La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la muerte del cantante: “Después de perder a mi papá, entendí aún más”

“Después de perder a mi papá”, la reflexión de Camila Jiménez sobre Sonia Restrepo - crédito @camijemz__/ Instagram

Guardar

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, compartió un mensaje dedicado a Sonia Restrepo en el que recordó la relación de su madre con el cantante y la forma en que esa historia adquirió un nuevo significado tras su muerte.

La joven publicó un video junto a ella y habló sobre las enseñanzas que recibió al observarla durante los años que compartió con el artista.

PUBLICIDAD

La publicación apareció casi ocho meses después de la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026. En lugar de centrar su mensaje en la ausencia del cantante, Camila eligió reconocer a Sonia y destacar el lugar que ha tenido como madre durante el proceso que ha atravesado la familia.

“Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”, escribió la joven, de 15 años. Sus palabras estuvieron acompañadas por imágenes de ambas y rápidamente generaron reacciones entre los seguidores de la familia.

La hija mayor de Yeison Jiménez compartió una reflexión sobre su madre y la pérdida del cantante - crédito @camijemz__/ Instagram

Camila hizo referencia a la manera en que Sonia estuvo presente en las distintas etapas de su relación con Yeison Jiménez. “Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera en frente”, añadió al describir lo que vio en su hogar.

PUBLICIDAD

El mensaje incluyó una reflexión sobre el duelo y el modo en que la pérdida modificó su mirada sobre la historia de sus padres. “Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final”, expresó Camila.

Aunque no era hija biológica de Yeison Jiménez, el artista asumió una figura paterna en su vida desde que era pequeña. Con el paso de los años, ella mostró en redes sociales la cercanía que tenía con el cantante y la forma en que lo reconocía como su papá.

La familia también está integrada por Thaliana y Santiago, hijos de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Tras la muerte del intérprete, Sonia ha compartido mensajes sobre el proceso familiar y ha mantenido recuerdos del artista en sus plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Camila Jiménez destacó el amor de Sonia Restrepo por Yeison Jiménez en una publicación familiar - crédito @jr__c1125/ TikTok

Camila cerró su publicación con una frase dirigida a su madre: “Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras, a veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”. El texto funcionó como un reconocimiento a Sonia por el acompañamiento que brindó al cantante y por su presencia dentro de la familia.

La reacción de los usuarios no tardó en aparecer. Varios seguidores destacaron la fortaleza de Sonia Restrepo durante los últimos meses y dejaron mensajes de apoyo para ambas. “La mejor pareja siempre ❤️“, ”Que linda cami y mis respetos a Doña Sonia son las mejores", “Nuestras mamás nos enseñan a amar de la manera más sincera y hermosa posible 🥰“, ”Desde siempre y para siempre”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

PUBLICIDAD

Otros usuarios resaltaron el vínculo entre madre e hija y señalaron que la publicación dejó ver una faceta íntima de su relación. El contenido se alejó de las referencias musicales o profesionales asociadas a Yeison Jiménez y se concentró en el impacto que tuvo su ausencia dentro de su círculo más cercano.

“Después de perder a mi papá”, Camila Jiménez explicó que comprendió de otra manera la historia de sus padres - crédito Yeison Jiménez﻿ / Facebook

La aparición de Camila en redes también reavivó los mensajes de cariño de quienes siguen la historia de la familia. La joven ha preferido mantener un perfil más reservado frente a la exposición pública que tuvo su padre, aunque en ocasiones comparte reflexiones sobre momentos personales y publicaciones junto a Sonia.

PUBLICIDAD

La familia de Yeison Jiménez enfrenta una disputa por sus bienes y el uso no autorizado de su imagen

El mensaje de Camila Jiménez apareció en medio de un periodo complejo para la familia del cantante, que enfrenta asuntos legales y administrativos relacionados con el patrimonio que dejó Yeison Jiménez tras su muerte. Luz Feny Galeano Patiño, madre del artista, y Laura Daniela Sarmiento Galeano, hermana del intérprete, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el manejo de sus empresas y bienes.

De acuerdo con la información conocida, el reclamo se relaciona con cambios en la representación legal de sociedades, movimientos en participaciones accionarias y operaciones económicas que, según la denuncia, habrían afectado los derechos patrimoniales de las familiares.

PUBLICIDAD

El equipo jurídico que las representa aclaró que el documento no atribuye responsabilidad penal a personas específicas y que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen conductas que ameriten investigación.

Familia de Yeison Jiménez instauró denuncia en la Fiscalía por presuntos actos económicos de desfalco en los bienes del artista - crédito @sr_lawgroup/IG

La situación se suma a otros episodios que han preocupado al entorno de Yeison Jiménez. Lina Jiménez, otra de sus hermanas, denunció meses atrás el uso no autorizado del nombre y la imagen del cantante en redes sociales y en la venta de productos como gorras. La familia aseguró que ha recurrido a abogados para enviar requerimientos a quienes comercializan artículos sin permiso.

Además, el 9 de agosto un incendio afectó un predio del artista en Fusagasugá, Cundinamarca, donde avanzaba un proyecto hotelero. El hecho no dejó personas heridas, aunque sí ocasionó daños en la estructura y materiales almacenados. Las autoridades quedaron a cargo de establecer las causas del siniestro.

PUBLICIDAD