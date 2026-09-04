Colombia

Revelan declaraciones que dio Salvatore Mancuso sobre hechos por los que investigan a Álvaro Uribe: “No me consta”

El expresidente afronta una investigación por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, la conformación de un grupo paramilitar y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle

Salvatore Mancuso le envió una carta a Álvaro Uribe señalándolo de haber tenido connivencia con el proyecto paramilitar
Salvatore Mancuso aseguró que no le consta que Álvaro Uribe haya ordenado la ejecución de masacres en Antioquia - crédito Mariano Vimos/Colprensa
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El exparamilitar Salvatore Mancuso se refirió a la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en hechos delictivos por los que ahora está siendo investigado penalmente: las masacres de El Aro y La Granja (perpetradas entre 1996 y 1997) y por la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, en Antioquia.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) compareció el 3 de septiembre de 2026 ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, e indicó si tiene conocimiento o no de la presunta vinculación del ex jefe de Estado en los hechos que son materia de investigación.

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De acuerdo con información de Blu Radio, el exparamilitar aseguró que no le consta que el exmandatario y exgobernador de Antioquia haya pertenecido al Bloque Metro de las AUC. De igual manera, en relación con la masacre de El Aro, el Mancuso aseguró que tampoco puede confirmar que Álvaro Uribe Vélez haya ordenado, sugerido o apoyado la operación.

No me consta que hubiese venido directo de ese señor, el gobernador Uribe”, precisó el excomandante de las AUC, según reportó el medio.

El expresidente Uribe es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida - crédito Juan David Duque/Reuters
El expresidente Uribe es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida - crédito Juan David Duque/Reuters

Mancuso también se pronunció sobre la presunta participación del expresidente en reuniones en las que se planeó la incursión armada que se perpetró en El Aro. Aseguró que el exmandatario no estuvo presente y dijo que no le consta que hubiera tenido información sobre esa operación antes de que fuera ejecutada. También afirmó que Uribe Vélez no estuvo presente en una condecoración de tropas que se hizo en su momento, en la que fue ubicado por el exparamilitar Francisco Villalba.

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Por otro lado, sobre la masacre de La Granja, afirmó no saber si el exmandatario Álvaro Uribe Vélez ordenó, apoyó o sugirió su ejecución.

El llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez

En junio de 2026, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra el exmandatario por su presunta participación en las masacres, la conformación de un grupo paramilitar –cuando fungió como gobernador de Antioquia– y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época”, precisó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X
La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X

Según el ente acusador, el expresidente tendría responsabilidad en incursiones paramilitares que se llevaron a cabo en los corregimientos de La Granja y El Aro, en las que hubo asesinatos, hurtos de ganado, desplazamientos forzados e incendios de viviendas.

A través de su cuenta de X, el ex jefe de Estado rechazó la apertura de la investigación en su contra, que surgió, además, cuando superó parcialmente un largo proceso penal que se surtió en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de los cuales fue absuelto en segunda instancia.

El expresidente aseguró que en ningún momento rindió una declaración sobre los hechos que son materia de investigación y advirtió que se estaría buscando una condena en su contra.

Álvaro Uribe Vélez se despachó contra la Fiscalía
A su vez, en otro de los mensajes, Álvaro Uribe lanzó fuertes acusaciones contra la Fiscalía por este llamado a indagatoria - crédito @alvarouribevel/X

“La señora Fiscal, ex integrante de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda (candidato presidencial), que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, señaló el ex jefe de Estado en la red social.

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