadas por el medio, incidió en la evaluación de sus solicitudes de visado.

Al parecer, los padres de Juliana Guerrero no cumplieron con los requisitos para conseguir el visado norteamericano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la misma manera, la periodista Darcy Quinn publicó el 3 de septiembre en la red social X que la Embajada de Estados Unidos en Bogotá les había negado el permiso de viaje a los padres de la exfuncionaria porque “no cumplen con los requisitos para que se les otorgue”, escribió la comunicadora.

No obstante, ni Guerrero ni personas de su entorno habían confirmado o desmentido públicamente la información. De la misma manera, no se conocen aún los argumentos oficiales de la embajada para rechazar las solicitudes.

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Las autoridades consulares de Estados Unidos suelen evaluar cada caso de forma individual bajo los requisitos de elegibilidad para visas de no inmigrante.

Andrea Petro dijo que varias personas del entorno de su padre “se aprovecharon del poder”

Andrea Petro afirmó que Laura Sarabia, Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz se aprovecharon del poder durante el gobierno de su padre, el expresidente Gustavo Petro, y sostuvo que la falta de información afectó la respuesta del entonces mandatario ante los escándalos que sacudieron a su administración.

En una entrevista con El Colombiano, la hija mayor del exjefe de Estado habló de su distanciamiento personal con Petro, de la relación con Verónica Alcocer y de las personas que, según su versión, habrían utilizado su cercanía con el poder para influir dentro del Ejecutivo.

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La hija del expresidente aseguró que las personas cercanas Gustavo Petro lo habrían manipulado - crédito @gabrielaa.muol - @soy_juliana_g - @andreapetro91/Instagram

Andrea Petro aseguró que decidió referirse públicamente a esos asuntos tras el final del gobierno de su padre. Explicó que antes evitaba profundizar en sus opiniones porque podían ser interpretadas como posturas del entonces presidente.

Según relató, el exmandatario quedó aislado de parte de su entorno familiar. Señaló que algunos de sus hijos viven fuera de Colombia y que, en este momento, Petro está acompañado por Antonella, una de sus hijas.

Andrea Petro también confirmó que tomó distancia de su padre por razones personales, aunque evitó revelar los episodios concretos que provocaron ese alejamiento. Aun así, sostuvo que mantiene su respaldo al proyecto político de Petro y que conserva lealtad hacia él como padre.

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“Tengo mis diferencias, pero son en cuanto a nuestra relación por algunas cosas que él ha hecho”, manifestó. “Ya me cansé, digamos que me aburrí, pero sigo siendo leal a él”.

Andrea Petro cuestionó a personas cercanas al gobierno de Gustavo Petro

Al ser consultada por figuras próximas al Ejecutivo, Andrea Petro diferenció su vínculo con el exministro del Interior Armando Benedetti de su opinión sobre otras dirigentes y exfuncionarias.

“Con Benedetti tengo una excelente relación, pero hay otras personas que a mí no me interesaba tener cerca”, indicó. Luego mencionó a Juliana Guerrero y a personas de su entorno, sobre quienes dijo que tenía desconfianza.

Andrea Petro también aseguró que muchos escándalos no siquiera llegaban al expresidente - crédito @andreapetro91/Instagram

La hija del expresidente consideró que existió una dinámica de manipulación hacia Petro. “El problema fue sobre todo un problema de confianza y de manipulación. Lo manipulaban a él”, afirmó.

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Petro describió especialmente a Guerrero y Muñoz como personas “inmaduras” y “prepotentes”, de acuerdo con sus declaraciones al medio antioqueño.

De la misma manera, la joven defendió la actuación de su padre frente a los cuestionamientos y casos de corrupción que rodearon a su gobierno. Según dijo, el entonces presidente no siempre recibía información sobre las irregularidades y, en ocasiones, conocía los hechos cuando ya eran públicos.

“A él no le llegaba la información”, sostuvo. También afirmó que estuvo presente en reuniones privadas del gobierno y que escuchó a Petro reclamar explicaciones a sus colaboradores por informarle de situaciones de manera tardía.

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