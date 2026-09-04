Richard Ríos reveló sus temores por su nueva etapa con el Al-Ittihad de Arabia Saudita: “No sé que encontraré”

El colombiano habló por primera vez como nuevo jugador del Al-Ittihad-crédito @maisfutebol/X - CNN Portugal

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Richard Ríos viajó el 3 de septiembre de 2026 a Arabia Saudita para incorporarse al Al Ittihad en calidad de préstamo desde Benfica, antes de dejar Portugal por el aeropuerto Humberto Delgado.

En declaraciones a CNN Portugal, y que recogió el portal Maisfutebol, aseguró que se va “muy contento” y dijo que aún no sabe con exactitud qué encontrará en su nuevo club.

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El futbolista llegó al Benfica a mediados del 2025 procedente de Palmeiras por 27 millones de euros y mantiene contrato con el club portugués hasta 2030, por lo que la cesión no supone, por ahora, el fin del vínculo.

En su despedida, Richard Ríos agradeció el apoyo de los hinchas de Benfica y dejó abierta una posible vuelta-crédito @ittihadclub.sa/Instagram

Consultado por su situación en la plantilla tras la salida de José Mourinho y la llegada de MarcoSilva, Ríos evitó conclusiones:

“No sé. Creo que tuvimos poco tiempo para trabajar”.

En su mensaje de despedida a los hinchas, agradeció el apoyo recibido y dejó abierta una vuelta:

“Primero, quiero agradecer todo el cariño. No tengo nada a reclamar. Fueron nota mil conmigo. Siempre me apoyaron. Todavía tengo contrato con el Benfica. Puedo decir muchas cosas aquí, Muy contento por esta oportunidad, no sé qué me encontraré en Arabia Saudita... Tuvimos poco tiempo para trabajar con el director técnico Marco Silva .Agradezco todo el cariño. No tengo nada de que quejarme. Un diez. Siempre me han apoyado. Tengo contrato con el Benfica y no puedo hablar mucho, quién sabe si al final aún vuelvo”.

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En la última temporada, Ríos sumó ocho goles y seis asistencias en 45 partidos con el primer equipo del Benfica.

Marco Silva dejó la puerta a Richard Ríos para un posible regreso al Benfica

Marco Silva dejó abierta la posibilidad de que Richard Ríos regrese al Benfica-crédito Russell Cheyne/REUTERS

A horas del cierre del mercado de verano en Portugal, el entrenador del Benfica Marco Silva defendió las decisiones sobre salidas, llegadas y continuidades del plantel, y dejó abierta la posibilidad de que Richard Ríos e Ivanovic regresen al club porque ambos siguen perteneciendo a la entidad. En la conferencia de prensa previa al partido ante Marítimo por la Primeira Liga.

La intervención llegó el mismo día en que cierra la ventana en Portugal, con inscripciones permitidas. En ese contexto, Silva ordenó su mensaje alrededor de un criterio común: algunas salidas respondieron a decisiones personales de los futbolistas y las incorporaciones buscaron cubrir necesidades tácticas concretas.

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Sobre Ríos, transferido al Al Ittihad en calidad de préstamo por una temporada, el entrenador rechazó haberle comunicado que no tendría espacio en el equipo.

“Desde el momento en que es nuestro jugador, siempre es posible el regreso. Yo no tuve absolutamente ninguna conversación con él en la que le haya dicho que no podía volver. En absoluto”, afirmó.

El técnico explicó que el colombiano se incorporó más tarde y ya sabía que tendría competencia reforzada en la zona central tras la llegada de Palhinha. También detalló la estructura interna para esa demarcación:

“Nos quedamos con tres jugadores para la posición de 8: Fredrik, Ríos y Barreiro, y Ríos conocía esa situación”.

Estos serán los compañeros de la élite mundial de Richard Ríos, y los próximos partidos

El argelino Houssem Aouar será compañero de Richard Ríos-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

Entre las figuras del plantel están el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, exjugador del Sevilla entre 2020 y 2024 y con paso por Fenerbahce, autor de un gol en cuatro partidos en el torneo. También aparece el extremo neerlandés Steven Bergwijn, de 28 años, goleador del equipo en el arranque de curso con tres tantos en cuatro fechas, tras etapas por PSV, Tottenham y Ajax.

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En el mediocampo, Houssem Aouar llega con el antecedente de haber disputado con Argelia el Mundial 2026, donde dio dos asistencias, y con AS Roma como club previo. En defensa, el portugués Danilo Pereira suma experiencia por sus etapas en Porto y PSG.

5 de septiembre de 2025 - Liga Profesional Saudí: Al-Ittihad FC vs. Al-Nassr Riyadh

8 de septiembre de 2026 - Liga Profesional Saudí: Al-Ittihad FC vs. Al-Fayha

11 de septiembre de 2026 - Liga Profesional Saudí: Al-Faysaly vs. Al-Ittihad

14 de septiembre de 2026 - Liga de Campeones de Asia AFC: Shamal (Qatar) vs. Al-Ittihad FC (Arabia Saudita)