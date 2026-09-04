Un extécnico del Real Madrid estuvo cerca de dirigir al Junior de Barranquilla: este era el entrenador

Junior se quedó sin técnico porque no había ganado en la Liga BetPlay y le costó el puesto a Alfredo Arias - crédito Colprensa

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Junior de Barranquilla resolvió en un día la crisis por falta de técnico, pues confirmó la salida de Alfredo Arias el lunes 31 de agosto y contrató a Sebastián Viera el 1 de septiembre, luego de llegar a un acuerdo con el exarquero de la institución para asumir las riendas de inmediato.

Lo que nadie sabía es que el Tiburón habría tenido en carpeta a nada menos que un extécnico del Real Madrid, con mucha experiencia internacional y también salió campeón de la Copa América, lo que habría sido toda una sorpresa en el fútbol colombiano por su trayectoria.

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De otro lado, el Junior analizó toda clase de nombres para reemplazar a Alfredo Arias, que se fue por malos resultados en el segundo semestre, pero se decantó por uno de sus ídolos de los últimos años para salir del fondo de la tabla en la Liga BetPlay y empezar el proyecto de la Copa Libertadores 2027, el principal objetivo de la dirigencia.

Un candidato sorpresivo en Junior

Junior recibió 33 ofrecimientos de entrenadores apenas oficializó la salida de Alfredo Arias, un movimiento exprés que terminó con la elección de Sebastián Viera como relevo y que dejó en la lista desde candidatos colombianos y extranjeros, algunos de mucho recorrido.

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Según El Heraldo, los correos electrónicos y las cuentas de WhatsApp de los directivos del club barranquillero se llenaron con diversos perfiles de técnicos. La mayoría de las hojas de vida correspondía a entrenadores locales, aunque el mayor volumen de currículos del exterior llegó desde Argentina y Uruguay.

Vanderlei Luxemburgo tiene experiencia en clubes y selecciones de varios países - crédito Carla Carniel/REUTERS

El único brasileño mencionado entre los ofrecimientos fue Vanderlei Luxemburgo, presentado por una agencia que representa futbolistas y directores técnicos. El entrenador dirigió a todos los grandes de Brasil, a la selección de ese país y al Real Madrid.

El texto señala que Luxemburgo conquistó la Copa América de 1999 y fue múltiple campeón del Torneo Brasileirao. También trabajó en China, Arabia Saudita y España, donde solo condujo al club madrileño en 2005.

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A sus 74 años, no dirige un equipo desde el 23 de septiembre de 2023, cuando fue despedido del Corinthians. El mismo texto indica que ya acumula prácticamente tres años sin sentarse en un banquillo y que en 2022 lanzó su precandidatura al Senado de Brasil por el estado de Tocantins.

Vanderlei Luxemburgo es recordado por dirigir al Real Madrid en 2005, cuando era el equipo de los llamados "Galácticos" por sus figuras - crédito Felipe Trueba/EFE

Su nombre también había tomado fuerza en 2024 como opción para Colo Colo de Chile, aunque el acuerdo no llegó a concretarse. En sus experiencias más recientes dentro de Brasil, añade la publicación, los resultados no fueron favorables.

Una lista variada de técnicos

Entre los candidatos nacionales que fueron acercados a la dirigencia rojiblanca aparecieron Reinaldo Rueda, Juan Carlos Osorio y Hernán Torres, todos ellos campeones en el fútbol colombiano, en condición de libres, pero ninguno convenció a la dirigencia por distintos factores.

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Un hecho que llama la atención es que Rueda, en junio de 2026, sonó con fuerza para llegar a Atlético Nacional, en reemplazo de Diego Arias, pero nunca llegó a un acuerdo con el verde y en la actualidad hace parte de un proyecto de formar jugadores en Estados Unidos.

Reinaldo Rueda fue candidato para dirigir a Nacional y Junior de Barranquilla en el pasado mercado de fichajes en Colombia - crédito Mayela López/REUTERS

En esa baraja también surgió Jorge Célico, argentino nacionalizado ecuatoriano y exentrenador de la selección de Ecuador. A esa lista se sumaron Nelson Vivas, recordado por ser el asistente técnico de Diego Simeone, y Jorge Bava, campeón con Santa Fe en el primer semestre de 2025.

Al final, el elegido fue Viera, de poca experiencia en el Real Cartagena y se retiró del fútbol en 2023, para cambiar la imagen de los tiburones y recuperar la confianza en la afición, la misma que coreó su nombre durante su paso como portero entre 2011 y 2023.

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