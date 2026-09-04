La Dimayor presentó la nueva programación de la Liga BetPlay: así quedó el calendario y los partidos aplazados

La Liga BetPlay empezó a reacomodar todo el calendario para el segundo semestre de 2026, el cual se vio afectado por el terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4 grados, que sacudió al Pacífico y el Eje Cafetero, pero también detuvo toda actividad en el país para atender la emergencia.
Es por eso que la Dimayor anunció la nueva programación de la fase Todos contra Todos de la Liga BetPlay, la cual debió ampliar su tiempo para acomodar todos los compromisos, el torneo pueda terminar en diciembre de 2026, previo a Navidad y darle descanso a los futbolistas.
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De otro lado, la División Mayor también anunció las fechas para los compromisos aplazados en el fútbol colombiano y no solo por el sismo, sino por distintos factores y uno de ellos fue la participación de clubes en torneos internacionales, como pasa en la actualidad con Indepediente Santa Fe.
La nueva programación de la Liga BetPlay
Durante la asamblea extraordinaria del 19 de agosto, los 36 clubes profesionales encontraron la solución para resolver el tema del calendario que se apretó por el terremoto: modificar el formato de la Copa Colombia para que las fases de octavos y cuartos sean a partido único.
De esa manera, la Dimayor presentó los horarios de las jornadas que quedan en el fútbol colombiano, desde la nueva hasta la 18, mientras que la 19 quedó sin programación porque dependerá de cómo lleguen las escuadras porque en ese momento se conocerán los clasiifcados a los cuadrangulares.
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DIMAYOR COLOMBIA
CONFIRMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Nos permitimos anunciar la confirmación de la programación de la Liga BetPlay DIMAYOR II- 2026
LIGA BetPlay DIMAYOR - BetPlay - AGUILA - golty - WIN sports
FECHA 10
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
Estadio: JARAGUAY - Hora: 6:15 p.m.
JAGUARES VS POR DEFINIR
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:30 p.m.
SANTA FE VS AT
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 4:05 p.m.
INTERNACIONAL DE BOGOTA VS LLANEROS FC
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
Estadio: PALOGRANDE - Hora: 6:10 p.m.
DEPORTIVO C VS A
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:15 p.m.
MEDELLIN VS M
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
Estadio: POR DEFINIR - Hora: 2:00 p.m.
FORTALEZA FUTBOL CLUB VS D P
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 4:05 p.m.
VS ÁGUILAS DORADAS
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 6:10 p.m.
B.CHICÓ F.C. VS (Equipo no especificado)
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 8:20 p.m.
ALIANZA FUTBOL CLUB VS JUNIOR
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 8:00 p.m.
América VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
GENERAL SANTANDER - 8:15 p.m. - C D 1924
FECHA 11
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:10 p.m.
MEDELLIN VS JAGUARES FUTBOL CLUB
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 2:00 p.m.
(Equipos no especificados)
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 4:05 p.m.
ALIANZA FÚTBOL CLUB VS SANTA FE
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Estadio: América (Posiblemente Pascual Guerrero) - Hora: 6:10 p.m.
DEPORTIVO CALI VS C A
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 8:15 p.m.
ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO VS LLANEROS FC
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 2:00 p.m.
FORTALEZA VS JUNIOR
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 4:05 p.m.
B.CHICÓ F.C. VS M / A.B. VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 6:10 p.m.
(Equipos no especificados)
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 8:15 p.m.
C L D 1924
JUEVES 8 DE OCTUBRE
Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 3:30 p.m.
ÁGUILAS DORADAS VS D P
FECHA 12
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:00 p.m.
SANTA FE VS CA
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 7:30 p.m.
América VS ÁGUILAS DORADAS
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 7:30 p.m.
(Equipos no especificados)
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 6:10 p.m.
LLANEROS FC VS B.CHICO F.C.
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
Estadio: PALOGRANDE - Hora: 8:15 p.m.
MEDELLIN VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Estadio: POR DEFINIR - Hora: 4:10 p.m.
DEPORTIVO D VS INTERNACIONAL DE BOGOTÁ
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 6:15 p.m.
C D 1924
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 8:20 p.m.
M VS JUNIOR
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Estadio: JARAGUAY - Hora: 4:00 p.m.
JAGUARES FUTBOL CLUB VS ALIANZA FÚTBOL CLUB
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 6:05 p.m.
FORTALEZA VS A.B.
FECHA 13
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:20 p.m.
INTERNACIONAL DE BOGOTA VS (Equipo no especificado)
VIERNES 2 DE OCTUBRE
Estadio: DEPORTIVO CALI - Hora: 7:45 p.m.
DEPORTIVO C A VS N
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 2:00 p.m.
ÁGUILAS DORADAS VS JAGUARES FUTBOL CLUB
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 4:05 p.m.
(Equipos no especificados)
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:15 p.m.
MEDELLIN VS B.CHICÓ F.C.
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 2:00 p.m.
ASOCIACION DEPORTIVO PASTO VS FORTALEZA
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 4:05 p.m.
C D 1924 VS E / SANTA FE VS JUNIOR
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 6:10 p.m.
A.B. VS ALIANZA FUTBOL CLUB
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Estadio: LLANEROS FC BELLO HORIZONTE - Hora: 8:15 p.m.
América VS M
MARTES 20 DE OCTUBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 6:30 p.m.
(Equipos no especificados)
FECHA 14
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
JUEVES 8 DE OCTUBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:10 p.m.
FORTALEZA VS LLANEROS FC
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Estadio: PALOGRANDE - Hora: 4:00 p.m.
M VS O BOGOTA
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 6:10 p.m.
JUNIOR VS (Equipo no especificado)
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Estadio: POR DEFINIR - Hora: 8:15 p.m.
(Equipos no especificados)
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Estadio: POR DEFINIR - Hora: 2:00 pm
P VS (Equipo no especificado)
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Estadio: JARAGUAY - Hora: 4:05 p.m.
JAGUARES FUTBOL CLUB VS AT
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 8:15 p.m.
América VS MEDELLIN
LUNES 12 DE OCTUBRE
Estadio: INTERNACIONAL DE BOGOTÁ / ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 6:05 p.m.
ALIANZA FUTBOL CLUB VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
LUNES 12 DE OCTUBRE
Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 8:10 p.m.
B.CHICÓ F.C. VS ÁGUILAS DORADAS
LUNES 26 DE OCTUBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:05 p.m.
SANTA FE VS AB
DEPORTIVO C A
FECHA 15
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 4:00 p.m.
ÁGUILAS DORADAS VS (Equipo no especificado)
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 6:05 p.m.
JAGUARES FUTBOL CLUB VS (Equipo no especificado)
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:10 p.m.
MEDELLIN VS POR DEFINIR
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
Estadio: DEPORTIVO CALI / DEPORTIVO A - Hora: 8:00 p.m.
(Equipos no especificados)
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
Estadio: (No especificado) - Hora: 4:30 p.m.
(Equipos no especificados)
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 3:30 p.m.
AB VS América
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 5:45 p.m.
LLANEROS FC VS SANTA FE
LUNES 19 DE OCTUBRE
Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 8:05 p.m.
ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO VS P
MARTES 20 DE OCTUBRE
Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 8:30 p.m.
C D 1924 VS N / JUNIOR VS ALIANZA FUTBOL CLUB
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:20 p.m.
FORTALEZA VS INTERNACIONAL DE BOGOTA / B.CHICÓ F.C. VS (Equipo no especificado)
FECHA 16
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:25 p.m.
SANTA FE VS M
VIERNES 23 DE OCTUBRE
Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 6:00 p.m.
B.CHICÓ F.C. VS AB
VIERNES 23 DE OCTUBRE
Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 8:10 p.m.
JUNIOR VS ÁGUILAS DORADAS
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 6:05 p.m.
América VS INTERNACIONAL DE BOGOTA
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
Estadio: PALOGRANDE - Hora: 8:15 p.m.
(Equipos no especificados)
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 2:00 p.m.
FORTALEZA VS DEPORTIVO C A
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 4:05 p.m.
ALIANZA FUTBOL CLUB VS (Equipo no especificado)
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 6:10 p.m.
MEDELLIN VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 8:15 p.m.
C D 1924 VS LLANEROS FC
LUNES 26 DE OCTUBRE
Estadio: JARAGUAY - Hora: 6:00 p.m.
JAGUARES FUTBOL CLUB VS (Equipo no especificado)
APLAZADOS FECHA 5
LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 6:00 p.m.
LLANEROS FC VS M
JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:00 p.m.
DEPORTIVO CA VS ÁGUILAS DORADAS
FECHA 17
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
MARTES 27 DE OCTUBRE
Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 6:00 p.m.
C D 1924 VS (Equipo no especificado)
MARTES 27 DE OCTUBRE
Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 8:05 p.m.
(Equipos no especificados)
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:05 p.m.
INTERNACIONAL DE BOGOTA VS FORTALEZA
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
Estadio: PALOGRANDE - Hora: 6:00 p.m.
ALIANZA FUTBOL CLUB VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
JUEVES 29 DE OCTUBRE
Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 6:15 p.m.
América VS MEDELLIN
JUEVES 29 DE OCTUBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 8:30 p.m.
SANTA FE VS N
VIERNES 30 DE OCTUBRE
Estadio: POR DEFINIR - Hora: 6:00 p.m.
B.CHICÓ F.C. / JUNIOR VS JAGUARES FUTBOL
VIERNES 30 DE OCTUBRE
Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 8:05 p.m.
(Equipos no especificados)
JUEVES 1 DE OCTUBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:00 p.m.
INTERNACIONAL DE BOGOTA VS SANTA FE
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Estadio: BELLO HORIZONTE - Hora: 6:00 p.m.
LLANEROS FC VS (Equipo no especificado)
FECHA 18
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
Estadio: METROPOLITANO DE TECHO - Hora: 8:00 p.m.
FORTALEZA VS MEDELLIN
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
Estadio: PALOGRANDE - Hora: 2:00 p.m.
ÁGUILAS DORADAS VS ISAB
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 6:10 p.m.
VS P
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
Estadio: (No especificado) - Hora: 8:15 p.m.
ALIANZA FUTBOL CLUB VS LLANEROS FC
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Estadio: LA INDEPENDENCIA - Hora: 2:00 p.m.
B.CHICO F.C. VS INTERNACIONAL DE BOGOTA
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Estadio: JARAGUAY - Hora: 4:05 p.m.
JAGUARES FUTBOL CLUB VS ATIS
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Estadio: MANUEL MURILLO TORO - Hora: 4:05 p.m.
M VS JUNIOR
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ - Hora: 6:10 p.m.
VS C D 1924
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
Estadio: ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU - Hora: 8:15 p.m.
SANTA FE VS América
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
Estadio: PASCUAL GUERRERO - Hora: 7:30 p.m.
DEPO DEPORTIVO CA L VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
Estadio: ATANASIO GIRARDOT - Hora: 6:10 p.m.
MEDELLIN VS DEPORTIVO CALI / DEPORTIVO A
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
Estadio: (No especificado) - Hora: 8:15 p.m.
N VS ALIANZA FÚTBOL CLUB
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
Estadio: GENERAL SANTANDER - Hora: 6:10 p.m.
C D 1924 VS JUNIOR
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
Estadio: AMÉRICO MONTANINI - Hora: 8:15 p.m.
B.CHICÓ F.C. VS América
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
Estadio: POR DEFINIR - Hora: 6:00 p.m.
M VS FORTALEZA
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
Estadio: EL CAMPÍN - Hora: 8:10 p.m.
(Equipos no especificados)
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
Estadio: CINCUENTENARIO - Hora: 4:05 p.m.
ÁGUILAS DORADAS VS ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD - Hora: 7:00 p.m.
VS JAGUARES FUTBOL CLUB
EL CAMPÍN - 8:15 p.m.
FECHA 19
LIGA BetPlay DIMAYOR
Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
Todos los partidos con horario POR DEFINIR:
- Estadio: EL CAMPÍN: (Equipos no especificados)
- POR DEFINIR: VS P
- DEPORTIVO CALI: (Equipos no especificados)
- ALIANZA FUTBOL CLUB VS América
- Estadio: BELLO HORIZONTE: LLANEROS FC VS B.CHICÓ F.C.
- DEPORTIVO C VS AT
- Estadio: CINCUENTENARIO: ÁGUILAS DORADAS VS MEDELLIN
- Estadio: AMÉRICO MONTANINI: FORTALEZA VS AB
- Estadio: METROPOLITANO DE TECHO: VS JUNIOR
- Estadio: DEPARTAMENTAL LIBERTAD: ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO VS SANTA FE
- INTERNACIONAL DE BOGOTÁ VS JAGUARES FUTBOL CLUB
- Estadio: GENERAL SANTANDER: C D 1924 VS N
- Estadio: ATANASIO GIRARDOT: (Equipos no especificados)
Algunos encuentros fueron pactados para varios días después de la fecha establecida por razones como conciertos o la presentación de Santa Fe en la Copa Sudamericana, cuyos encuentros por los cuartos de final serán el 8 y 15 de septiembre contra Vasco da Gama de Brasil.
De otro lado, la fase de Todos contra Todos de la Liga BetPlay ya no terminará el domingo 8 de noviembre, como estaba establecido previamente, sino que ahora quedó para el jueves 12 del mismo mes, mientras que las jornadas de cuadrangulares y la final, por el momento, seguirían igual.
DIMAYOR COLOMBIA
CONFIRMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Nos permitimos anunciar la confirmación de la programación de los partidos aplazados y adelantados de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026
LIGA BetPlay DIMAYOR - BetPlay - AGUILA - golty - WIN sports
DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 5
- Fecha: LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: BELLO HORIZONTE
- Hora: 6:00 p.m.
- Equipo: LLANEROS FC
APLAZADO FECHA 5
- Fecha: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: EL CAMPÍN
- Hora: 8:00 p.m.
- Equipos: DEPORTIVO C A VS M
DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 3
- Fecha: MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: LA INDEPENDENCIA
- Hora: 7:30 p.m
- Equipos: B.CHICO F.C. VS ALIANZA FUTBOL CLUB
APLAZADO FECHA 7
- Fecha: JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: AMÉRICO MONTANINI
- Hora: 6:00 p.m.
- Equipos: A.B. VS ÁGUILAS DORADAS
APLAZADO FECHA 7
- Fecha: MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: PALOGRANDE
- Hora: 6:15 p.m.
ADELANTADO FECHA 13
- Fecha: MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: EL CAMPÍN
- Hora: 8:20 p.m.
- Equipos: INTERNACIONAL DE BOGOTA VS I S N
LIGA BetPlay DIMAYOR - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 3
- Fecha: DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: DEPORTIVO CALI
- Hora: 8:10 p.m.
- Equipos: DEPORTIVO CA L VS ÁGUILAS DORADAS
APLAZADO FECHA 3
- Fecha: MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: POR DEFINIR
- Hora: 6:00 p.m.
- Equipos: VS SANTA FE P
DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 3
- Fecha: MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: ATANASIO GIRARDOT
- Hora: 8:00 p.m.
- Equipos: JUNIOR VS M
APLAZADO FECHA 4
- Fecha: MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
- Estadio: ATANASIO GIRARDOT
- Hora: 8:05 p.m.
- Equipos: MEDELLIN VS
ADELANTADO FECHA 17
- Fecha: JUEVES 1 DE OCTUBRE
- Estadio: METROPOLITANO DE TECHO
- Hora: 8:00 p.m.
- Equipo: INTERNACIONAL DE BOGOTÁ
LIGA BetPlay DIMAYOR - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 9
- Fecha: MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
- Estadio: AMÉRICO MONTANINI
- Hora: 6:15 p.m.
- Equipos: A.B. 5 VS MEDELLIN
APLAZADO FECHA 9
- Fecha: MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
- Estadio: ATANASIO GIRARDOT
- Hora: 8:20 p.m.
- Equipo: A N
APLAZADO FECHA 11
- Fecha: JUEVES 8 DE OCTUBRE
- Estadio: CINCUENTENARIO
- Hora: 3:30 p.m.
- Equipos: ÁGUILAS DORADAS VS P
LIGA BetPlay DIMAYOR - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 4
- Fecha: MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
- Estadio: ROMELIO MARTÍNEZ ---- JUNIOR
- Hora: 6:00 p.m.
APLAZADO FECHA 7
- Fecha: MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
- Estadio: EL CAMPÍN
- Hora: 8:05 p.m.
- Equipos: SANTA FE VS JAGUARES FUTBOL CLUB
APLAZADO FECHA 1
- Fecha: SÁBADO 17 DE OCTUBRE
- Estadio: LA INDEPENDENCIA
- Hora: 2:00 p.m.
- Equipos: B.CHICÓ F.C. VS N
DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
ADELANTADO FECHA 13
- Fecha: MARTES 20 DE OCTUBRE
- Estadio: EL CAMPÍN
- Hora: 6:30 p.m.
APLAZADO FECHA 9
- Fecha: MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
- Estadio: BELLO HORIZONTE
- Hora: 6:15 p.m.
- Equipos: LLANEROS FC VS DEPORTIVO CA L
- Nota: M ****
DIMAYOR COLOMBIA - Liga BetPlay DIMAYOR II - 2026.
APLAZADO FECHA 14
- Fecha: LUNES 26 DE OCTUBRE
- Estadio: EL CAMPÍN
- Hora: 8:05 p.m.
- Equipos: SANTA FE VS ISAB
Cabe recordar que aún falta por conocer el resto de fechas para la Copa Colombia, que por ahora tiene programación de octavos de final, a falta de un encuentro que será el de Fortaleza ante el ganador entre Santa Fe y Unión Magdalena, encuentro de primera fase que lleva casi dos meses con aplazamiento.
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El final del fútbol colombiano
Un punto que aún no se ha confirmado es cuándo acabará la temporada 2026, debido a que los estragos del terremoto provocó que el fútbol colombiano se suspendiera durante 10 días dejó con daños escenarios como el del Hernán Ramírez Villegas, donde el Deportivo Pereira no volverá a jugar en lo que queda del año.
Previamente, la Liga BetPlay acabaría el 12 de diciembre y la Copa Colombia el 22 de octubre, según el calendario para el segundo semestre de 2026, pero el sismo en San José del Palmar, Chocó, provocó que ahora se hable de alargar los dos torneos para que, al menos, terminen en el mismo año.
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Todo parece indicar que la liga y la copa concluirían entre el domingo 20 y martes 22 de diciembre, previo a las fiestas de final de año y, por tercer año consecutivo, se jugarían en paralelo por problemas con el calendario de la Dimayor, que siempre mostró problemas para armar la programación.
Otro punto a tener en cuenta es que los jugadores no contarán con mucho tiempo para sus vacaciones de final de año, pues sacrificarán una semana por los líos del fútbol colombiano en los partidos y la mayoría de clubes arrancan pretemporada en los primeros días de enero.
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