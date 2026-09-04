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Luto en el fútbol colombiano por el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego: adiós a una leyenda del Deportivo Cali

Conocido como “Gallegol”, no solo fue gloria del Deportivo Cali, sino que marcó una época en el país por su talento y cariño de los aficionados a lo largo de los años

Jorge Ramírez Gallego
Jorge Ramírez Gallego es una de las glorias del Deportivo Cali en su historia en el fútbol colombiano - crédito Deportivo Cali
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Deportivo Cali y el fútbol colombiano se encuentran de luto en la tarde del viernes 4 de septiembre de 2026, luego de confirmarse la noticia del fallecimiento de una de las leyendas de la institución, muy recordado por los aficionados en los últimos 60 años y marcó una época en la primera división.

Se trata de Jorge Ramírez Gallego, conocido como “Gallegol”, que murió a los 86 años y dejó mucha tristeza entre los azucareros, pues con él se fue una parte de la historia de la institución por sus anotaciones y liderar a la plantilla a salir campeón de la estrella, además de otros logros y récords.

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En los próximos días se espera que el Deportivo Cali realice un homenaje al exfutbolista, aunque también afronta choques con la afición por la mala campaña y los hechos de violencia de los últimos días, como pasó con Johan Martínez y las intimidaciones de unos hombres con un revólver.

Adiós a “Gallegol”

En la década de los años 60 fueron muchos los jugadores que empezaron a ser referentes del fútbol colombiano, porque fue la época en la que nació la Copa Libertadores y la selección Tricolor participó por primera vez en una Copa del Mundo de la FIFA, que fue la de Chile 1962.

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Jorge Ramírez Gallego apareció en el fútbol en 1962 con Millonarios, pero fue en Deportivo Cali con el que se volvió leyenda, pues, pese a que consiguió dos títulos con los azules, en la escuadra verdiblanca fue el protagonista de una época en la que se ganó el cariño de la gente y marcó época.

“Gallegol” llegó al conjunto vallecaucano en 1965, con el que jugó durante nueve temporadas y colocó la primera piedra en el camino a la gloria de la institución que es hoy en día, ya que en ese año el club consiguió su primer título en la primera división, al ser primero en 48 jornadas con 62 puntos.

Jorge Ramírez Gallego
Jorge Ramírez Gallego fue campeón en cuatro ocasiones con el Deportivo Cali y terminó como máximo goleador histórico con 168 tantos - crédito @JaimeDinas/X

Luego de eso, Ramírez Gallego alcanzó nada menos que cuatro estrellas con el Deportivo Cali, que fueron en 1965, 1967, 1969 y 1970, además de salir subcampeón en 1972, y fue determinante para que los verdes pelearan siempre en todas las competencias, hasta su salida del club en 1973.

El atacante se fue del Deportivo Cali como el máximo goleador de la historia de la institución con 168 anotaciones, una marca que sigue vigente y parece imposible de superar para el futuro, lo que demuestra que el legado de “Gallegol” perdura más allá de que aparecieron nuevos artilleros que siguieron sus pasos.

“Su nombre y legado permanecerán por siempre”

A través de sus redes sociales, el Deportivo Cali despidió a su máximo goleador en la historia con un mensaje emotivo, para recordar su trayectoria y el legado en la institución vallecaucana, pues fue gracias a él que llegaron los títulos.

Jorge Ramírez Gallego
Esta fue la imagen con la que Deportivo Cali lamentó el fallecimiento de Jorge Ramírez Gallego - crédito Deportivo Cali

“Desde el Deportivo Cali expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de Jorge Ramírez Gallego, ‘Gallegol’, máximo goleador histórico de nuestra institución. Su nombre y su legado permanecerán por siempre en la historia del Deportivo Cali. Que en paz descanse”, escribió.

Jorge Ramírez Gallego
La Dimayor recordó la trayectoria de Jorge Ramírez Gallego en el fútbol colombiano en los años 60 y 70 - crédito Dimayor

Por su parte, la División Mayor del Fútbol Colombiano lamentó el fallecimiento de “Gallegol”, pues se convirtió en leyenda del deporte y para quienes lo vieron brillar: “Su talento, sus goles y su aporte al crecimiento del fútbol profesional colombiano hicieron de Jorge Ramírez Gallego una figura que permanecerá en la memoria de varias generaciones de aficionados. La DIMAYOR extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, al Deportivo Cali y a toda la comunidad del fútbol colombiano por esta irreparable pérdida”.

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