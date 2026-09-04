Colombia

Rusia confirmó intención de abrir diálogos con De la Espriella y lanzó ‘dardo’ a la administración de Petro: “Contratistas no autorizados”

La delegación del gobierno de Vladimir Putin cuestionó las alternativas contratadas durante el último cuatrienio para solucionar problemas con los helicópteros Mi-17 y sostuvo que esos intentos no resolvieron la indisponibilidad de los aparatos, comprometieron recursos públicos y derivaron en investigaciones judiciales

Abelardo de la Espriella y Vladimir Putin
La representación del presidente ruso Vladimir Putin en Colombia abrió la posibilidad de restablecer la relación diplomática con Colombia, hoy con Abelardo de la Espriella como presidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La embajada de la Federación de Rusia en Colombia afirmó en la noche del jueves 3 de septiembre que está dispuesta a retomar la cooperación bilateral para atender la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional y cuestionó los intentos de la administración de Gustavo Petro de recuperar las aeronaves mediante terceros.

El pronunciamiento de la representación del gobierno de Vladimir Putin en el país se conoció en medio de versiones sobre eventuales acercamientos con el despacho del presidente Abelardo de la Espriella, aunque la misiva no confirma cronograma sobre un eventual encuentro entre delegados de la potencia euroasiática y del Ejecutivo.

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Comunicado de la embajada rusa en Colombia
La embajada rusa en Colombia comunicó que está dispuesta a restablecer relaciones con el país para avanzar en temas estratégicos de las Fuerzas Militares - crédito suministrada a Infobae Colombia

La representación diplomática sostuvo que Moscú ha mantenido su ofrecimiento para realizar las labores requeridas sobre los aparatos de fabricación rusa. “La parte rusa siempre ha mostrado la voluntad de garantizar a las autoridades colombianas la reparación y el mantenimiento necesarios para estas aeronaves”, se expresó en el documento.

El mensaje centró la atención en la contratación de empresas extranjeras para intervenir helicópteros cuya operación enfrenta limitaciones técnicas y financieras. Al respecto, la embajada rusa señaló que los procedimientos efectuados durante el actual gobierno no resolvieron el deterioro de la capacidad aérea de la institución militar.

Rusia cuestionó la contratación de empresas de terceros países por parte del Gobierno Petro

En su misiva, la embajada afirmó que la búsqueda de alternativas fuera de los canales autorizados implicó riesgos para los recursos públicos y derivó en actuaciones judiciales. Según dijo, hubo “fallidos intentos del Gobierno anterior de recuperar la operatividad de los helicópteros parados con ayuda de contratistas no autorizados de terceros países”.

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El contrato No. 012 de 2024 con Vertol Systems Company fue adjudicado pese a objeciones sobre la falta de experiencia técnica de la empresa estadounidense - crédito Vertol Systems Company
El contrato No. 012 de 2024 con Vertol Systems Company fue adjudicado pese a objeciones sobre la falta de experiencia técnica de la empresa estadounidense - crédito Vertol Systems Company

El señalamiento se refiere en concreto a las dificultades que tuvo el Ministerio de Defensa para contratar mantenimiento directamente con compañías rusas, en un escenario afectado por las sanciones internacionales contra Moscú tras la invasión a Ucrania, que se produce desde febrero de 2022, y en la que Petro tomó partido.

La delegación agregó que esas gestiones “no brindaron solución alguna, resultaron en el riesgo de pérdida de enormes recursos financieros y conllevaron procesos penales contra los involucrados”. Y advirtió que permanecen comprometidas las inversiones para comprar aeronaves y desarrollar infraestructura técnica para su conservación.

Rusia recordó que se destinó dinero para construir un centro de reparación y mantenimiento de los Mi-17 en la base de Tolemaida, en el departamento del Tolima, proyecto que, de acuerdo con su comunicado, no llegó a concluir. “El valor total de los fondos gastados en el proyecto offset alcanza casi 90 millones de dólares estadounidenses”, indicó.

El contrato de mantenimiento de helicópteros MI-17, valorado en USD 32 millones, está bajo investigación por presuntas irregularidades y esquemas de corrupción - crédito Procuraduría General de la Nación
El contrato de mantenimiento de helicópteros Mi-17, valorado en USD 32 millones, está bajo investigación por presuntas irregularidades y esquemas de corrupción - crédito Procuraduría

Nueve de los 20 helicópteros están en tierra por falta de mantenimiento

La Aviación del Ejército Nacional dispone de 20 helicópteros Mi-17, repartidos entre las variantes Mi-17 IV, Mi-17 MD y Mi-17V5. La flota tiene distintos grados de disponibilidad, de acuerdo con el reporte institucional citado en el pronunciamiento ruso, que expresó su preocupación por el estado de estas aeronaves.

Por su parte, nueve aparatos, equivalentes al 45% de la flota, permanecen en un programa de preservación. Cumplieron el límite previsto para el mantenimiento mayor, conocido como overhaul, y esperan recursos para recibir esa intervención.

Entretanto, otros ocho helicópteros, que representan el 40%, se encuentran en operación o bajo mantenimiento activo a cargo del Batallón de Mantenimiento de Aviación No. 3. Dos aeronaves están inactivas después de siniestros y aguardan procesos de recuperación. La restante, equivalente al 5%, avanza hacia su baja definitiva del inventario.

El Ministerio de Defensa inicia proceso de sanción contra contratista por incumplimiento en el mantenimiento de helicópteros MI-17 - crédito Ejército Nacional
El Ministerio de Defensa tuvo que iniciar el proceso de sanción contra contratista por incumplimiento en el mantenimiento de helicópteros MI-17 - crédito Ejército Nacional

El estado de los Mi-17 tiene impacto en las operaciones de transporte, abastecimiento y movilidad militar en zonas de difícil acceso. Por eso, la recuperación de las aeronaves se convirtió en una prioridad para el Ejército y el Ministerio de Defensa; en un escenario en el que desde el Congreso se elevaron quejas por las condiciones de los mismos.

Moscú afirma que solo avala firmas certificadas por el fabricante

La Embajada de Rusia sostuvo que los trabajos deben realizarse a través de compañías habilitadas por el fabricante de los helicópteros. “Las únicas compañías autorizadas para prestar servicios de reparación de alta calidad y con garantía para los helicópteros rusos Mi-17 son aquellas certificadas por el fabricante”, afirmó la embajada.

La Fiscalía le imputó, al exministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez, los delitos de peculado, falsedad en documento público y tráfico de influencias a cuatro implicados en la adjudicación del contrato del Ejército colombiano - crédito Erick Saumeth/Infodefensa/Uiaf
La Fiscalía le imputó al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez los delitos de peculado, falsedad en documento público y tráfico de influencias a cuatro implicados en la adjudicación del contrato del Ejército colombiano - crédito Erick Saumeth/Infodefensa - Uiaf

En ese punto, citó al Centro Nacional de Fabricación de Helicópteros M. L. Mil y N. I. Kamov como la entidad que debe certificar a las empresas encargadas de esas intervenciones. Con ello, se enfocaron en el contrato 012, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Defensa con la empresa de EE. UU. Vertol Systems, por 32 millones de dólares.

Y es que sobre estos contratos, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exviceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez Soto y a otras cinco personas por presuntas irregularidades en la adjudicación; pues habrían autorizado modificaciones con el desembolso del 50% de los recursos a una compañía que no tenía la capacidad técnica.

La embajada concluyó que “la parte rusa reafirma su disposición de reanudar la cooperación bilateral en este asunto”, sin precisar una fecha, una fórmula contractual ni los eventuales interlocutores de una nueva negociación.

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