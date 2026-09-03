Colombia

Gobernador de Antioquia ofreció $100 millones por información sobre alias La Mona: la terrorista de las disidencias de las Farc habría quemado casas a víctimas de extorsión

La recompensa busca ubicar a la mujer conocida también como “La Caucana”, a quien se le atribuye ordenar cobros ilegales y el incendio de viviendas que dejaron más de 140 afectados

La señalada integra las disidencias de las Farc y fue priorizada como objetivo en la subregión, mientras versiones conocidas por SEMANA indican que el antiguo mando cambió al Clan del Golfo y habría entregado 22 hombres - crédito @AndresJRendonC/X

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El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón ofreció $100 millones por información que permita capturar a alias La Mona o La Caucana, señalada de ordenar extorsiones y la quema de viviendas en Santa Rosa de Osos, un ataque que dejó 140 personas afectadas y profundizó la crisis de orden público en el norte del departamento.

Las familias desplazadas buscaron refugio en los cascos urbanos de Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe. Según las autoridades, los hombres del Frente 36 de las disidencias de las Farc incendiaron varias casas y un cultivo de tomates en la vereda Guanacas después de exigir hasta un millón de pesos a cada familia para no hacerles daño.

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De acuerdo con li informado por las autoridades, la mujer es identificada como integrante de dicho Frente y hoy aparece como uno de los principales objetivos de la fuerza pública en esa subregión. El señalamiento oficial sostiene que también amenaza y extorsiona a comerciantes del norte cercano de Antioquia.

Rendón anunció la recompensa durante un consejo de seguridad realizado en el corregimiento de San Pablo, en Santa Rosa de Osos, con participación de autoridades civiles, policiales y militares. Allí afirmó en su cuenta de X: “Antioqueños: sabemos quiénes están detrás de las extorsiones en el norte de Antioquia. Son los bandidos del Frente 36 de las Farc”.

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- crédito Prensa Gobernación de Antioquia
Andrés Julián Rendón ofreció 100 millones de pesos por información que permita capturar a alias La Mona o La Caucana en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

El mandatario añadió: “Ofrecemos hasta $100 millones de pesos de recompensa por alias La Mona o La Caucana, responsable de las intimidaciones a los comerciantes”. En otra declaración, también advirtió: “A los bandidos que están sembrando temor, ¡los vamos a cazar!”.

Así mismo, las autoridades la señalan de ser el posible reemplazo de alias Primo Gay dentro de esa estructura armada.

Según varias fuentes consultadas por Semana, Primo Gay se cambió al bando del clan del Golfo después de perder poder en Briceño. Esas versiones indican que buscó negociar por su vida, que habría quedado bajo presión y que pasó a convertirse en uno de los mandos de esa organización en otro municipio.

En Briceño circula la versión de que Neider Yesid Uñates López, su nombre real, entregó una alta suma de dinero para alcanzar un acuerdo con el clan del Golfo. También habría entregado al menos a 22 de sus hombres, en su mayoría menores de edad.

Ese supuesto acuerdo incluía una oferta de $10 millones para quienes decidieran dejar las armas y la posibilidad de permanecer en Briceño si estudiaban o trabajaban. Quienes no aceptaran esas condiciones, según esa versión, serían asesinados.

El consejo de seguridad definió presencia permanente y controles en corredores rurales

El ataque en la vereda Guanacas dejó 140 personas afectadas y desplazó a familias hacia Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe - crédito captura pantalla/@AndresJRendonC/X
El ataque en la vereda Guanacas dejó 140 personas afectadas y desplazó a familias hacia Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe - crédito captura pantalla/@AndresJRendonC/X

En la reunión en San Pablo, los alcaldes de Carolina del Príncipe, Gómez Plata y Yolombó, junto con la administración de Santa Rosa de Osos, expusieron denuncias y hechos que han alterado el orden público. Rendón sostuvo que una de las conclusiones fue redoblar la presencia de la fuerza pública para enfrentar las amenazas recurrentes y las extorsiones.

Las autoridades acordaron presencia permanente en los corredores de Villanueva, Brasil y Vega Botero, y también en el corredor San Pablo, El Caney y Guanacas. Además, habrá puestos de control en Puente Gabino y en El Haitón.

El gobernador pidió al Gaula que no abandone el corregimiento de San Pablo hasta capturar o neutralizar a los responsables de las extorsiones. También dijo que ya fue individualizada una persona en esa zona que estaría colaborando con el grupo armado.

La ofensiva oficial no se limita a las extorsiones. En el consejo de seguridad también se definieron acciones contra la minería ilegal en el sector de La Guinea, en Yolombó.

Imagen de referencia. Los hombres del Frente 36 exigieron hasta un millón de pesos por familia antes de incendiar casas y un cultivo de tomates en el norte de Antioquia - crédito Colprensa
Imagen de referencia. Los hombres del Frente 36 exigieron hasta un millón de pesos por familia antes de incendiar casas y un cultivo de tomates en el norte de Antioquia - crédito Colprensa

Las autoridades ven en esa actividad una de las economías que disputan los grupos armados en el norte de Antioquia. En esa zona también preocupa la confrontación del clan del Golfo por arrebatarle al ELN la hegemonía histórica sobre actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, los cultivos de coca y los corredores que conectan el occidente y el oriente del país a través de la serranía de San Lucas.

Según el Sistema Informativo de Teleantioquia, en la zona rural de Yolombó circularon panfletos que advierten a los campesinos “que no responden por los que estén en la calle en horas de la noche”.

El mismo medio informó que el pasado fin de semana apareció un hombre decapitado, en un hecho asociado de manera preliminar a una disputa entre el Clan del Golfo y Los Chatas.

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