Cayó alias Firu, francotirador del ELN que habría planeado un atentado contra Abelardo de la Espriella

Este es el francotirador del ELN que habría atentado contra la vida de Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), este 4 de septiembre de 2026 en Ocaña, Norte de Santander. El hombre es señalado de participar en la planeación de un atentado contra el presidente Abelardo de la Espriella.

Según la información divulgada por el jefe de Estado, el detenido sería especialista en acciones de francotirador. La operación estuvo a cargo de unidades de Inteligencia y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Operación Esparta.

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“¡Capturado el francotirador del ELN que participó en la planeación de un atentado contra mi vida! Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí“, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

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