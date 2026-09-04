Schalke 04 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Luis Díaz en el juego entre VfL Osnabruck vs. Bayern Múnich-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

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Apenas se llevan los primeros partidos de la temporada 2026-2027, y el Bayern Múnich busca de a pocos encontrar el nivel que lo llevó a dominar Alemania, y a quedar a un paso de conquistar Europa.

Ahora, el reto será la visita que tendrá a la ciudad de Gelsenkirchen, al norte de Alemania, para visitar a uno de los equipos más históricos de la Bundesliga: el Schalke 04.

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Luis Díaz celebrando junto a Harry Kane y Jonathan Tah con el Bayern Múnich-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

El partido se jugará el 5 de septiembre de 2026 en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkrichen a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Robert Schröder.

Cómo llegan ambos equipos al juego y el historial reciente

Schalke 04

Soufiane El-Faouzi y Fabian Rieder en el Augsburgo vs. Schalke 04 de la Bundesliga en el WWK Arena-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Desde la temporada 2022-2023 que fue la última participación del Schalke 04 en la Bundesliga, los Die Knappen (que traduce del alemán al español, Los Mineros, apodo que nació por el auge de dicha actividad en la ciudad de Gelsenkirchen), no había tanta alegría para los fanáticos azules.

Pero el 30 de agosto de 2026, la goleada del Augsburgo en el WWK Arena amargó el retorno del Schalke. Las anotaciones del delantero austriaco Michael Gregoristch al minuto 18, de Anton Kade al 79 y de Rodrigo Ribeiro al 90+2 fueron más que suficientes para la victoria del cuadro local.

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A continuación, así vienen en los últimos partidos el cuadro local:

30 de agosto de 2026 - Bundesliga: Augsburgo 3-0 Schalke

24 de agosto de 2026 - Copa de Alemania: Hallescher 2-5 Schalke (ganó en la prórroga)

16 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Schalke 0-3 Real Madrid

8 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Schalke 0-3 Atalanta

1 de agosto de 2026 - Amistosos internacionales: Kassel 0-5 Schalke

Bayern Múnich

Lukas Munst y Bjarke Jacobsen marcando a Michael Olise-crédito Leon Kuegeler/REUTERS

El “Gigante de Baviera” por su parte no tuvo problemas en golear el 2 de septiembre de 2026 al VfL Osnabruck por 4-1, pese a llevarse una sorpresa al comienzo del juego con el gol de Robin Meißner al 5 de partido.

Al minuto 18, el inglés Harry Kane empató el partido, y al 24, Tom Bischof colocó la ventaja para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Para el segundo tiempo, Michael Olise al 73 marcó el tercero, y Kane completó su doblete desde los doce pasos al 86.

Así viene el Bayern Múnich en sus últimos cinco juegos:

2 de septiembre de 2026 - Copa de Alemania: Osnabruck 1-4 Bayern Múnich

28 de agosto de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Stuttgart

22 de agosto de 2026 - Supercopa de Alemania: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Múnich

18 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Heidenheim 2-4 Bayern Múnich

15 de agosto de 2026 - Amistoso internacional: Bayern Múnich 3-1 RB Leipzig

Dos históricos del fútbol alemán se reencuentran-crédito Lukas Barth/REUTERS

Para hablar del último juego antes del descenso del Schalke a la Bundesliga 2, hay que ir al 13 de mayo de 2023 cuando Bayern aplastó por 6-0 a su rival.

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Los goles de Thomas Müller al minuto 21, de Joshua Kimmich al 29 de tiro penal, el doblete de Serge Gnabry al 50 y 65 de partido, y la anotación de Mathys Tel al 80, le permitieron en ese momento sacar una gran ventaja sobre el Borussia Dortmund para la conquista del título, ya que en la temporada 2022-2023, ambos equipos empataron por puntos, y el título terminó a favor del “Gigante de Baviera” por la diferencia de gol.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre ambos:

13 de mayo de 2023 - Bundesliga: Bayern Múnich 6-0 Schalke

12 de noviembre de 2022 - Bundesliga: Schalke 0-2 Bayern Múnich

24 de enero de 2021 - Bundesliga: Schalke 0-4 Bayern Múnich

18 de septiembre de 2020 - Bundesliga: Bayern Múnich 8-0 Schalke

3 de marzo de 2020 - Copa de Alemania: Schalke 0-1 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 2 de la Bundesliga

Vincent Kompany levantando el trofeo durante las celebraciones del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

4 de septiembre de 2026

Sttugart vs. Colonia

Estadio: MHPArena de Stuttgart

Hora: 1:30 p. m.

Árbitro: Christian Dingert

Transmisión de TV: ESPN 5 y Disney Plus Premium

5 de septiembre de 2026

Bayer Leverkusen vs. Unión Berlín

Estadio: BayArena de Leverkusen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Robin Braun

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Borussia Mönchengladbach vs. SV Elversberg

Estadio: Borussia-Park de Mönchengladbach

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Martin Petersen

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

Estadio: SNP Arena de Sinsheim

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Matthias Jöllenbeck

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Paderborn vs. Friburgo

Estadio: Home Deluxe Arena de Paderborn

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Max Burda

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Werder Bremen vs. RB Leipzig

Estadio: Weserstadion de Bremen

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Benjamin Brand

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

6 de septiembre de 2026

Hamburgo vs. Mainz

Estadio: Volksparkstadion de Hamburgo

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Tobías Reichel

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Augsburgo

Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt

Hora: 8:30 a. m.

Árbitro: Daniel Schlager

Transmisión de TV: Disney Plus Premium