Alberto Gamero regresó a Millonarios y así fue la presentación: “Volver no siempre es empezar de nuevo”

Alberto Gamero fue anunciado como técnico de Millonarios para lo que queda de la temporada 2026 en el fútbol colombiano - crédito Marino Vimos / Colprensa

Guardar

Millonarios hizo un timonazo con la salida del técnico Fabián Bustos, una jugada arriesgada que le costó la derrota 3-2 frente a Santa Fe en El Campín, por la fecha 16 de la Liga BetPlay, y apenas con seis compromisos dirigidos por parte del argentino en el segundo semestre.

Es por eso que el cuadro azul anunció como reemplazo a Alberto Gamero, entrenador que volvió a la institución después de su renuncia en diciembre de 2024, ahora con la obligación de sacar adelante a un club que, pese a seguir adentro de los ocho primeros en la tabla, no juega bien.

PUBLICIDAD

El samario también afrontará la cantidad de lesionados en los últimos días en Millonarios, una hinchada que exige resultados y una dirigencia que invirtió mucho dinero en refuerzos para salir campeón en diciembre, por lo que no habrá mucho tiempo para iniciar un proyecto a largo plazo.

Noticia en desarrollo...