Colombia

Greeicy vivió incómodo episodio con su vestuario en pleno concierto: “Ese baile me desabrochó la ropa”

La artista colombiana sostuvo su blusa en plena coreografía sin detener el espectáculo, con la ayuda de uno de sus bailarines

La caleña tuvo que valerse de su bailarín para cubrirse mientras resolvía el inconveniente con su atuendo - crédito @prendetucandela/Instagram

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La cantante colombiana Greeicy Rendón se encuentra inmersa en su nueva gira internacional, Candela World Tour, una serie de conciertos que recorre escenarios de Europa y América Latina desde julio, como parte de la promoción de su más reciente larga duración, Candela.

El recorrido comenzó el 17 de julio en Tenerife, donde la caleña participó del Cook Music Fest. En los días siguientes, el festival la llevó a Sevilla el 18 de julio y a Barcelona el 23 de julio. La gira también cruzó al Reino Unido, con un concierto el 19 de julio en The O2 Indigo, en Londres.

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Tras su paso por Europa, la artista continuó con tres presentaciones en Canadá: el 29 de julio en Calgary, el 30 en Montreal y el 31 en Toronto. Agosto marcó su regreso a Latinoamérica, con conciertos en Buenos Aires (8 de agosto, Movistar Arena), Santiago de Chile (11 de agosto) y Lima (15 de agosto, Arena Monumental), a lo que siguió su apertura para una de las fechas de Karol G en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el pasado 16 de agosto.

Posteriormente, el tour avanzó por Centroamérica, con fechas en Managua (27 de agosto), San José (29 de agosto), San Salvador (2 de septiembre) y Ciudad de Guatemala (3 de septiembre).

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Fue durante una de esas últimas presentaciones cuando la cantante vivió un tropiezo con su vestuario que se viralizó en redes sociales. Mientras interpretaba uno de los temas de su repertorio y bailaba junto a uno de sus acompañantes, un broche que sujetaba parte de su blusa se soltó en plena coreografía.

La artista sostuvo la prenda con una mano durante algunos segundos para evitar que se desplazara, sin dejar de moverse al ritmo de la música, mientras uno de los bailarines que la acompañaba intervino para ayudarla a evitar que la blusa se cayera en cuestión de segundos.

Greeicy intentó abrochar de nuevo la blusa, pero terminó el baile con los tirantes en la mano hasta que su staff ajustó la prenda - crédito @prendetucandela/Instagram
Greeicy intentó abrochar de nuevo la blusa, pero terminó el baile con los tirantes en la mano hasta que su staff ajustó la prenda - crédito @prendetucandela/Instagram

Lo llamativo es que, a pesar de que intentó abrochar la blusa de vuelta, no lo logró, hecho que no pasó desapercibido para Greeicy, que no pudo evitar reirse. Una vez terminó el baile, la cantante apareció con los tirantes de la blusa en la mano, encogiéndose de hombros ante la situación mientras el público gritaba emocionado. Finalmente, algunos miembros de su staff corrigieron la situación ajustando de vuelta la prenda.

“Ese baile me desabrochó la ropa. Me siento como más desnuda de lo que ya estoy”, apuntó Greeicy entre risas, reclamándole a su road manager por la situación a modo de broma.

La naturalidad con la que Rendón enfrentó el inconveniente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la rapidez con la que detectó el problema y continuó con la puesta en escena sin abandonar el escenario.

Greeicy ganó Mejor Dance Track en los Premios Juventud 2026

Greeicy ganó el premio a Mejor Dance Track en los Premios Juventud 2026 por "Yapaque", su colaboración con Steve Aoki y Farruko - crédito @premiosjuventud/Instagram
Greeicy ganó el premio a Mejor Dance Track en los Premios Juventud 2026 por "Yapaque", su colaboración con Steve Aoki y Farruko - crédito @premiosjuventud/Instagram

La artista vallecaucana subió al escenario de la 23ª edición de los Premios Juventud, ceremonia celebrada el 3 de septiembre en Marbella, España, donde interpretó junto a Farruko la colaboración Yapaque, tema que en julio había alcanzado el primer puesto de la lista Latin Airplay. La presentación formó parte del número de apertura de la gala, que también incluyó a Juan Magán, DJ Rous y Ken-Y.

Rendón llegaba a la ceremonia con dos nominaciones y se llevó una de ellas: Yapaque, su colaboración con Steve Aoki y Farruko, resultó ganadora en la categoría Mejor Dance Track. En la otra categoría en la que competía, Girl Power, el tema Amiga mía, que grabó junto a Karol G, no logró el premio, que finalmente fue para Fifty Fifty, de Kenia Os y Lola Índigo.

Rendón, además se unirá a Karol G en otras dos fechas del Viajando Por El Mundo Tropitour como invitada, el 27 de septiembre en el Reliant Stadium de Houston, Texas, y el 3 de octubre en el Hard Rock Stadium de Miami.

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