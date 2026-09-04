Colombia

Avianca confirmó que canceló los tiquetes de Gustavo Petro por estar en la lista Ofac y el expresidente respondió: “Razones políticas”

La aerolínea indicó que no puede prestar sus servicios a personas cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la llamada Lista Clinton

La aerolínea Avianca canceló los vuelos reservados por Gustavo Petro para viajar a México y regresar a Bogotá - crédito Europa Press y Andrea Puentes/Presidencia de la República
La aerolínea Avianca canceló los vuelos reservados por Gustavo Petro para viajar a México y regresar a Bogotá - crédito Europa Press y Andrea Puentes/Presidencia de la República
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La aerolínea Avianca confirmó que canceló los tiquetes aéreos adquiridos por el expresidente Gustavo Petro para viajar desde Bogotá a Ciudad de México el 30 de agosto de 2026, y desde Ciudad de México a Bogotá, el 2 de septiembre de 2026. De igual manera, informó que reembolsó la totalidad del valor pagado por las reservas “en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a sus operaciones de carácter internacional”.

La decisión responde a la inclusión del ex jefe de Estado en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El exmandatario colombiano hace parte de la lista desde octubre de 2025.

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Petro había hecho las reservas junto con otras dos personas que, al no estar incluidas en la lista, no sufrieron ninguna afectación con sus tiquetes por decisión de la aerolínea.

La cancelación de los tiquetes de Gustavo Petro abarcó el vuelo del 30 de agosto de 2026 y el regreso del 2 de septiembre de 2026 - crédito Avianca
Avianca negó que haya cancelado los tiquetes de Gustavo Petro por razones políticas - crédito Avianca

“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, precisó Avianca en un comunicado.

De acuerdo con la misiva que envió la aerolínea al expresidente Petro para informarle sobre la cancelación de sus tiquetes, las regulaciones de sanciones económicas administradas por la Ofac prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos con Estados Unidos, realizar transacciones a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista Clinton.

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La empresa aclaró que tiene una estructura corporativa global y que cuenta con rutas hacia territorio estadounidense. Además, procesa transacciones financieras a través del sistema bancario de Estados Unidos, manejando dólares estadounidenses, y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano.

Avianca confirmó la cancelación de los tiquetes de Gustavo Petro para la ruta Bogotá-Ciudad de México por su inclusión en la lista Ofac - crédito Avianca
Avianca aseguró que no puede prestar servicios a personas sancionadas por la Ofac - crédito Avianca

En ese sentido, la empresa negó que la cancelación de las reservas aéreas que hizo el ex jefe de Estado esté sujeta a intereses de carácter político. “Avianca aclara que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables”, indicó la compañía en la comunicación oficial.

La respuesta de Gustavo Petro a Avianca

El expresidente Petro rechazó las medidas que tomó Avianca en respuesta a las sanciones que le fueron impuestas por Estados Unidos.

En una publicación en X, aseguró que las sanciones administrativas de la Ofac solo aplican para las personas del país norteamericano. Asimismo, indicó que la aerolínea Avianca no es una empresa estadounidense y, por tanto, cometió una “arbitrariedad bajo las leyes colombianas” al cancelar los tiquetes que había comprado para viajar a México.

En ese sentido, contrario a lo que indicó la empresa en el comunicado, Petro cree que la decisión de rechazar sus reservas sí tiene tintes políticos. Por eso, advirtió que la empresa tendrá que afrontar un proceso jurídico.

El expresidente Gustavo Petro aseguró que cancelaron sus tiquetes por razones políticas - crédito @petrogustavo/X
El expresidente Gustavo Petro aseguró que cancelaron sus tiquetes por razones políticas - crédito @petrogustavo/X

Se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente. Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta acción tambien, dado que Avianca es empresa del Reino Unido”, señaló el ex jefe de Estado.

La razón por la que Petro está en la Lista Clinton

La inclusión del expresidente colombiano Gustavo Petro en la lista administrada por la Ofac obedece a que, siendo mandatario, presuntamente contribuyó al crecimiento de narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton por presuntamente contribuir al crecimiento del narcotráfico - crédito Ofac

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, explicó el Departamento de Estado en su sitio web oficial.

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