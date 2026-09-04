Colombia

Mafe Carrascal tuvo un lapsus al confundir el IPC con un impuesto, y en redes sociales no se lo perdonaron: “Ahí donde la ven, la está dando toda”

La representante a la Cámara fue señalada después de referirse al Índice de Precios al Consumidor como un supuesto “impuesto al consumidor” cuando hablaba del impuesto saludable en Colombia

Mafe Carrascal mencionó la canasta familiar y el indicador utilizado para medir la inflación, pero durante su explicación se refirió al IPC como un “impuesto al consumidor” - crédito @MAndreaNieto/X

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La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, desató una nueva ola de críticas en redes sociales tras confundir públicamente el significado del Índice de Precios al Consumidor (IPC), al cual definió erróneamente como un “impuesto al consumidor”.

El hecho ocurrió durante un debate sobre política fiscal y canasta familiar en el medio digital Tercer Canal. La congresista intentaba defender las políticas ya existentes frente a las críticas de la oposición sobre el impuesto saludable a los alimentos ultraprocesados.

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Durante su intervención, la legisladora buscaba explicar la composición de los productos básicos del hogar en Colombia. En ese momento cometió la equivocación conceptual que rápidamente se volvió tendencia en la red social X.

María Fernanda Carrascal. Colprensa.
Mafe Carrascal confundió el significado de la sigla IPC durante una intervención pública - crédito Colprensa

“Le dicen mentiras a la gente de manera descarada”, afirmó la congresista. “Dijeron que de los 443 productos que componen la canasta básica familiar, ¿cierto?, la que, con la que se mide el IPC, el impuesto, ¿cierto?, al consumidor (...)”, fueron las palabras que no le perdonaron a la congresista.

No obstante, en la legislación tributaria colombiana no existe ninguna tarifa o cobro denominado bajo la sigla IPC. Según los parámetros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el término corresponde al Índice de Precios al Consumidor. Este indicador mide mensualmente la variación de costos en los bienes de primera necesidad para calcular la inflación del país.

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La equivocación no pasó desapercibida. Desde la oposición y distintos sectores de la opinión pública llegaron rápidamente las críticas, en un episodio que se suma a otros errores de la congresista que terminaron convirtiéndose en blanco de cuestionamientos y comentarios en su contra.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal mencionó la canasta familiar y el indicador utilizado para medir la inflación, pero durante su explicación se refirió al IPC como un “impuesto al consumidor” - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

Así fueron las críticas que recibió Mafe Carrascal ante su error

La exdirectora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) María Andrea Nieto publicó un video en el que criticó el nivel de conocimiento económico de la representante Mafe Carrascal.

“¿Uno cómo le explica a ella que eso no es eso?”, cuestionó Nieto. “Es el índice de precios al consumidor, una cosa completamente distinta al impuesto al consumidor”.

La exfuncionaria también hizo referencia a la falta de preparación al momento de dar declaraciones públicas: “Cuando haces tus videos dándotelas de que sabes de economía, todos sabemos que alguien te escribió eso y tú simplemente lo estás leyendo”.

María Andrea Nieto recordó que Mafe Carrascal le exigió retractarme por haberla llamado 'bruta' a través de un derecho de petición, por lo que ahora la reta - crédito @MAndreaNieto/X

Por su parte, la concejala de Bogotá Sandra Forero Ramírez, del Centro Democrático, utilizó sus plataformas digitales para publicar un mensaje explicando la importancia técnica del indicador en la vida cotidiana de las personas.

“El IPC es el Índice de Precios al Consumidor”, aclaró Forero. “Aunque suene técnico, en realidad es algo que todos sentimos para ver si los precios suben o bajan con el tiempo. El IPC parte de una canasta de consumo que reúne lo que compran los hogares”, añadió.

La concejala profundizó en que esta cifra no es un cobro, sino una herramienta de medición de los ingresos familiares: “Cada mes el DANE compara cuánto costaban los productos antes y cuánto cuestan ahora”.

“Esa variación es la inflación. Medir esto permite entender cómo cambia el costo de vida y sirve para ajustar salarios y pensiones”, aclaró frente al error de Carrascal.

La concejala de Bogotá Sandra Forero Ramírez también reaccionó al episodio y explicó en sus plataformas digitales qué significa el IPC - crédito @Sandra_ForeroR/X

La congresista Carol Borda también se sumó a las críticas y aprovechó la equivocación para recordar otros errores protagonizados por Carrascal.

La representante cuestionó a su colega y puso nuevamente sobre la mesa sus desaciertos, a pesar de que Carrascal es una de las voces críticas frente a la idea de eliminar el impuesto saludable en Colombia.

En X, la legisladora escribió: Simón Bolívar / Simón Molina

Bancolombia / Banco de la República

Impuesto al consumidor / Índices de precios al consumidor.

Y ahí donde la ven, la está dando toda".

Carol Borda publicó una lista de comparaciones entre expresiones que atribuyó a Carrascal en diferentes momentos - crédito @CarolBordaA/X
Carol Borda publicó una lista de comparaciones entre expresiones que atribuyó a Carrascal en diferentes momentos - crédito @CarolBordaA/X

A las críticas se sumó el activista de derecha Juan Carlos Florián, que ironizó sobre el lapsus en su cuenta de X.

“Con los buenos días, país donde el IPC ya no es el Índice de Precios al Consumidor sino el impuesto al consumidor”, escribió.

El activista Juan Carlos Florián también reaccionó al error de Carrascal, donde utilizó la ironía para referirse a la confusión entre el IPC y un supuesto impuesto - crédito @JCFloriant/X
El activista Juan Carlos Florián también reaccionó al error de Carrascal, donde utilizó la ironía para referirse a la confusión entre el IPC y un supuesto impuesto - crédito @JCFloriant/X

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Mafe CarrascalIPCCríticas en redes socialesImpuesto al consumidorError de CarrascalColombia-Noticias

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