Receta del bollo limpio: la guía paso a paso para lograr la masa perfecta de esta tradicional preparación

¡Nada dice Costa Caribe como un bollo limpio recién hecho! Su textura suave y sabor sencillo transportan a cualquier colombiano a las mañanas costeñas, donde este envuelto acompaña el suero, el café o los platos de pescado frito.
El bollo limpio nace del ingenio y la tradición de la región Caribe de Colombia. Este envuelto, hecho a base de maíz blanco seco y cocinado en hojas de mazorca, es un clásico que se disfruta en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y los pueblos ribereños. No solo es alimentación, es identidad y memoria colectiva.
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Receta de bollo limpio
El bollo limpio es un envuelto de maíz blanco seco, molido y cocido al vapor, envuelto en hojas secas de mazorca. La técnica principal consiste en hidratar el maíz, molerlo, formar bollos y cocinarlos al vapor para lograr una textura firme pero suave.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 3 horas
Preparación: 2 horas (incluye remojo y molido del maíz)
Cocción: 1 hora
Ingredientes
1. 1 kg de maíz blanco seco
2. Agua (cantidad suficiente para remojar y moler)3. Sal al gusto4. Hojas secas de mazorca (para envolver)
Cómo hacer bollo limpio, paso a paso
1. Lava muy bien el maíz blanco seco para quitarle impurezas.
2. Remoja el maíz en agua durante al menos 12 horas o toda la noche.
3. Escurre y enjuaga el maíz después del remojo.
4. Muele el maíz húmedo en molino manual o procesador hasta obtener una masa suave. Si es necesario, añade agua poco a poco.
5. Agrega sal al gusto y mezcla muy bien.
6. Limpia y humedece las hojas secas de mazorca para que sean flexibles y no se rompan.
7. Forma cilindros pequeños con la masa y colócalos sobre las hojas. Envuelve y amarra bien los extremos.
8. Hierve agua en una paila grande o vaporera. Coloca una base de hojas en el fondo y acomoda los bollos encima.
9. Cocina al vapor por 1 hora. Vigila que siempre haya agua en el fondo y tapa bien la olla.
10. Deja enfriar un poco antes de servir. El bollo debe quedar firme y fácil de rebanar.
Consejos técnicos destacados
- Remojar el maíz el tiempo suficiente garantiza una masa suave.
- No uses demasiada agua al moler, para evitar que la masa quede aguada.
- El vapor constante y la tapa bien cerrada son claves para una cocción uniforme.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 10-12 bollos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 120 kcal
- Carbohidratos: 25 g
- Proteínas: 3 g
- Grasas: 1 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El bollo limpio se conserva en la nevera hasta 5 días, bien envuelto en las mismas hojas. También puedes congelarlo hasta por 1 mes.
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