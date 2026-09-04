Sebastián Montoya no se rinde en la Fórmula 2, pese a los problemas con el equipo: “Esta temporada no se ha cerrado”

Sebastián Montoya se ubica en el puesto 15 con 28 puntos en nueve válidas de la temporada de Fórmula 2 - crédito Prema Racing

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Sebastián Montoya afrontará en Monza la carrera de casa de Prema en la Fórmula 2 2026, una cita que el colombiano asume como una oportunidad deportiva y también como una responsabilidad para un equipo que llega al Gran Premio de Italia en plena recuperación tras haber comenzado el año en el fondo de la grilla.

El piloto disputará en territorio italiano su décima carrera de una temporada de 14 fechas, cuando el campeonato entra en su tramo final y después de una mejora que llevó a la escudería de pelear atrás a meterse en clasificaciones dentro del top 10.

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Montoya explicó que el contexto reciente alimenta el optimismo del equipo. “Este fin de semana es una muy buena oportunidad para nosotros, siendo la carrera de casa del equipo. Estamos muy emocionados de lo que puede venir. Tanto en Spa como en Hungría largamos primeros para la carrera sprint así que eso nos deja buenas sensaciones”, dijo.

El colombiano ya consiguió la pole invertida en tres Grandes Premios, un dato que refuerza la lectura de progreso de un conjunto que atravesó un arranque muy complejo antes de acercarse a la pelea por resultados de punta.

“Le hemos dado la vuelta de forma increíble”

Montoya, en charla con AS Colombia, describió el cambio de rendimiento de Prema como uno de los ejes de su temporada: “Este año le hemos dado la vuelta de forma increíble. Si piensas en cómo íbamos en Miami o en Montreal, fue muy complicado. Pero en Red Bull Ring casi ganamos y quedamos en el podio, Budapest seguro lográbamos podio pero Tsolov tenía otros planes (…) Toca seguir empujando y peleando porque está temporada no se ha acabado”.

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El piloto detalló que Monza plantea un desafío técnico distinto al del resto del calendario por tratarse del circuito más rápido del año. Los autos de Fórmula 2 competirán con alerones de baja carga aerodinámica, una configuración que también se utilizará en Bakú y Montoya la describió así: “Mi colita del carro será más chiquita. No la operaron ni nada, pero es la que usaremos en Monza y Baku”.

Sebastián Montoya tuvo modificaciones en su monoplaza para el Gran Premio de Monza - crédito @prema_team/Instagram

El colombiano también precisó qué busca el equipo en la puesta a punto, pues el objetivo pasa por tener estabilidad en la frenada, una desaceleración eficiente y la capacidad de aprovechar el agarre para frenar tarde, girar rápido y salir bien acelerado. Ese equilibrio será clave en un circuito donde la velocidad punta condiciona toda la vuelta.

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“La qualy puede ser un desastre, ya que todo el mundo va a querer rebufo e históricamente aquí es algo muy importante en categorías inferiores, así que veremos. Solo sé que han hecho unos cambios en el carro, mañana te diré si fueron para bien o para mal”, señaló.

Sebastián Montoya afirmó que el equipo viene mejorando con el paso de las carreras en la Fórmula 2 - crédito Prema

“Es muy difícil que el equipo tenga una dirección”

En la recta final de la temporada de Fórmula 2, Sebastián Montoya mantiene intacta su decisión de pelear por podios y victorias pese a un año marcado por la presión, la incertidumbre y la renovación casi total del área técnica de su equipo, un escenario que, según contó en una entrevista con Infobae Colombia, condicionó la dirección del trabajo colectivo.

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Ese diagnóstico parte de un cambio profundo en la estructura de ingeniería. El piloto colombiano explicó al medio que “el año pasado teníamos cinco ingenieros, de esos cinco se fueron cuatro (...) cuando eso está pasando, es muy difícil que el equipo tenga una dirección”.

El piloto colombiano ha tenido varios problemas con su equipo, que perdió cuatro de los cinco mecánicos a inicio de la temporada - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El colombiano identificó la llegada de Carlo Cristofori como un punto de inflexión en su carrera. Recordó que empezaron a trabajar juntos en 2024, cuando, según su relato, casi nadie confiaba en sus posibilidades: “Venga, hagámosle con toda, a ver qué podemos hacer”.

Sobre ese proceso, añadió: “Creo que la gente quedó sorprendida, uno, de lo bueno que soy, lo rápido que puedo ser y los resultados que podemos traer”. La relación con su ingeniero, según describió, fue central para construir rendimiento en medio de un contexto inestable.

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Montoya también contó que la reconstrucción no fue solo técnica, sino humana. Al recordar un error en Budapest, relató un intercambio que expuso el valor de la comunicación con Cristofori: “Le mandé un mensaje a mi ingeniero cuando estaba... viniendo para acá, y le digo: ‘Oiga, yo creo que un problema que tuvimos en Budapest fue este’. Y me dijo: ‘No me joda, yo estaba pensando exactamente lo mismo y ya le iba a llamar’”.

El piloto planteó además que su nivel de exigencia personal cambió respecto de la temporada anterior. Dijo que vueltas que antes alcanzaban para estar entre los primeros puestos hoy solo lo ubican en el top diez, incluso cuando su ingeniero las considera sobresalientes: “Este año con unas vueltas que mi ingeniero ve y dice: ‘Guau, esto es espectacular’, estamos de décimos”.

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Ese contraste resume su lectura del campeonato: siente que elevó su rendimiento, pero que el resultado inmediato no siempre refleja esa mejora. En su explicación, el progreso individual convive con un contexto más complejo para convertir velocidad en posiciones de punta.