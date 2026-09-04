Costa Rica vs. Colombia: hora y dónde ver en vivo a la Tricolor en su debut en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026

La selección Colombia fue anfitriona en la pasada edición del torneo que se jugó entre Cali y Bogotá - crédito FCF

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El fútbol femenino colombiano tendrá un nuevo reto: en esta ocasión, tras ser anfitriones en la edición de 2024 del Mundial Sub-20, Carlos Paniagua comandará a la generación de 21 jugadores a su mando para buscar un título en esta categoría.

Con la experiencia de la portera Luisa Agudelo, y la capacidad goleadora de Maithé López, la Tricolor ya se encuentra en territorio polaco para lo que será su debut en su cuarta participación en la historia en este tipo de torneos.

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Juana Ortegón es una de las líderes de la amarilla en el mediocampo- crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 7 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m. (hora de Colombia), ante Costa Rica en el estadio Miejski ŁKS de la ciudad de Łódź.

El encuentro se podrá ver a través del canal Dsports 2 (612-1612) y de la aplicación de DGO, además de poder disfrutarse a través del Gol Caracol y de Ditu.

Estas son las convocadas de la selección Colombia Femenina Sub-20

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (Colombia) Catalina Cortés – América de Cali (Colombia) Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (Colombia) Isabel Weiner – Columbia University (Estados Unidos) Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (Colombia) Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (Colombia) Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (Colombia) Lina Arboleda – Millonarios F.C. (Colombia) Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (Estados Unidos) Maithé López – Vancouver Rise F.C. (Canadá) María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (Colombia) María José Torres – Independiente Medellín (Colombia) Mariana Mosquera – Atlético Nacional (Colombia) Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (España) Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (Colombia) Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (Dinamarca) Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (Colombia) Saray Marín – América de Cali (Colombia) Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (Francia) Sofía Ortiz – América de Cali (Colombia) Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (Estados Unidos)