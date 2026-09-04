Hassam reveló que tiene una hermana que su papá nunca reconoció y pidió ayuda para ubicarla: “Será que ya no vale la pena”

Hassam pidió ayuda para encontrar a una hermana - crédito @oficialhassam/Instagram

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Una publicación de Hassam en X abrió una búsqueda familiar que el comediante había mantenido fuera de la conversación pública.

El artista pidió ayuda para ubicar a una mujer llamada Rocío, a quien identificó como su hermana por parte de padre y con quien nunca ha tenido comunicación.

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El mensaje no incluyó fotografías, datos de contacto, una ciudad de residencia ni información sobre el posible apellido de la mujer. Hassam dejó claro que desconoce varios aspectos de su historia familiar y que no sabe si aún es posible construir un vínculo después de tantos años sin contacto.

“Tengo una hermana por parte de papá, con quien nunca pude entablar comunicación. Rocío, no sé si lleve el apellido del man, me gustaría que conociera a sus sobrinas. ¿O será que ya no vale la pena?”, escribió el humorista en la red social.

La publicación puso el foco en dos deseos del comediante: conocer a su hermana y permitir que ella tenga un acercamiento con Mariana y Juanita, sus hijas. Hasta el momento, no ha comunicado si recibió información que pueda ayudarle a localizarla ni si alguna persona cercana a Rocío respondió a su llamado.

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El pedido tomó por sorpresa a buena parte de sus seguidores, acostumbrados a verlo en registros humorísticos o en contenidos ligados a su rutina como padre. Esta vez, el artista utilizó sus redes para plantear una situación íntima y una pregunta abierta sobre los vínculos que no llegaron a consolidarse.

Hassam, cuyo nombre es Gerlly Hassam Gómez, ha expuesto en varias oportunidades la importancia que tienen sus hijas en su vida. Las jóvenes han aparecido en algunas de sus publicaciones y videos, donde el comediante suele compartir escenas familiares, celebraciones y momentos cotidianos.

Mariana y Juanita nacieron de su relación con Tatiana Orozco. La pareja estuvo junta cerca de 18 años y su separación se hizo pública en 2022. Después del fin de ese vínculo, el humorista habló sobre episodios complejos de su vida personal, entre ellos decisiones que afectaron su matrimonio.

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Aunque su mensaje no profundizó en la historia de su padre ni en las circunstancias que impidieron el contacto con Rocío, la referencia a sus hijas permitió entender el motivo principal de la búsqueda. Hassam no planteó el llamado como una simple curiosidad sobre su pasado, sino como la posibilidad de ampliar el círculo familiar de las dos jóvenes.

La publicación también abre interrogantes que el comediante decidió no responder públicamente: si conoce a otros familiares que puedan ayudarle, si intentó ubicarla antes o si ha tenido alguna referencia reciente sobre ella. Por ahora, solo compartió su nombre y la incertidumbre sobre continuar con el intento.

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El bogotano se hizo conocido en la televisión colombiana por su trabajo en Sábados Felices, donde presentó personajes como Rogelio Pataquiva, Güevardo y Próculo Rico. Más tarde participó en otros proyectos de entretenimiento, espectáculos de comedia y producciones digitales.

Su carrera también incluyó una participación en MasterChef Celebrity Colombia, formato en el que mostró una faceta diferente a sus personajes de humor. A través de las redes, mantiene una relación directa con una comunidad que sigue tanto sus contenidos profesionales como sus reflexiones personales.

La búsqueda de Rocío continúa sin novedades públicas. Hassam dejó el mensaje disponible en X y espera que la difusión le permita obtener alguna información sobre la hermana con la que nunca pudo hablar.

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