Colombia sería la cuarta mejor economía de América Latina en 2030, según el FMI: esta es la razón

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización financiera internacional que busca promover la estabilidad financiera, el comercio global y el crecimiento económico sostenible entre sus países miembros - crédito Johannes P. Christo/Reuters

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Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia ocupará el puesto 44 de la economía mundial hacia 2030 entre 150 países medidos por Producto Interno Bruto (PIB) nominal. Esa estimación la sitúa en el cuarto lugar a nivel regional, solo por detrás de Brasil, México y Argentina en América Latina, con un tamaño previsto de USD0,63 billones.

La medición toma el valor total de bienes a precios actuales y convierte cada cifra a dólares de acuerdo con las cotizaciones de mercado. El FMI precisa que sus Perspectivas de la Economía Mundial son estimaciones sujetas a ajustes, con revisiones generales dos veces al año y boletines intermedios adicionales.

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Dentro del escenario, Colombia aparece como uno de los países con mayor margen para ganar peso relativo en los próximos años. El planteamiento no la proyecta como una economía del grupo de las 20 primeras, pero sí como un mercado con opciones de ampliar su posición.

La economía colombiana creció 3,5% en el segundo trimestre de 2026, según el Dane - crédito Dane

El lugar de Colombia frente a las mayores economías de América Latina

En la comparación regional, Brasil figura como el único país latinoamericano dentro de los 10 primeros puestos del mundo. En 2026, su PIB nominal rozará los USD2,64 billones, con lo que ocupará la décima plaza.

Dicha cifra deja a Brasil cerca de:

Rusia: USD2,66 billones.

Italia: USD2,74 billones.

También lo pone por delante de Canadá, que aparece en la casilla 11 con USD2,51 billones.

Más abajo se ubican:

Australia: en el puesto 12 con USD2,124 billones.

México: en el puesto 13 con USD2,121 billones.

España: en el puesto 14 con USD2,091 billones.

El FMI prevé además una expansión real de 1,9% para Brasil en 2026 y de 1,6% para México.

La posición brasileña “responde al tamaño acumulado de su aparato productivo y al valor de esa producción expresado en dólares, más que a una aceleración coyuntural”. Hacia 2030, América Latina avanzará con el peso de Brasil y México.

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Abelardo de la Espriella asumió la Presiencia de Colombia con la promesa de mejorar el crecimiento del PIB de Colombia en los próximos cuatro años - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Contexto global de las proyecciones del FMI

En la cima mundial, Estados Unidos conserva el primer lugar con un PIB nominal cercano a USD32,38 billones. China se mantiene segunda con20,85 billones, mientras el grupo principal se completa con Alemania, Japón, Reino Unido e India.

La actualización de julio del FMI prevé que Estados Unidos crecerá 2,3% este año. Para China, la proyección de expansión real es de 4,6%. Sobre el desempeño chino, el organismo advierte que “El país necesita fortalecer el consumo interno y reducir su dependencia de la inversión para sostener el avance”. India, por su parte, registra un crecimiento de 6,4%, el mayor entre las principales economías del bloque.

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Frente a esto, el FMI calcula que la economía mundial crecerá 3%. A la vez, mantiene alertas por tensiones geopolíticas, barreras comerciales y niveles elevados de deuda.

Lo que el FMI ve en Colombia hacia 2030

El contraste regional también marca el punto de partida de Colombia. Brasil aparece con una ventaja de escala, apoyada en un mercado de más de 200 millones de habitantes, una base industrial y agroindustrial amplia, recursos naturales y potencial en energías renovables, biocombustibles, minerales críticos y una economía de bajas emisiones.

La inflación (por encima del 6%) y las tasas de interés (12% la del Banco de la República) estarían impactando el crecimiento del PIB de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

México, a su vez, se apoya en otra clase de fortaleza. El informe le explica una posición geoeconómica favorable, una base manufacturera diversificada e integrada a cadenas globales de valor, además de su vínculo con Estados Unidos y Canadá y la relocalización de cadenas productivas.

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Para Colombia, el FMI reserva una definición ligada a sus posibilidades de transformación más que a su tamaño inmediato. El organismo sostiene que “su oportunidad está en aprovechar simultáneamente su posición geográfica, biodiversidad, recursos energéticos y minerales, potencial de energías renovables, agroindustria y servicios basados en conocimiento”.

Dicho análisis pone al país en una ruta distinta a la de las mayores economías de la región. Su avance, según la proyección, dependerá menos de igualar la escala de Brasil o la plataforma industrial de México que de convertir sus ventajas naturales y productivas en mayor peso económico.