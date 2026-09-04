Alertas por incendios forestales se duplicaron en Colombia: la temperatura promedio no bajó de 30°C en más de la mitad de las ciudades capitales

El Ministerio de Salud de Colombia activó una respuesta sanitaria por los incendios forestales y la mala calidad del aire ante el aumento del humo en varias regiones del país - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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Las alertas por incendios de cobertura vegetal en las ciudades capitales de Colombia pasaron de 151 en junio a 315 en julio de 2026 y se mantuvieron en 312 durante agosto, en plena temporada del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con un análisis de Asocapitales, basado en los boletines diarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), solo en agosto se registraron 122 avisos de alerta roja por incendios forestales. Durante ese mes, un promedio de 10 capitales nacionales permaneció cada día bajo algún nivel de amenaza.

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Los datos corresponden al periodo comprendido entre mayo y agosto. Julio y agosto concentraron el 64% de las alertas emitidas en esos cuatro meses, de acuerdo con el estudio.

Las altas temperaturas no ceden

El aumento del riesgo de incendios coincidió con temperaturas altas y sostenidas en buena parte del país. Entre el 13 de agosto y el 2 de septiembre, 18 de las 32 capitales registraron temperaturas máximas pronosticadas promedio de 32 °C o más.

Este es un panorama emitido por la Nasa que mostró en un mapa satelital la magnitud de los incendios en Colombia y la concentración de puntos de calor en un contexto de sequía y temperaturas extremas - crédito Firms/Nasa

En 11 de esas ciudades, las máximas previstas no descendieron de los 30 °C durante los cortes de medición que se tuvieron en cuenta para el balance. De estas entidades territoriales, Valledupar tuvo el promedio de temperatura máxima pronosticada más alto, con 37,9 °C y picos de hasta 40,7 °C. Le siguieron Neiva, con 36,8 °C; Cúcuta, con 36,3 °C y máximas de 40,1 °C; Montería, con 34,4 °C, y Santa Marta, con 33,9 °C.

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También se registraron promedios elevados en Puerto Carreño y Providencia, ambas con 33,7 °C; Ibagué, con 33,5 °C; Riohacha, con 33,4 °C, y Sincelejo, con 33,2 °C.

“El mapa de calor coincide directamente con las zonas en donde se registra la mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales”, se leyó en el documento.

Según las previsiones del Ideam que se tuvieron en cuenta para el análisis, septiembre combinará un aumento de las temperaturas, menos lluvias, descenso en los caudales de los ríos y una mayor probabilidad de incendios.

Por tales motivos, desde Asocapitales se advirtió que esta combinación deja a las administraciones locales ante la última ventana de preparación antes de la fase más intensa del fenómeno de El Niño. La entidad pidió mantener activas las salas de crisis e implementar medidas de prevención dirigidas a proteger las fuentes hídricas, la biodiversidad y a las comunidades expuestas.

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La respuesta a los incendios forestales combina operaciones terrestres y apoyo aéreo para proteger a la población, los ecosistemas y las áreas vulnerables - crédito prensa Fuerzas Militares

Alcalde de Bogotá advirtió dificultades en el suministro eléctrico de Bogotá durante El Niño

El alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, alertó que la ciudad y la región central podrían enfrentar dificultades en el suministro de energía si los picos de consumo superan la capacidad disponible del sistema eléctrico durante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El mandatario sostuvo en una entrevista con Citytv que el riesgo existe en el corto plazo debido a las limitaciones de la infraestructura para responder a aumentos simultáneos de la demanda.

“Existe ese riesgo sin lugar a dudas, es latente, precisamente porque hoy no tenemos la capacidad”, afirmó el burgomaestre.

Según explicó, aunque el sistema está interconectado, no cuenta con el margen suficiente para abastecer a la región central cuando el consumo alcanza determinados niveles.

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El alcalde Mayor Carlos Fernando Galán especificó que en los próximos meses habría dificultades para la producción energética - crédito Mebog

El alcalde también señaló que la situación podría complicarse en las franjas horarias en las que una gran cantidad de usuarios requiere energía al mismo tiempo.

“Cuando hay picos de demanda, si la capacidad no da para atender ese momento, tenemos graves problemas”, dijo el mandatario.

El mandatario distrital no anunció apagones programados ni afirmó que una interrupción del servicio sea inevitable, aún así, planteó la posibilidad de un escenario de riesgo que podría materializarse si el consumo eléctrico aumenta por encima de la capacidad de respuesta del sistema.