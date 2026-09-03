Sofía Petro hizo un baile con un mensaje provocador contra la “morronguería”

Sofía Petro celebró la 'anti-morronguería' con un baile al ritmo de 'mamichula', como un mensaje de libertad - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

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Sofía Petro Alcocer, politóloga e hija del expresidente Gustavo Petro, generó un intenso debate en las redes sociales tras publicar un video en TikTok en el que promovió lo que denominó como la “antimorronguería”.

La publicación muestra a la joven bailando en un espacio privado al ritmo de Mamichula, canción de Trueno, Nicki Nicole y Bizarrap. El video, compartido mientras suena el estribillo del tema, rápidamente acumuló miles de reproducciones y generó reacciones divididas entre los usuarios de la plataforma.

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En el video se escucha parte del estribillo: “También le tenés que contar / que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar / porque yo soy así”.

En la grabación, la activista acompañó su baile con un mensaje directo para sus seguidoras sobre la libertad de expresión y el rechazo a los juzgamientos sociales hacia las mujeres jóvenes.

Sofía Petro apareció bailando y reivindica la libertad de las mujeres para expresarse- crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

En el video también aparece la frase: “Abrazando fuerte la anti-morronguería en estos tiempos donde nos quieren quietas, calladas y acatando”. En el texto que acompañó la publicación, escribió: “Hola reinas, vamos a bailar, a hacer ruido, a opinar y a ser libres, ¿cómo lo ven?”.

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La propuesta de la joven busca cuestionar la doble moral y los señalamientos que tradicionalmente recaen sobre la soltura, el comportamiento y el uso del cuerpo femenino en espacios públicos y digitales. Para la hija del exmandatario, la rutina de baile funciona como una invitación a romper con las expectativas tradicionales de conducta.

Tras la difusión del material, la sección de comentarios en su cuenta de TikTok se convirtió en un escenario de opiniones divididas entre quienes apoyaron la iniciativa y quienes la criticaron.

Por un lado, un sector de la audiencia celebró la espontaneidad del mensaje y el llamado a la libertad personal. Varias usuarias respaldaron la postura de Petro sobre utilizar las plataformas digitales para expresarse sin acartonamientos ni temores al qué dirán.

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El contenido de Sofía Petro, la hija del expresidente, fue recibido con respaldo por algunos usuarios y cuestionado por otros - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Por otro lado, diversos internautas cuestionaron el video y relacionaron la publicación con debates de carácter político, señalando que la actitud de la joven no resultaba adecuada para una figura de alta figuración pública.

Entre las reacciones que más llamaron la atención se encuentran: “Siempre rebeldes, siempre resistentes, siempre libres. ❤️“; ”grande René Higuita 💪✨“; ”Jajajaja la mamá se pasó de libre 🤣🤣🤣“; ”Definitivamente Petrosky todo lo hace bien, con calma e inteligencia 🥰🥰🥰“; ”Siempre rebelde, porque hoy tenemos derechos pero mañana no sabemos".

¿Por qué habría salido el comentario de Sofía Petro?

Aunque la joven no explicó el motivo de la publicación ni hizo una referencia directa a los recientes acontecimientos, el mensaje fue interpretado en el contexto de los debates políticos y sociales que han cobrado fuerza en las últimas semanas.

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Aunque Sofía Petro no explicó que su publicación estuviera relacionada con una coyuntura política específica, su postura progresista llevó a algunos usuarios a hacer sus propias hipótesis - crédito Joel González/Presidencia

Su conocida postura de izquierda y sus posiciones progresistas llevaron a algunos usuarios a relacionar el contenido con las denuncias de colectivos de mujeres sobre un supuesto retroceso en derechos y libertades, así como con las recientes movilizaciones digitales y discusiones en torno a estos temas.

El debate también se ha relacionado con el movimiento conocido como “tradwives” o “tradwifes”, una tendencia que ganó visibilidad en redes sociales y que promueve, entre otras ideas, un modelo tradicional de familia y roles de género.

Algunas de sus expresiones plantearon incluso que las mujeres renuncien a su voto para que el esposo vote en representación del hogar, tal como lo hizo Erika Kirk, lo que provocó críticas y revivió discusiones sobre la lucha histórica por los derechos de las mujeres.

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El movimiento de las “tradwives” es una de las cosas por las que las mujeres feministas han luchado en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A esta conversación se sumó la polémica generada por una decisión anunciada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) sobre el uso de la palabra “niña” en sus comunicaciones institucionales.

La entidad explicó que el término “niñez” comprende a esta población, pero la medida provocó rechazo entre sectores que consideran que eliminar la referencia específica a las niñas puede invisibilizar a las mujeres desde sus primeros años de vida.

En ese contexto, el mensaje de Sofía Petro sobre la importancia de “movernos libres” fue interpretado por algunos usuarios como una posible postura frente a estos debates. Sin embargo, es importante señalar que ella no hizo una referencia directa a ninguno de estos acontecimientos en su publicación.

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