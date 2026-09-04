Franco Fagúndez es el segundo delantero extranjero más influyente del fútbol colombiano: este cambio con Santa Fe lo llevó a ser goleador

Franco Fagúndez es una de las figuras de Santa Fe, pero no es seguro que continúe para la temporada 2027 - crédito Colprensa

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Franco Fagúndez, el delantero uruguayo de 28 años, es el segundo extranjero más determinante en ataque del fútbol profesional colombiano, solamente superado por Rodrigo Contreras de Millonarios.

Desde su llegada a Santa Fe en enero de 2026, acumula 28 juegos, 10 goles, cuatro asistencias, y un total de 1186 minutos. Por supuesto, entre esas anotaciones se encuentra el gol a River Plate, en condición de visita jugando en el estadio Más Monumental de Argentina, para el empate en el global que resultó en la posterior clasificación del “León” a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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Contreras lo supera en el registro de goles, pues tiene 14. Sin embargo, en mayor cantidad de minutos: 2199. Es decir, la relación de aportas a gol entre el delantero de Millonarios y el de Santa Fe ubica a Fagúndez como un delantero que necesita menos cantidad de tiempo para hacer un aporte a gol, y por concecuencia es más eficiente.

Rodrigo Contreras, el delantero argentino, es el extranjero más determinante en el fútbol profesional colombiano - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Los delanteros extranjeros que llegaron en enero 2026 al fútbol colombiano

Fueron alrededor de siete los extranjeros, que juegan en el mediocampo hacía adelante, en el mercado de transferencias de invierno del 2026, al fútbol profesional colombiano.

El venezolano Eduard Bello a Atlético Nacional, que tras seis meses salió del equipo y llegó al Deportivo Cali; el uruguayo Enzo Larrosa al Independiente Medellín, que no alcanza los registros de Fagúndez, mismo caso para Juan Ignacio Dinneno y Emmanuel Reynoso que ficharon por el “Azucarero”; y el venezolano Darwon Machis, que después de seis meses en América de Cali, el equipo prefirió prestarlo al Carabobo de su país.

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Santiago Vanegas "Santi Fe" junto a Franco Fagúndez, delantero de Independiente Santa Fe - crédito @elsantife/Instagram

¿Por qué Fagúndez ha logrado adaptarse tan bien a Santa Fe, y a Bogotá?

Santiago Vanegas, más conocido como “Santi Fe” en las redes sociales, ha acompañado el proceso de adaptación de Fagúndez a Independiente Santa Fe y a la ciudad de Bogotá, en entrevista con Infobae Colombia, cuenta que: “Ha recibido la confianza y se ha sentido respaldado. Yo me acerqué a él porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, le hicimos preguntas diferentes a las usuales y le generamos confianza, no se ha sentido solo. El hecho de que Hugo Rodallega lo deje patear penales, como ante River, así lo demuestra”.

Y es que Fagúndez anotó el gol que le dio el empate Independiente Santa Fe ante River Plate, en condición de visita, desde el punto penal por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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¿Qué ha sido lo más difícil en ese proceso?

Vanegas reveló que las lesiones que sufrió en el primer semestre de 2026 fue lo más difícil por lo que ha atravesado Fagúndez, desde que llegó a Independiente Santa Fe. Entre otras, fueron dos en partícular: un esguince de rodilla en febrero, y una lesión en el isquiotibial en mayo.

“A raíz de eso, y por decisión propia de él, decidió cambiar cosas en su rutina para poderse recuperar mejor, después de los partidos”, dijo “Santi Fe” a Infobae Colombia.

Fagúndez está sin su familia en Bogotá. Se quedaron en su país de origen, Uruguay. Y es ahí donde el apoyo de los que se han vuelto sus amigos, como Vanegas, ha sido fundamental. “Por ejemplo, en la eliminación del primer semestre de Santa Fe ante Junior en lanzamientos desde el punto penal, él estaba lesionado y lo vimos juntos. Cuando finalizó el partido, fue un silencio sepulcral y sobre todo por impotencia de él de no poder estar”, confesó Vanegas.

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Franco Fagúndez celebrando su anotación ante River Plate en Copa Sudamericana 2026 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

La historia que involucra a Lionel Messi, en la estadía de Fagúndez en su estadia en Santa Fe

En un grupo de amigos por lo general siempre hay historias para recordar por lo chistosas que fueron. El caso de Santiago y Franco no es la expeción, y llenal el álbum de Panini en la edición del Mundial 2026 les dejó una para recordar durante mucho tiempo.

“Nosotros compartimos nuestro fanatismo por Lionel Messi. Entonces, él se compró cuatro cajas de láminas, no necesariamente para llenar el álbum, sino para que le saliera Messi. Estuvimos abiréndolas durante toda una tarde y no le salió. Al siguiente día compró más y las abrimos en compañía de otros amigos, que son seguidores de Cristiano Ronaldo. A ellos sí les salió Messi”, recordó Santiago entre risas.

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