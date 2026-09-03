Colombia

Gustavo Petro reaccionó a los elogios de Donald Trump a Abelardo de la Espriella por su arranque de gobierno: “Es una enorme equivocación”

El pronunciamiento del expresidente, que se encuentra en México en una visita académica y política, ocurrió después de que el mandatario norteamericano alabó a su nuevo socio político y describió su llegada a la Casa de Nariño como parte de un giro regional desde la izquierda hacia la derecha

El expresidente Gustavo Petro se demostró en desacuerdo con las afirmaciones de Donald Trump en lo que respecta al inicio de mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - REUTERS
El expresidente Gustavo Petro se demostró en desacuerdo con las afirmaciones de Donald Trump en lo que respecta al inicio de mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - REUTERS
Guardar

El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la noche del miércoles 2 de septiembre el respaldo del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, a su sucesor, Abelardo de la Espriella, y advirtió que apoyar proyectos políticos que, según él, profundicen la desigualdad en América Latina representa “una enorme equivocación”. Una afirmación que llegó desde México, en donde se encuentra el exjefe de Estado como parte de su agenda académica.

En efecto, el exmandatario cuestionó lo que sería el alcance de lo dicho por Trump desde la Casa Blanca sobre De la Espriella, al que destacó por sus primeras semanas al frente de Colombia y recordó su respaldo electoral. “Presidente Trump, que en la región más desigual del mundo, América Latina, el que usted ayude a que proyectos que busquen más desigualdad le ganen a quienes buscan más equidad, es una enorme equivocación”, expresó Petro en la red X.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro sobre Donald Trump
El expresidente Gustavo Petro mostró sus desencuentros con Donald Trump en relación con las afirmaciones del mandatario norteamericano sobre el hoy jefe de Estado - crédito @petrogustavo/X

En su publicación en las plataformas digitales, Petro sostuvo que ese tipo de respaldos tendría efectos más allá de las fronteras latinoamericanas.

“No solo afecta negativamente a los pueblos latinoamericanos, sino al propio pueblo estadounidense”, afirmó el expresidente, que estuvo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), dictando una charla sobre economía y cambio climático; en visita que aprovechó para otra serie de reuniones.

Del mismo modo, el exmandatario relacionó, además, el debate político regional con los flujos migratorios hacia el norte del continente. “El origen de la migración del sur al norte será cada vez mayor entre más desigualdad y pobreza haya en América Latina”, escribió el exmandatario en un mensaje que generó reacciones, al centrar la relación entre la distribución de la riqueza, la estabilidad social y los movimientos migratorios que se registran en el continente.

PUBLICIDAD

A siete meses del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca, el expresidente Gustavo Petro se refirió a la posición de Donald Trump hacia su sucesor, Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
A siete meses del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca, el expresidente Gustavo Petro se refirió a la posición de Donald Trump hacia su sucesor, Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

Asimismo, expresó que la reducción de las brechas económicas debe ser un eje de las políticas públicas en la región y cuestionó que Washington favorezca a gobiernos o sectores que, desde su perspectiva, se alejan de ese objetivo. Y es que, mientras Trump destacó la victoria electoral del actual mandatario colombiano como parte de un giro regional hacia sectores de derecha, el expresidente volvió a plantear cómo decisiones de la Casa Blanca tendrían incidencia política.

¿Qué dijo Donald Trump de Abelardo de la Espriella?

Las declaraciones de Petro se produjeron después de que Trump se refiriera a De la Espriella durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, en la que el mandatario estadounidense recordó que había respaldado al dirigente colombiano, conocido como “El Tigre”, durante la campaña presidencial. “Como saben, apoyé a un caballero, El Tigre. Me gustó su nombre, El Tigre. Supongo que eso quiere decir que es un tipo duro”, dijo el presidente ante los periodistas.

Donald Trump y Abelardo de la Espriella, ambos con traje y corbata, se dan un apretón de manos frente a una bandera de Estados Unidos.
El presidente de los EE. UU. Donald Trump ha prometido ser un aliado clave de la administración de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y agregó que De la Espriella no partía como favorito en la carrera electoral, aunque logró imponerse. “No se esperaba que ganara. Era una de las diez personas que se postulaban. No era el favorito y terminó imponiéndose. Está haciendo un gran trabajo”, señaló el exjefe de Estado norteamericano, en relación con el joven líder de derecha, que asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026, luego de vencer a Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral.

En sus afirmaciones, Trump también interpretó el resultado electoral colombiano como parte de un cambio político en América Latina y, según dijo, varios países de la región se han alejado de gobiernos de izquierda. “Esa parte de nuestro hemisferio realmente está resultando muy distinta de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos se están yendo a la derecha”, afirmó el jefe de Estado estadounidense a los comunicadores presentes en el despacho.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGobierno PetroAbelardo de la EspriellaDonald TrumpColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

El equipo Embajador llega sin entrenador al derbi de Bogotá, tras la destitución de Fabián Bustos un día antes del partido

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

Hay personas que por “vergüenza” no se reportan como daminificadas por el terremoto en Colombia, según análisis

De acuerdo con Javier Aceros, docente de esa facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, hay razones identitarias que interfieren en la decisión de los ciudadanos de no pedir ayuda del Estado

Hay personas que por “vergüenza” no se reportan como daminificadas por el terremoto en Colombia, según análisis

Procuraduría abrirá 145 cargos en varias regiones: el salario base supera los $10 millones, conozca los requisitos y cómo participar

El registro para la convocatoria 02 de 2026 se hará solo en la plataforma Mérito Construyendo Excelencia, entre el 7 y el 18 de septiembre, con cierre a las 4:00 p. m.

Procuraduría abrirá 145 cargos en varias regiones: el salario base supera los $10 millones, conozca los requisitos y cómo participar

Conductores de Uber, DiDi y otras plataformas buscan tumbar el comparendo D12: así funciona la multa

La propuesta será llevada al debate de la reforma al Código Nacional de Tránsito, con el respaldo de un representante a la Cámara. El gremio sostiene que la sanción representa un fuerte golpe económico para quienes dependen de esta actividad

Conductores de Uber, DiDi y otras plataformas buscan tumbar el comparendo D12: así funciona la multa

Mafe Carrascal y Daniel Briceño reavivaron su pelea en redes sociales, que escaló a señalamientos personales: ella lo tildó de “traidor de clase”

La congresista del Pacto Histórico cuestionó que el legislador del Centro Democrático señalara que venía de un hogar “humilde” y recordó quién fue su abuelo

Mafe Carrascal y Daniel Briceño reavivaron su pelea en redes sociales, que escaló a señalamientos personales: ella lo tildó de “traidor de clase”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

ENTRETENIMIENTO

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Caifanes anunció aplazamiento de sus fechas en Colombia para 2027 por el terremoto: solo una se mantiene

Norma Nivia vuelve a escena tras las críticas a Karina García por aconsejar devolver un perro mestizo: “Devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”

De La Rose confirma su primer concierto en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios

Alejandro Estrada reconoció que no está recibiendo propuestas para actuar en televisión y no descartó ingresar a la política: “Debo ser claro y sincero”

Aida Victoria Merlano aseguró que no quiere que su hijo sea una figura pública y amenazó con acciones legales a quienes usen imágenes de él: “De pronto algún juez un día de estos les recuerda”

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO: minuto a minuto en directo del clásico bogotano en El Campín por la Liga BetPlay 2026-II

Juan Fernando Quintero no cierra la “herida” tras salir de River por los líos con Eduardo Coudet: “El tiempo me dio la razón”

Daniel Arcila, goleador de León de México, se refirió a la posibilidad de integrar la selección Colombia: también habló sobre James Rodríguez

Mercado de pases de la selección Colombia: Richard Ríos fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Al-Ittihad en Arabia Saudita

Cuatro técnicos en la Liga BetPlay se encontrarían en riesgo: estos serían los amenazados por malos resultados