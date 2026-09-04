Receta del bollo limpio: la guía paso a paso para lograr la masa perfecta de esta tradicional preparación

El bollo limpio se acompaña con queso, mantequilla u otros productos que completen el plato para el disfrute de los comensales - crédito VisualesIA

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¡Nada dice Costa Caribe como un bollo limpio recién hecho! Su textura suave y sabor sencillo transportan a cualquier colombiano a las mañanas costeñas, donde este envuelto acompaña el suero, el café o los platos de pescado frito.

El bollo limpio nace del ingenio y la tradición de la región Caribe de Colombia. Este envuelto, hecho a base de maíz blanco seco y cocinado en hojas de mazorca, es un clásico que se disfruta en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y los pueblos ribereños. No solo es alimentación, es identidad y memoria colectiva.

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Receta de bollo limpio

El bollo limpio es un envuelto de maíz blanco seco, molido y cocido al vapor, envuelto en hojas secas de mazorca. La técnica principal consiste en hidratar el maíz, molerlo, formar bollos y cocinarlos al vapor para lograr una textura firme pero suave.

La receta del bollo limpio está hecha con maíz blanco, queso costeño o de otro tipo, mantequilla, aceite y agua - crédito VisualesIA

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas

Preparación: 2 horas (incluye remojo y molido del maíz)

Cocción: 1 hora

Ingredientes

1. 1 kg de maíz blanco seco

2. Agua (cantidad suficiente para remojar y moler)3. Sal al gusto4. Hojas secas de mazorca (para envolver)

Cómo hacer bollo limpio, paso a paso

1. Lava muy bien el maíz blanco seco para quitarle impurezas.

2. Remoja el maíz en agua durante al menos 12 horas o toda la noche.

3. Escurre y enjuaga el maíz después del remojo.

4. Muele el maíz húmedo en molino manual o procesador hasta obtener una masa suave. Si es necesario, añade agua poco a poco.

5. Agrega sal al gusto y mezcla muy bien.

6. Limpia y humedece las hojas secas de mazorca para que sean flexibles y no se rompan.

7. Forma cilindros pequeños con la masa y colócalos sobre las hojas. Envuelve y amarra bien los extremos.

8. Hierve agua en una paila grande o vaporera. Coloca una base de hojas en el fondo y acomoda los bollos encima.

9. Cocina al vapor por 1 hora. Vigila que siempre haya agua en el fondo y tapa bien la olla.

10. Deja enfriar un poco antes de servir. El bollo debe quedar firme y fácil de rebanar.

El bollo limpio se prepara al vapor, lo que le da una textura suave al paladar - crédito Visuales IA

Consejos técnicos destacados

Remojar el maíz el tiempo suficiente garantiza una masa suave.

No uses demasiada agua al moler, para evitar que la masa quede aguada.

El vapor constante y la tapa bien cerrada son claves para una cocción uniforme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10-12 bollos medianos.

El bollo limpio es uno de los platos típicos colombianos, más conocidos en la costa Caribe - VisualesIA

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal

Carbohidratos: 25 g

Proteínas: 3 g

Grasas: 1 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bollo limpio se conserva en la nevera hasta 5 días, bien envuelto en las mismas hojas. También puedes congelarlo hasta por 1 mes.