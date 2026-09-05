Colombia

Bióloga se pronunció tras conocerse que Vantara no sacará de Colombia a los 80 hipopótamos de Pablo Escobar

El santuario financiado por Anant Ambani advirtió que priorizará la conservación en los países de origen de las especies, tras una evaluación independiente realizada a la organización recientemente

El Gobierno colombiano destinó 7.200 millones de pesos para implementar una estrategia de control y manejo de la población de hipopótamos - crédito Visuales IA
La bióloga Nataly Castelblanco pidió al Ministerio de Ambiente aplicar sin demora medidas de control sobre los hipopótamos invasores del Magdalena Medio - crédito Visuales IA
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La bióloga Nataly Castelblanco, integrante del comité de científicos que asesoró al gobierno colombiano en el diseño del plan de manejo de los hipopótamos en el Magdalena Medio, calificó como “descabellada” la oferta original de Vantara para trasladar 80 hipopótamos a India y pidió al Ministerio de Ambiente implementar sin más demora las medidas de control sobre la especie invasora, luego de que el santuario indio confirmara un cambio en su modelo de operación que pone en duda el futuro de esa propuesta.

El santuario Vantara, financiado por el empresario indio Anant Ambani, luego de anunciar en abril pasado sus intenciones de desplegar sus recursos para trasladar las especies a la India, anunció hace unas semanas que priorizará la conservación de especies en sus países de origen en lugar de concentrar sus esfuerzos en trasladarlas a sus instalaciones en India, según informó Cambio.

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El giro se conoció tras el nombramiento del australiano John E. Scanlon, exsecretario general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), como nuevo presidente independiente del recién creado Consejo de Gobierno de la organización, su máximo órgano de dirección.

Vantara pasa de un modelo “ex situ” a uno “in situ”

Anant Ambani de pie en un observatorio de madera, gesticulando hacia más de 20 hipopótamos en una laguna al atardecer en Vantara, India.
Vantara, organización liderada por Anant Ambani, había manifestado su intención de trasladar 80 hipopótamos de Colombia a la India, pero todo apunta a que decidieron cambiar de enfoque en los meses siguientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información recogida por el citado medio, el antiguo modelo que practicaba el centro privado de rescate, rehabilitación y conservación consistía en sacar a los animales de su entorno natural y trasladarlos a instalaciones especializadas para su cuidado, el enfoque conocido como “ex situ”. El nuevo enfoque, denominado “in situ”, buscará en cambio que las acciones de conservación se desarrollen en el lugar donde se encuentran los animales.

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La organización aseguró que esta transición responde a las recomendaciones de una evaluación independiente realizada por Scanlon, contactado en abril para estudiar las operaciones de Vantara y formular recomendaciones. “A medida que Vantara crezca e incorpore estos cambios a sus operaciones diarias, tendrá una influencia global cada vez mayor en la promoción del bienestar animal, la conservación de la vida silvestre y la coexistencia armoniosa”, señaló Scanlon.

Por ahora, Vantara no ha anunciado públicamente que haya cancelado su oferta para recibir a los hipopótamos colombianos. Sin embargo, el nuevo enfoque institucional abrió interrogantes sobre el destino de esa propuesta, presentada meses atrás ante el Ministerio de Ambiente para llevar a los animales invasores al santuario privado de Ambani.

Un hipopótamo saltando fuera del agua en el río Magdalena, en reacción ante un barco pesquero que pasó cerca - crédito New York Times.
Castelblanco sostuvo que llevar hipopótamos a África repite los problemas logísticos del traslado a India y afectaría a una población nativa vulnerable - crédito New York Times

En sus redes sociales, Castelblanco reaccionó al nuevo escenario con una serie de mensajes en los que reafirmó las advertencias que, según dijo, la comunidad científica había planteado desde el inicio. “Lo dijimos de muchas formas. El traslado de 80 hipopótamos a la India era una idea descabellada, costosa y logísticamente improbable. Igual el Jurassic Park. Ni hablar de llevarlos a África”, escribió la investigadora.

La bióloga también cuestionó la manera en que se cubrió mediáticamente la oferta de Vantara desde su anuncio inicial. “Eso se sabía, pero ustedes se dejan engañar de periodistas, influencers y animalistas. Nunca es tarde para empezar a escuchar a los especialistas en fauna silvestre”, afirmó.

Sobre la alternativa de reubicar a los animales en el continente africano, planteada en las semanas previas como una de las opciones que evaluaba Vantara, Castelblanco fue igual de contundente. “Llevarlos a África no solamente implica la misma locura logística que llevarlos a la India, sino además una irresponsabilidad monumental con la población nativa de hipopótamos, que se encuentra en estado vulnerable. Seamos serios”, escribió.

Una población que ya supera los 200 ejemplares

Una manada de hipopótamos en Doradal - crédito New York Times.
La población de hipopótamos en Colombia supera los 200 ejemplares y podría llegar a 500 en 2030 y a 1.000 en 2035 - crédito New York Times.

Los hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles a inicios de los 80 se reprodujeron durante años sin ningún tipo de control y dieron origen a una población que se extendió por el Magdalena Medio colombiano.

Según cifras recogidas por Cambio, la cantidad de ejemplares ya supera los 200 en más de cuatro departamentos, mientras que las estimaciones del Instituto Alexander von Humboldt hablan de más de 300 individuos, con posibilidad de que lleguen a ser 500 individuos en 2030 y 1.000 en 2035.

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