Colombia

Este es el documento en el que Ilva Myram Hoyos, nueva Ministra de Educación, había expresado su desacuerdo con la “ideología de género”: “Niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”

La nueva funcionaria sostuvo que para una paz estable y duradera se debe reconocer y respetar la dignidad humana de la población en general

Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X
Ilva Myriam Hoyos es abogada y doctora en Derecho, con trayectoria en derechos humanos, infancia y familia - crédito X
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El 2 de septiembre de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella designó a Ilva Myriam Hoyos en el Ministerio de Educación tras la renuncia de Viviane Morales. En la carta enviada al presidente, Morales presentó su renuncia irrevocable y señaló que un motivo personal hace imposible continuar desempeñando el cargo con la dedicación requerida. Según escribió, esa situación “reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata”.

Tras la llegada de Hoyos se conoció un documento, de 38 páginas, en el que la nueva funcionaria cuestiona el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc y el uso del enfoque de género en Colombia. En efecto, advirtió sobre consecuencias en políticas públicas, educación, salud y reparación integral de víctimas.

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Ilva Myriam Hoyos fue nombrada nueva ministra de Educación tras la salida de Viviane Morales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
Ilva Myriam Hoyos fue nombrada nueva ministra de Educación tras la salida de Viviane Morales - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

“Insertar como ‘conquista’ la interpretación adecuada que debe dársele al término ‘enfoque de género’ con un sentido tan amplio que, ciertamente, traspasa la promoción de los derechos de las mujeres y que conduce al ‘enfoque de diversidad, identidad y orientación sexuales’ lleva implícita la expresión ‘ideología de género’, la que si bien no aparece en el texto, su ámbito de aplicación podría promover una antropología que desconozca la radicalidad de la distinción sexual y que pretenda ser sustituida por una ideología que niega la diferencia y la reciprocidad entre el hombre y la mujer”, puntualiza el escrito.

En el mismo texto, la titular de la cartera sostuvo que para una paz estable y duradera se debe reconocer y respetar la dignidad humana de la población en general y de la comunidad LGBTI, “pero también aceptar que los modelos de sociedad que se pretenden establecer en cuestiones que afectan las creencias de las personas tengan una amplia participación, la que no se ha dado en este proceso, por lo menos en lo que hace referencia a la inclusión del ‘enfoque de género’”.

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A su vez, Hoyos señaló que este uso ampliado lleva implícita una redefinición profunda de la arquitectura de la sociedad. Sobre la base del reconocimiento de la igualdad, el acuerdo impulsa —sin declararlo abiertamente— una transición hacia una antropología centrada en la identidad de género y la orientación sexual, que puede incidir en instituciones tradicionales como el matrimonio, la familia, la filiación y la educación. “Está delineada la agenda que se pretende desarrollar en la implementación del Acuerdo Final”, advirtió.

La nueva ministra de Educación subrayó en el texto el carácter polémico y hasta encriptado del cambio. Pregunta si, detrás de la noción de “enfoque de género”, se oculta la llamada “ideología de género”, aludiendo a una estrategia por la cual, sin mencionar expresamente el término, el Gobierno y el entonces grupo armado impulsaban un cambio conceptual estructural del significado de género, que permite introducir “una visión más amplia” sin someterla a debate. La Subcomisión de Género de las Farc-Ep, por su parte, negó “manipulaciones” en torno a esa acusación y reivindicó la inclusión de este enfoque como un avance para la erradicación de barreras y violencias.

Al mismo tiempo, el análisis advierte dos grandes omisiones: no hay en las 297 páginas del acuerdo final una mención explícita a la religión, a las libertades de conciencia o a las iglesias, ni un reconocimiento detallado por parte de las extintas Farc de sus acciones contra los derechos de mujeres y niñas, como abortos forzados, esclavitud sexual y esterilizaciones.

Perfil de Ilva Myriam Hoyos

La nueva funcionaria sostuvo que para una paz estable y duradera se debe reconocer y respetar la dignidad humana de la población en general - crédito Colprensa
La nueva funcionaria sostuvo que para una paz estable y duradera se debe reconocer y respetar la dignidad humana de la población en general - crédito Colprensa

La ministra designada, Myriam Hoyos, es abogada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, con estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en Costa Rica. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora de Humanidades de la Universidad de La Sabana, conjuez del Consejo de Estado y procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Familia.

También ha asesorado organismos vinculados con la Iglesia católica y preside el Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia. Su trayectoria académica y profesional se ha concentrado en temas como la dignidad humana, los derechos de la infancia, la libertad religiosa y el derecho de familia.

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