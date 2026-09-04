Karol G recibió esta inesperada sorpresa de sus fans en Estados Unidos y no pudo contener las lágrimas: el momento quedó en video

La colombiana se vio sorprendida cuando vió a miles de espectadores desplegar corazones azules, haciendo alusión a su más reciente LP 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' - crédito @aidaalisseth/TikTok

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La colombiana Karol G se vio sobrepasada por la emoción durante su presentación en el Alamodome de San Antonio, Texas, Estados Unidos, el pasado miércoles 2 de septiembre de 2026.

La Bichota continúa inmersa en Viajando Por El Mundo Tropitour, gira promocional de sus álbumes Tropicoqueta y No me Arrepiento De Sentir Tanto que tiene a Norteamérica como su primera parada durante las primeras semanas de presenaciones de la antioqueña.

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Durante su paso por la localidad texana, miles de asistentes sorprendieran a la cantante colombiana al elevar con sus brazos miles de corazones azules de papel en pleno show. Esa noche hubó 50.000 personas congregandas, con lo que estableció un récord de asistencia para una artista femenina solista en ese recinto, según confirmó el propio estadio en redes sociales.

Los corazones azules tomaron inspiración del arte gráfico de 'No me arrepiento de sentir tanto' el sexto LP de Karol G - crédito @karolg/ Instagram

El momento se produjo justo cuando la artista se disponía a interpretar uno de los temas de No Me Arrepiento de Sentir Tanto, su sexto álbum de estudio. Al unísono, los asistentes levantaron corazones de color azul, tono que identifica visualmente al disco, hasta cubrir por completo las gradas del estadio. La cantante, sorprendida por la escena, expresó su asombro ante el público y preguntó entre risas: “¿Y ustedes cómo hacen para ponerse de acuerdo?”.

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Segundos después, comenzó a cantar Si lo ven con la voz entrecortada, mientras las lágrimas le corrían por el rostro frente a las cámaras y el público que la acompañaba.

El episodio en Texas se suma a otro momento similar registrado el 2 de agosto en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, cuando la cantante también rompió en llanto al agradecer el apoyo de sus seguidores.

“Cuando estoy en este escenario siento que veo una realidad distinta. Ustedes me hacen sentir que de verdad me quieren, que me apoyan, que me dan confianza”, dijo en esa ocasión.

La cantante agradeció el respaldo de sus seguidores en la gira que realiza - crédito @dicelolizyoficial/IG

No Me Arrepiento de Sentir Tanto, lanzado el 7 de agosto, debutó en el número uno de la lista Top Latin Albums de Billboard y en el puesto ocho del Billboard 200 general. El disco, de 14 canciones, marca un giro hacia sonidos más íntimos respecto a Tropicoqueta, su producción de 2025, en lo que la propia artista describió como un “viaje emocional” hacia una faceta más personal.

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Entre los temas del álbum se encuentra Still, colaboración con Bruno Mars cuyo video musical se estrenó el pasado miércoles 2 de septiembre. La pista, grabada íntegramente en inglés, fue filmada en torno a la presentación conjunta de ambos artistas el 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, también en medio de la gira de Karol G. El tema generó especulación sobre una posible relación sentimental entre los dos cantantes, alimentada por gestos de cercanía en redes sociales, aunque ninguno se ha pronunciado públicamente al respecto.

El clip de 'Still' se construyó a partir de la presentación en vivo de Karol G y Bruno Mars - crédito captura de pantalla Karol G / YouTube

El Tropitour, que comenzó el 24 de julio en Chicago, continuará por Estados Unidos, México, Costa Rica y Colombia hasta el cierre del año. Estas son las próximas fechas confirmadas:

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5 y 6 de septiembre: El Paso, Estados Unidos, Sun Bowl Stadium

12 de septiembre: Foxborough, Estados Unidos, Gillette Stadium, con Elena Rose como invitada

17 de septiembre: East Rutherford, Estados Unidos, MetLife Stadium

18 de septiembre: East Rutherford, Estados Unidos, MetLife Stadium, con Becky G

24 de septiembre: Atlanta, Estados Unidos, Mercedes-Benz Stadium, con Elena Rose

27 de septiembre: Houston, Estados Unidos, Reliant Stadium, con Greeicy

2 de octubre: Miami Gardens, Estados Unidos, Hard Rock Stadium, con Elena Rose

3 de octubre: Miami Gardens, Estados Unidos, Hard Rock Stadium, con Greeicy

9 de octubre: Tampa, Estados Unidos, Raymond James Stadium, con Elena Rose

15 de octubre: Arlington, Estados Unidos, AT&T Stadium

6, 7 y 8 de noviembre: Guadalupe, México, Estadio BBVA

13, 14 y 15 de noviembre: Ciudad de México, México, Estadio GNP Seguros

27 y 28 de noviembre: San José, Costa Rica, Estadio Nacional de Costa Rica

4, 5 y 6 de diciembre: Bogotá, Colombia, Estadio Nemesio Camacho El Campín