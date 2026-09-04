Colombia

Viña Machado reveló las complicaciones que pusieron en riesgo su embarazo: “Tenía una trombosis”

Los intensos dolores de cabeza durante un rodaje en Yopal la llevaron a buscar atención médica, donde un equipo de especialistas detectó dos condiciones de alta gravedad

Viña Machado contó la emergencia que vivió antes del nacimiento de su hijo - crédito @vinamachado/ Instagram
Viña Machado contó la emergencia que vivió antes del nacimiento de su hijo - crédito @vinamachado/ Instagram
Guardar

Viña Machado relató que enfrentó una trombosis cerebral y una infección por Listeria monocytogenes cuando tenía 26 semanas de embarazo de su hijo León, una emergencia que la mantuvo hospitalizada cerca de dos meses. La actriz contó que atravesó ese periodo con temor por su salud y por la evolución de la gestación, mientras recibía tratamiento médico especializado.

En una entrevista para el pódcast La Lupa, Machado recordó que el episodio comenzó cuando se encontraba en Yopal, Casanare, donde grababa una novela. En ese momento tuvo dolores de cabeza que describió como intensos y que, en un primer momento, atribuyeron a las migrañas asociadas al embarazo.

PUBLICIDAD

La actriz no quedó conforme con esa explicación y decidió viajar a Bogotá para buscar una nueva valoración en la Clínica Santa Fe. Allí se sometió a varios exámenes, entre ellos una punción lumbar, mientras los médicos buscaban determinar el origen del dolor que persistía. Machado relató que, después de varios días en urgencias, un grupo de especialistas ingresó a su habitación para comunicarle los resultados. “Yo veo a todos los médicos entrar. Acababa de llegar mi mamá de Santa Marta y yo estaba sola”, recordó sobre ese momento.

La actriz explicó que los médicos le diagnosticaron una trombosis de senos venosos profundos en la cabeza y una infección por Listeria monocytogenes. “Yo cuando estuve embarazada, nosotros tuvimos dos diagnósticos médicos. Yo tenía una trombosis de senos profundos venosos en la cabeza y tenía una bacteria que se llama Listeria monocytogenes”, dijo durante la conversación.

PUBLICIDAD

Machado contó que conocía el nombre de la bacteria porque había leído sobre ella en libros de maternidad. “Miré al infectólogo y le dije: ‘Yo sé exactamente lo que es porque es de lo único que he leído en los libros de maternidad’”, afirmó.

La artista señaló que recibió el diagnóstico en una etapa en la que el embarazo todavía estaba lejos del término a las 26 semanas de gestación. La situación la obligó a permanecer bajo vigilancia de infectólogos, neurólogos y especialistas en neonatología.

De acuerdo con su testimonio, los médicos le indicaron un tratamiento continuo con anticoagulantes y antibióticos. “Me dice: ‘Tienes una trombosis de senos venosos profundos en la cabeza. No sabemos cómo no tienes medio cuerpo derretido. Te vas a quedar aquí hasta que salgan los dos’”, relató sobre la conversación con el equipo médico.

El diagnóstico también abrió una etapa de incertidumbre respecto de la salud de León. Machado recordó que los especialistas no podían anticipar en qué condiciones nacería el bebé. “No sabíamos en qué condiciones iba a llegar León”, expresó. Su madre, María Estela, viajó desde Santa Marta para acompañarla durante la hospitalización. La actriz recordó la reacción de su mamá al verla quebrarse tras conocer el diagnóstico: “Se me escurren las lágrimas y mi mamá me dice: ‘Aquí nadie va a llorar’”.

La frase se convirtió en uno de los recuerdos centrales de ese periodo. Machado explicó que la presencia de su madre le dio compañía, aunque también notó la preocupación de ella ante un panorama médico que describió como complejo. “Mi mamá estaba ahí, pero yo la veía. Ella estaba cuidando a su hija, a la hija que le había dicho que nunca le iba a dar nietos, embarazada, con un diagnóstico terrible”, dijo.

La intérprete de Pilar Ternera en la adaptación audiovisual de Cien años de soledad habló además de los cuestionamientos que atravesó en esos días. La maternidad era un deseo personal para ella, pero la emergencia modificó por completo sus expectativas sobre esa etapa.

“Yo le digo a papá Dios: ‘¿Es en serio que tú me vas a poner esta prueba? ¿Es en serio?’”, recordó. Aunque sostuvo que encontró apoyo en su fe y en su familia, admitió que sintió fragilidad y miedo. “No dejé de cuestionarme un montón. Dije: ‘Yo no sé si yo pueda. ¿Y si mi hijo no nace? ¿Y si me da un trombo en la cabeza?’”.

Machado afirmó que la internación se prolongó cerca de dos meses. También confesó que le costaba dormir porque temía perder el control sobre lo que ocurría. “Me daban una pepa para dormir que yo escupía a medianoche porque yo decía que yo no iba a dormir. Tenía miedo de dormirme”, relató.

Tras salir del hospital, tuvo que seguir indicaciones estrictas debido al uso de anticoagulantes. Según explicó, no podía exponerse a golpes ni utilizar objetos como cuchillos o ralladores, mientras los médicos programaban el nacimiento y continuaban el seguimiento del embarazo. “Todo era una cantidad de incertidumbre”, afirmó. A pesar de ese escenario, la gestación siguió adelante y León nació. La actriz aseguró que su hijo, quien está próximo a cumplir 10 años, no presentó las complicaciones que temía durante su embarazo.

Machado vinculó esa experiencia con la forma en que vive hoy la maternidad. “Yo quiero que León se levante un día y diga: ‘Mi mamá nunca se levantó de mal genio. Mi mamá me levantó cantando’”, expresó. La actriz señaló que busca que su hijo la recuerde como una figura cercana y un espacio seguro al que pueda volver en cualquier etapa de su vida.

Temas Relacionados

Viña MachadoHijo Viña MachadoEmbarazo de alto riesgoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las veces que Bendito Menor retó al Gobierno nacional y la sentencia de Abelardo de la Espriella: “Horas contadas”

Naín Pérez Toncel se ufanaba del poder que gozaba en la región Caribe, pero las mismas publicaciones que realizaba a través de redes sociales terminaron por rebosar la paciencia del “Tigre”, que antes de asumir de manera oficial como jefe de Estado señaló como una de sus primeras directrices ir tras el máximo cabecilla de las Acsn, y lo cumplió

Las veces que Bendito Menor retó al Gobierno nacional y la sentencia de Abelardo de la Espriella: “Horas contadas”

Ministro que no asista a debates del presupuesto podría quedarse sin plata, advirtió el Congreso al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Entendemos que no necesitan inversión”

La sesión en las Comisiones Económicas se levantó tras la falta de asistencia de varios funcionarios, y Alfredo Ape Cuello afirmó que la inasistencia se leerá como desinterés en la discusión

Ministro que no asista a debates del presupuesto podría quedarse sin plata, advirtió el Congreso al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Entendemos que no necesitan inversión”

Habló la hermanda de ‘Bendito Menor’ y le hizo petición a Abelardo de la Espriella tras la muerte del cabecilla criminal: “Nadie nos dice”

Rosa María Pérez Toncel insistió en que el reconocimiento del cuerpo puede hacerse en La Guajira, donde existen los medios para los trámites forenses

Habló la hermanda de ‘Bendito Menor’ y le hizo petición a Abelardo de la Espriella tras la muerte del cabecilla criminal: “Nadie nos dice”

Abelardo de la Espriella dio detalles de la muerte de ‘Bendito Menor’ en La Guajira: “Hoy ha llegado el fin”

El mandatario compartió un mensaje minutos antes de la medianoche el jueves 3 de septiembre, cuando se llevaba a cabo el operativo en una de las viviendas del barrio Los Robles en Riohacha, y que dio de baja a uno de los criminales más temidos y buscados por las autoridades en el Caribe colombiano. La mañana del viernes dejó en claro que “la paz se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”

Abelardo de la Espriella dio detalles de la muerte de ‘Bendito Menor’ en La Guajira: “Hoy ha llegado el fin”

Quién era ‘La Bebecita’, abatida junto a ‘Bendito Menor’ en operativo de la Policía: la pareja se iba a casar

Rosa Angélica Tarazona cumplía con las tareas de administrar recursos y hacer pagos a integrantes armados y redes urbanas que operaban sobre la Troncal del Caribe y en La Guajira

Quién era ‘La Bebecita’, abatida junto a ‘Bendito Menor’ en operativo de la Policía: la pareja se iba a casar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Juan Duque asistió en camiseta a la gala de los Premios Juventud y explicó qué pasó con la plata del traje

Juan Duque asistió en camiseta a la gala de los Premios Juventud y explicó qué pasó con la plata del traje

Cuánto cuesta una masterclass de cocina para prepararse para ‘MasterChef Celebrity’, según Tavo Bernate: “Un billete largo”

Karola se fue en contra del “Agropecuario”, luego de que este entrara a uno de sus en vivos: “Qué le pasa a este perro…”

Martha Restrepo tuvo una emergencia médica en pleno reto de campo en ‘MasterChef Celebrity’: “Se me empiezan a entumecer las manos”

Tensión en ‘Yo Me Llamo’ por reacción de Amparo Grisales ante imitador de Daddy Yankee: la jurado se levantó de la mesa en plena presentación

Deportes

Schalke 04 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Schalke 04 vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz por la Bundesliga

Richard Ríos reveló sus temores por su nueva etapa con el Al-Ittihad de Arabia Saudita: “No sé que encontraré”

Fabián Bustos habló tras su salida de Millonarios y se refirió a la contratación de Alberto Gamero: “Fui muy leal”

El colombiano Álvaro Montero, gran figura de Boca en Argentina, recibió consejo del histórico Carlos Navarro Montoya: “Que no invente nada”

Gustavo Puerta fue convocado oficialmente a su primer partido con el Olympiacos de Grecia: este será su rival