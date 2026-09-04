Colombia

Receta del bollo limpio: la guía paso a paso para lograr la masa perfecta de esta tradicional preparación

Este emblemático producto hecho con maíz blanco seco, abundante queso, entre otros, destaca en la región Caribe de Colombia y detalla tiempos, ingredientes, técnica de vapor y consejos para lograr textura firme y suave

El bollo limpio se acompaña con queso, mantequilla u otros productos que completen el plato para el disfrute de los comensales - crédito VisualesIA
El bollo limpio se acompaña con queso, mantequilla u otros productos que completen el plato para el disfrute de los comensales - crédito VisualesIA
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¡Nada dice Costa Caribe como un bollo limpio recién hecho! Su textura suave y sabor sencillo transportan a cualquier colombiano a las mañanas costeñas, donde este envuelto acompaña el suero, el café o los platos de pescado frito.

El bollo limpio nace del ingenio y la tradición de la región Caribe de Colombia. Este envuelto, hecho a base de maíz blanco seco y cocinado en hojas de mazorca, es un clásico que se disfruta en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y los pueblos ribereños. No solo es alimentación, es identidad y memoria colectiva.

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Receta de bollo limpio

El bollo limpio es un envuelto de maíz blanco seco, molido y cocido al vapor, envuelto en hojas secas de mazorca. La técnica principal consiste en hidratar el maíz, molerlo, formar bollos y cocinarlos al vapor para lograr una textura firme pero suave.

La receta del bollo limpio está hecha con maíz blanco, queso costeño o de otro tipo, mantequilla, aceite y agua - crédito VisualesIA
La receta del bollo limpio está hecha con maíz blanco, queso costeño o de otro tipo, mantequilla, aceite y agua - crédito VisualesIA

Tiempo de preparación

Tiempo total: 3 horas

Preparación: 2 horas (incluye remojo y molido del maíz)

Cocción: 1 hora

Ingredientes

1. 1 kg de maíz blanco seco

2. Agua (cantidad suficiente para remojar y moler)3. Sal al gusto4. Hojas secas de mazorca (para envolver)

Cómo hacer bollo limpio, paso a paso

1. Lava muy bien el maíz blanco seco para quitarle impurezas.

2. Remoja el maíz en agua durante al menos 12 horas o toda la noche.

3. Escurre y enjuaga el maíz después del remojo.

4. Muele el maíz húmedo en molino manual o procesador hasta obtener una masa suave. Si es necesario, añade agua poco a poco.

5. Agrega sal al gusto y mezcla muy bien.

6. Limpia y humedece las hojas secas de mazorca para que sean flexibles y no se rompan.

7. Forma cilindros pequeños con la masa y colócalos sobre las hojas. Envuelve y amarra bien los extremos.

8. Hierve agua en una paila grande o vaporera. Coloca una base de hojas en el fondo y acomoda los bollos encima.

9. Cocina al vapor por 1 hora. Vigila que siempre haya agua en el fondo y tapa bien la olla.

10. Deja enfriar un poco antes de servir. El bollo debe quedar firme y fácil de rebanar.

El bollo limpio se prepara al vapor, lo que le da una textura suave al paladar - crédito Visuales IA
El bollo limpio se prepara al vapor, lo que le da una textura suave al paladar - crédito Visuales IA

Consejos técnicos destacados

  • Remojar el maíz el tiempo suficiente garantiza una masa suave.
  • No uses demasiada agua al moler, para evitar que la masa quede aguada.
  • El vapor constante y la tapa bien cerrada son claves para una cocción uniforme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 10-12 bollos medianos.

El bollo limpio es uno de los platos típicos colombianos, más conocidos en la costa Caribe - VisualesIA
El bollo limpio es uno de los platos típicos colombianos, más conocidos en la costa Caribe - VisualesIA

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 120 kcal
  • Carbohidratos: 25 g
  • Proteínas: 3 g
  • Grasas: 1 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bollo limpio se conserva en la nevera hasta 5 días, bien envuelto en las mismas hojas. También puedes congelarlo hasta por 1 mes.

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