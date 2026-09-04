Deportes

La Dimayor presentó la nueva programación de la Liga BetPlay: así quedó el calendario y los partidos aplazados

Luego del terremoto del 10 de agosto, la División Mayor reacomodó todo el calendario para darle espacio a los encuentros pendientes, así como la fecha cinco que no se disputó por el sismo

Trofeo Liga BetPlay Dimayor
La Liga BetPlay tendrá una nueva programación para todas sus jornadas, en la primera fase, y en los encuentros aplazados - crédito AFP
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La Liga BetPlay empezó a reacomodar todo el calendario para el segundo semestre de 2026, el cual se vio afectado por el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4 grados, que sacudió al Pacífico y el Eje Cafetero, pero también detuvo toda actividad en el país para atender la emergencia.

Es por eso que la Dimayor anunció la nueva programación de la fase Todos contra Todos de la Liga BetPlay, la cual debió ampliar su tiempo para acomodar todos los compromisos, el torneo pueda terminar en diciembre de 2026, previo a Navidad y darle descanso a los futbolistas.

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De otro lado, la División Mayor también anunció las fechas para los compromisos aplazados en el fútbol colombiano y no solo por el sismo, sino por distintos factores y uno de ellos fue la participación de clubes en torneos internacionales, como pasa en la actualidad con Indepediente Santa Fe.

La nueva programación de la Liga BetPlay

Durante la asamblea extraordinaria del 19 de agosto, los 36 clubes profesionales encontraron la solución para resolver el tema del calendario que se apretó por el terremoto: modificar el formato de la Copa Colombia para que las fases de octavos y cuartos sean a partido único.

De esa manera, la Dimayor presentó los horarios de las jornadas que quedan en el fútbol colombiano, desde la nueva hasta la 18, mientras que la 19 quedó sin programación porque dependerá de cómo lleguen las escuadras porque en ese momento se conocerán los clasiifcados a los cuadrangulares.

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``` html Confirmación de la Programación - Liga BetPlay DIMAYOR II-2026

DIMAYOR COLOMBIA

CONFIRMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Nos permitimos anunciar la confirmación de la programación de la Liga BetPlay DIMAYOR II- 2026

LIGA BetPlay DIMAYOR - BetPlay - AGUILA - golty - WIN sports

FECHA 10

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Estadio: JARAGUAY - Hora: 6:15 p.m.

JAGUARES VS POR DEFINIR

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:30 p.m.

SANTA FE VS AT

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 4:05 p.m.

INTERNACIONAL DE BOGOTA VS LLANEROS FC

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Estadio: PALOGRANDE - Hora: 6:10 p.m.

DEPORTIVO C VS A

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:15 p.m.

MEDELLIN VS M

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Estadio: POR DEFINIR - Hora: 2:00 p.m.

FORTALEZA FUTBOL CLUB VS D P

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 4:05 p.m.

VS ÁGUILAS DORADAS

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 6:10 p.m.

B.CHICÓ F.C. VS (Equipo no especificado)

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 8:20 p.m.

ALIANZA FUTBOL CLUB VS JUNIOR

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 8:00 p.m.

América VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

GENERAL SANTANDER - 8:15 p.m. - C D 1924

FECHA 11

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:10 p.m.

MEDELLIN VS JAGUARES FUTBOL CLUB

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 2:00 p.m.

(Equipos no especificados)

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 4:05 p.m.

ALIANZA FÚTBOL CLUB VS SANTA FE

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Estadio: América (Posiblemente Pascual Guerrero) - Hora: 6:10 p.m.

DEPORTIVO CALI VS C A

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 8:15 p.m.

ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO VS LLANEROS FC

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 2:00 p.m.

FORTALEZA VS JUNIOR

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 4:05 p.m.

B.CHICÓ F.C. VS M / A.B. VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 6:10 p.m.

(Equipos no especificados)

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 8:15 p.m.

C L D 1924

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 3:30 p.m.

ÁGUILAS DORADAS VS D P

FECHA 12

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:00 p.m.

SANTA FE VS CA

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 7:30 p.m.

América VS ÁGUILAS DORADAS

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 7:30 p.m.

(Equipos no especificados)

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 6:10 p.m.

LLANEROS FC VS B.CHICO F.C.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

Estadio: PALOGRANDE - Hora: 8:15 p.m.

MEDELLIN VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Estadio: POR DEFINIR - Hora: 4:10 p.m.

DEPORTIVO D VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 6:15 p.m.

C D 1924

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE

Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 8:20 p.m.

M VS JUNIOR

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Estadio: JARAGUAY - Hora: 4:00 p.m.

JAGUARES FUTBOL CLUB VS ALIANZA FÚTBOL CLUB

DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 6:05 p.m.

FORTALEZA VS A.B.

FECHA 13

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:20 p.m.

INTERNACIONAL DE BOGOTA VS (Equipo no especificado)

VIERNES 2 DE OCTUBRE

Estadio: DEPORTIVO CALI - Hora: 7:45 p.m.

DEPORTIVO C A VS N

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 2:00 p.m.

ÁGUILAS DORADAS VS JAGUARES FUTBOL CLUB

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 4:05 p.m.

(Equipos no especificados)

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:15 p.m.

MEDELLIN VS B.CHICÓ F.C.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 2:00 p.m.

ASOCIACION DEPORTIVO PASTO VS FORTALEZA

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 4:05 p.m.

C D 1924 VS E / SANTA FE VS JUNIOR

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 6:10 p.m.

A.B. VS ALIANZA FUTBOL CLUB

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Estadio: LLANEROS FC BELLO HORIZONTE - Hora: 8:15 p.m.

América VS M

MARTES 20 DE OCTUBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 6:30 p.m.

(Equipos no especificados)

FECHA 14

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:10 p.m.

FORTALEZA VS LLANEROS FC

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Estadio: PALOGRANDE - Hora: 4:00 p.m.

M VS O BOGOTA

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 6:10 p.m.

JUNIOR VS (Equipo no especificado)

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Estadio: POR DEFINIR - Hora: 8:15 p.m.

(Equipos no especificados)

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Estadio: POR DEFINIR - Hora: 2:00 pm

P VS (Equipo no especificado)

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Estadio: JARAGUAY - Hora: 4:05 p.m.

JAGUARES FUTBOL CLUB VS AT

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 8:15 p.m.

América VS MEDELLIN

LUNES 12 DE OCTUBRE

Estadio: INTERNACIONAL DE BOGOTÁ / ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 6:05 p.m.

ALIANZA FUTBOL CLUB VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

LUNES 12 DE OCTUBRE

Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 8:10 p.m.

B.CHICÓ F.C. VS ÁGUILAS DORADAS

LUNES 26 DE OCTUBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:05 p.m.

SANTA FE VS AB

DEPORTIVO C A

FECHA 15

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 4:00 p.m.

ÁGUILAS DORADAS VS (Equipo no especificado)

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 6:05 p.m.

JAGUARES FUTBOL CLUB VS (Equipo no especificado)

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:10 p.m.

MEDELLIN VS POR DEFINIR

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Estadio: DEPORTIVO CALI / DEPORTIVO A - Hora: 8:00 p.m.

(Equipos no especificados)

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Estadio: (No especificado) - Hora: 4:30 p.m.

(Equipos no especificados)

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 3:30 p.m.

AB VS América

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 5:45 p.m.

LLANEROS FC VS SANTA FE

LUNES 19 DE OCTUBRE

Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 8:05 p.m.

ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO VS P

MARTES 20 DE OCTUBRE

Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 8:30 p.m.

C D 1924 VS N / JUNIOR VS ALIANZA FUTBOL CLUB

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:20 p.m.

FORTALEZA VS INTERNACIONAL DE BOGOTA / B.CHICÓ F.C. VS (Equipo no especificado)

FECHA 16

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:25 p.m.

SANTA FE VS M

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 6:00 p.m.

B.CHICÓ F.C. VS AB

VIERNES 23 DE OCTUBRE

Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 8:10 p.m.

JUNIOR VS ÁGUILAS DORADAS

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 6:05 p.m.

América VS INTERNACIONAL DE BOGOTA

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

Estadio: PALOGRANDE - Hora: 8:15 p.m.

(Equipos no especificados)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 2:00 p.m.

FORTALEZA VS DEPORTIVO C A

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 4:05 p.m.

ALIANZA FUTBOL CLUB VS (Equipo no especificado)

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 6:10 p.m.

MEDELLIN VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 8:15 p.m.

C D 1924 VS LLANEROS FC

LUNES 26 DE OCTUBRE

Estadio: JARAGUAY - Hora: 6:00 p.m.

JAGUARES FUTBOL CLUB VS (Equipo no especificado)

APLAZADOS FECHA 5

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 6:00 p.m.

LLANEROS FC VS M

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:00 p.m.

DEPORTIVO CA VS ÁGUILAS DORADAS

FECHA 17

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

MARTES 27 DE OCTUBRE

Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 6:00 p.m.

C D 1924 VS (Equipo no especificado)

MARTES 27 DE OCTUBRE

Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 8:05 p.m.

(Equipos no especificados)

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:05 p.m.

INTERNACIONAL DE BOGOTA VS FORTALEZA

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

Estadio: PALOGRANDE - Hora: 6:00 p.m.

ALIANZA FUTBOL CLUB VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 6:15 p.m.

América VS MEDELLIN

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:30 p.m.

SANTA FE VS N

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Estadio: POR DEFINIR - Hora: 6:00 p.m.

B.CHICÓ F.C. / JUNIOR VS JAGUARES FUTBOL

VIERNES 30 DE OCTUBRE

Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 8:05 p.m.

(Equipos no especificados)

JUEVES 1 DE OCTUBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:00 p.m.

INTERNACIONAL DE BOGOTA VS SANTA FE

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 6:00 p.m.

LLANEROS FC VS (Equipo no especificado)

FECHA 18

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:00 p.m.

FORTALEZA VS MEDELLIN

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Estadio: PALOGRANDE - Hora: 2:00 p.m.

ÁGUILAS DORADAS VS ISAB

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 6:10 p.m.

VS P

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Estadio: (No especificado) - Hora: 8:15 p.m.

ALIANZA FUTBOL CLUB VS LLANEROS FC

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 2:00 p.m.

B.CHICO F.C. VS INTERNACIONAL DE BOGOTA

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Estadio: JARAGUAY - Hora: 4:05 p.m.

JAGUARES FUTBOL CLUB VS ATIS

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 4:05 p.m.

M VS JUNIOR

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 6:10 p.m.

VS C D 1924

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 8:15 p.m.

SANTA FE VS América

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 7:30 p.m.

DEPO DEPORTIVO CA L VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 6:10 p.m.

MEDELLIN VS DEPORTIVO CALI / DEPORTIVO A

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

Estadio: (No especificado) - Hora: 8:15 p.m.

N VS ALIANZA FÚTBOL CLUB

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 6:10 p.m.

C D 1924 VS JUNIOR

LUNES 2 DE NOVIEMBRE

Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 8:15 p.m.

B.CHICÓ F.C. VS América

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

Estadio: POR DEFINIR - Hora: 6:00 p.m.

M VS FORTALEZA

MARTES 3 DE NOVIEMBRE

Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:10 p.m.

(Equipos no especificados)

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 4:05 p.m.

ÁGUILAS DORADAS VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO

MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 7:00 p.m.

VS JAGUARES FUTBOL CLUB

EL CAMPÍN - 8:15 p.m.

FECHA 19

LIGA BetPlay DIMAYOR

Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE

Todos los partidos con horario POR DEFINIR:

  • Estadio: EL CAMPÍN: (Equipos no especificados)
  • POR DEFINIR: VS P
  • DEPORTIVO CALI: (Equipos no especificados)
  • ALIANZA FUTBOL CLUB VS América
  • Estadio: BELLO HORIZONTE: LLANEROS FC VS B.CHICÓ F.C.
  • DEPORTIVO C VS AT
  • Estadio: CINCUENTENARIO: ÁGUILAS DORADAS VS MEDELLIN
  • Estadio: AMÉRICO MONTANINI: FORTALEZA VS AB
  • Estadio: METROPOLITANO DE TECHO: VS JUNIOR
  • Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD: ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO VS SANTA FE
  • INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS JAGUARES FUTBOL CLUB
  • Estadio: GENERAL SANTANDER: C D 1924 VS N
  • Estadio: ATANASIO GIRARDOT: (Equipos no especificados)

DIMAYOR COLOMBIA

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Algunos encuentros fueron pactados para varios días después de la fecha establecida por razones como conciertos o la presentación de Santa Fe en la Copa Sudamericana, cuyos encuentros por los cuartos de final serán el 8 y 15 de septiembre contra Vasco da Gama de Brasil.

De otro lado, la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay ya no terminará el domingo 8 de noviembre, como estaba establecido previamente, sino que ahora quedó para el jueves 12 del mismo mes, mientras que las jornadas de cuadrangulares y la final, por el momento, seguirían igual.

Confirmación de la Programación - Liga BetPlay DIMAYOR II-2026

DIMAYOR COLOMBIA

CONFIRMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Nos permitimos anunciar la confirmación de la programación de los partidos aplazados y adelantados de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026

LIGA BetPlay DIMAYOR - BetPlay - AGUILA - golty - WIN sports

DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 5

  • Fecha: LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: BELLO HORIZONTE
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Equipo: LLANEROS FC

APLAZADO FECHA 5

  • Fecha: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: EL CAMPÍN
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Equipos: DEPORTIVO C A VS M

DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 3

  • Fecha: MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: LA INDEPENDENCIA
  • Hora: 7:30 p.m
  • Equipos: B.CHICO F.C. VS ALIANZA FUTBOL CLUB

APLAZADO FECHA 7

  • Fecha: JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: AMÉRICO MONTANINI
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Equipos: A.B. VS ÁGUILAS DORADAS

APLAZADO FECHA 7

  • Fecha: MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: PALOGRANDE
  • Hora: 6:15 p.m.

ADELANTADO FECHA 13

  • Fecha: MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: EL CAMPÍN
  • Hora: 8:20 p.m.
  • Equipos: INTERNACIONAL DE BOGOTA VS I S N

LIGA BetPlay DIMAYOR - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 3

  • Fecha: DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: DEPORTIVO CALI
  • Hora: 8:10 p.m.
  • Equipos: DEPORTIVO CA L VS ÁGUILAS DORADAS

APLAZADO FECHA 3

  • Fecha: MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: POR DEFINIR
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Equipos: VS SANTA FE P

DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 3

  • Fecha: MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: ATANASIO GIRARDOT
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Equipos: JUNIOR VS M

APLAZADO FECHA 4

  • Fecha: MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
  • Estadio: ATANASIO GIRARDOT
  • Hora: 8:05 p.m.
  • Equipos: MEDELLIN VS

ADELANTADO FECHA 17

  • Fecha: JUEVES 1 DE OCTUBRE
  • Estadio: METROPOLITANO DE TECHO
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Equipo: INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

LIGA BetPlay DIMAYOR - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 9

  • Fecha: MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
  • Estadio: AMÉRICO MONTANINI
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Equipos: A.B. 5 VS MEDELLIN

APLAZADO FECHA 9

  • Fecha: MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
  • Estadio: ATANASIO GIRARDOT
  • Hora: 8:20 p.m.
  • Equipo: A N

APLAZADO FECHA 11

  • Fecha: JUEVES 8 DE OCTUBRE
  • Estadio: CINCUENTENARIO
  • Hora: 3:30 p.m.
  • Equipos: ÁGUILAS DORADAS VS P

LIGA BetPlay DIMAYOR - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 4

  • Fecha: MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
  • Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ ---- JUNIOR
  • Hora: 6:00 p.m.

APLAZADO FECHA 7

  • Fecha: MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
  • Estadio: EL CAMPÍN
  • Hora: 8:05 p.m.
  • Equipos: SANTA FE VS JAGUARES FUTBOL CLUB

APLAZADO FECHA 1

  • Fecha: SÁBADO 17 DE OCTUBRE
  • Estadio: LA INDEPENDENCIA
  • Hora: 2:00 p.m.
  • Equipos: B.CHICÓ F.C. VS N

DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

ADELANTADO FECHA 13

  • Fecha: MARTES 20 DE OCTUBRE
  • Estadio: EL CAMPÍN
  • Hora: 6:30 p.m.

APLAZADO FECHA 9

  • Fecha: MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
  • Estadio: BELLO HORIZONTE
  • Hora: 6:15 p.m.
  • Equipos: LLANEROS FC VS DEPORTIVO CA L
  • Nota: M ****

DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.

APLAZADO FECHA 14

  • Fecha: LUNES 26 DE OCTUBRE
  • Estadio: EL CAMPÍN
  • Hora: 8:05 p.m.
  • Equipos: SANTA FE VS ISAB

Cabe recordar que aún falta por conocer el resto de fechas para la Copa Colombia, que por ahora tiene programación de octavos de final, a falta de un encuentro que será el de Fortaleza ante el ganador entre Santa Fe y Unión Magdalena, encuentro de primera fase que lleva casi dos meses con aplazamiento.

El final del fútbol colombiano

Un punto que aún no se ha confirmado es cuándo acabará la temporada 2026, debido a que los estragos del terremoto provocó que el fútbol colombiano se suspendiera durante 10 días dejó con daños escenarios como el del Hernán Ramírez Villegas, donde el Deportivo Pereira no volverá a jugar en lo que queda del año.

Previamente, la Liga BetPlay acabaría el 12 de diciembre y la Copa Colombia el 22 de octubre, según el calendario para el segundo semestre de 2026, pero el sismo en San José del Palmar, Chocó, provocó que ahora se hable de alargar los dos torneos para que, al menos, terminen en el mismo año.

Así será el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026 - crédito Dimayor
Así era el calendario de las competencias Dimayor en lo que resta del 2026, antes del terremoto del 10 de agosto - crédito Dimayor

Todo parece indicar que la liga y la copa concluirían entre el domingo 20 y martes 22 de diciembre, previo a las fiestas de final de año y, por tercer año consecutivo, se jugarían en paralelo por problemas con el calendario de la Dimayor, que siempre mostró problemas para armar la programación.

Otro punto a tener en cuenta es que los jugadores no contarán con mucho tiempo para sus vacaciones de final de año, pues sacrificarán una semana por los líos del fútbol colombiano en los partidos y la mayoría de clubes arrancan pretemporada en los primeros días de enero.

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Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

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Deportes

Luto en el fútbol colombiano por el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego: adiós a una leyenda del Deportivo Cali

Luto en el fútbol colombiano por el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego: adiós a una leyenda del Deportivo Cali

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