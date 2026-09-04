Carlos Queiroz, extécnico de Colombia, volverá a dirigir una selección tras el Mundial 2026: “La misión continúa”

Carlos Queiroz ha dirigido en los últimos cinco mundiales en su carrera: tres con Irán, uno con Portugal y otro con Ghana - crédito Peter Cziborra/REUTERS

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Carlos Queiroz ha ganado fama en el fútbol internacional por su trayectoria en distintos equipos y seleccionados, con los que ya consiguió disputar los mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026, tres de ellos con Irán, el otro con Portugal y el más reciente con Ghana.

Gracias a esa experiencia, Queiroz firmó contrato con un seleccionado para iniciar un nuevo proceso, con el objetivo de pelear una copa y armar el equipo que luchará en las eliminatorias rumbo al Mundial 2030 en España, Portugal y Marruecos, pues desea llegar lejos.

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Cabe recordar que el portugués fue eliminado en el Mundial 2026 por la selección Colombia, la misma que dirigió entre 2019 y 2020, y la recordó con mucho cariño por los jugadores que lideró en su momento, pero también por un momento duro que vivió en medio de la pandemia de COVID-19.

Queiroz vuelve a los seleccionados

El portugués Carlos Queiroz renovó este jueves 2 de septiembre su contrato como seleccionador de Ghana y aseguró que “servir a Ghana es más que entrenar a un equipo de fútbol”. En un mensaje tras la firma, afirmó: “Es un privilegio, una responsabilidad y una misión honrar a una de las más grandes selecciones de África y a su increíble y apasionada gente de fútbol”.

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La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) informó que Queiroz, de 73 años, fue nombrado de nuevo para el cargo apenas un mes después de haberse despedido de las Estrellas Negras tras liderar al equipo en el Mundial de 2026, torneo en el que quedó eliminado frente a la selección de Colombia.

Carlos Queiroz volvió a Ghana después de ser eliminado en los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El entrenador sostuvo que el grupo atravesó “circunstancias difíciles” durante el Mundial. “Estoy orgulloso de lo que nuestros jugadores, personal y Federación lograron juntos bajo circunstancias difíciles en la Copa del Mundo 2026. Su coraje, disciplina y compromiso restauraron la creencia, la competitividad y el orgullo de una nación”, señaló.

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Queiroz anticipó que el foco se pondrá en la Copa Africana de Naciones y definió el objetivo del ciclo: “Nuestra ambición es clara: mejorar cada día, unir la nación, hacer a Ghana más fuerte y luchar por cada victoria con pasión, humildad y orgullo. Un equipo. Una nación. 35 millones de corazones, Un latido. La misión continúa”.

Carlos Queiroz le apunta a la Copa Africana de Naciones, cuyo último campeón fue Marruecos en 2025 - crédito Pilar Olivares/REUTERS

El técnico, con pasado en clubes como Real Madrid y Manchester United, también dirigió selecciones como Irán, Qatar y Colombia. Su etapa al frente del combinado colombiano entre 2019 y 2020 estuvo marcada por resultados cuestionados y críticas de un sector de la prensa y de los aficionados, según se indicó.

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El mal recuerdo con Colombia

Previo al duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Ghana y la Selección Colombia en Kansas City, el 3 de julio, el técnico Carlos Queiroz, recordó en conferencia de prensa la muerte de su excolaborador Des McAleenan.

Carlos Queiroz recordó con nostalgia a Des McAleenan, expreparador de arqueros en la selección Colombia - crédito FCF / Colprensa

El entrenador, que dirigió a Colombia entre 2019 y 2020 y ahora conduce al seleccionado africano, vinculó el caso a las condiciones de la pandemia y a una “depresión muy grande” que, según relató, afectó al exentrenador de arqueros. “Aprovecho para recordar que nuestro entrenador de porteros murió sirviendo a Colombia, con los daños del Covid. Después de una depresión muy grande, se quedó solo en Bogotá, 21 días encerrado en un cuarto, sin apoyo”, afirmó.

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McAleenan falleció en febrero de 2021, de acuerdo con lo expuesto por Queiroz, tras una batalla contra la depresión agravada durante ese período. En ese marco, el DT apuntó a los directivos del fútbol colombiano y reclamó un gesto en el marco del partido: “Tengo la obligación de recordar para mañana (3 de julio), que juntos podamos celebrar la vida y recordarle a la Federación de Colombia que tiene una oportunidad al final, mañana, de reparar aquello que ha pasado con Des McAleenan, con su familia”.