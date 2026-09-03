Gustavo Petro reaccionó a los elogios de Donald Trump a Abelardo de la Espriella por su arranque de gobierno: “Es una enorme equivocación”

El expresidente Gustavo Petro se demostró en desacuerdo con las afirmaciones de Donald Trump en lo que respecta al inicio de mandato de Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia - REUTERS

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El expresidente de la República Gustavo Petro cuestionó en la noche del miércoles 2 de septiembre el respaldo del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, a su sucesor, Abelardo de la Espriella, y advirtió que apoyar proyectos políticos que, según él, profundicen la desigualdad en América Latina representa “una enorme equivocación”. Una afirmación que llegó desde México, en donde se encuentra el exjefe de Estado como parte de su agenda académica.

En efecto, el exmandatario cuestionó lo que sería el alcance de lo dicho por Trump desde la Casa Blanca sobre De la Espriella, al que destacó por sus primeras semanas al frente de Colombia y recordó su respaldo electoral. “Presidente Trump, que en la región más desigual del mundo, América Latina, el que usted ayude a que proyectos que busquen más desigualdad le ganen a quienes buscan más equidad, es una enorme equivocación”, expresó Petro en la red X.

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El expresidente Gustavo Petro mostró sus desencuentros con Donald Trump en relación con las afirmaciones del mandatario norteamericano sobre el hoy jefe de Estado - crédito @petrogustavo/X

En su publicación en las plataformas digitales, Petro sostuvo que ese tipo de respaldos tendría efectos más allá de las fronteras latinoamericanas.

“No solo afecta negativamente a los pueblos latinoamericanos, sino al propio pueblo estadounidense”, afirmó el expresidente, que estuvo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), dictando una charla sobre economía y cambio climático; en visita que aprovechó para otra serie de reuniones.

Del mismo modo, el exmandatario relacionó, además, el debate político regional con los flujos migratorios hacia el norte del continente. “El origen de la migración del sur al norte será cada vez mayor entre más desigualdad y pobreza haya en América Latina”, escribió el exmandatario en un mensaje que generó reacciones, al centrar la relación entre la distribución de la riqueza, la estabilidad social y los movimientos migratorios que se registran en el continente.

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A siete meses del encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca, el expresidente Gustavo Petro se refirió a la posición de Donald Trump hacia su sucesor, Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

Asimismo, expresó que la reducción de las brechas económicas debe ser un eje de las políticas públicas en la región y cuestionó que Washington favorezca a gobiernos o sectores que, desde su perspectiva, se alejan de ese objetivo. Y es que, mientras Trump destacó la victoria electoral del actual mandatario colombiano como parte de un giro regional hacia sectores de derecha, el expresidente volvió a plantear cómo decisiones de la Casa Blanca tendrían incidencia política.

¿Qué dijo Donald Trump de Abelardo de la Espriella?

Las declaraciones de Petro se produjeron después de que Trump se refiriera a De la Espriella durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, en la que el mandatario estadounidense recordó que había respaldado al dirigente colombiano, conocido como “El Tigre”, durante la campaña presidencial. “Como saben, apoyé a un caballero, El Tigre. Me gustó su nombre, El Tigre. Supongo que eso quiere decir que es un tipo duro”, dijo el presidente ante los periodistas.

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El presidente de los EE. UU. Donald Trump ha prometido ser un aliado clave de la administración de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Y agregó que De la Espriella no partía como favorito en la carrera electoral, aunque logró imponerse. “No se esperaba que ganara. Era una de las diez personas que se postulaban. No era el favorito y terminó imponiéndose. Está haciendo un gran trabajo”, señaló el exjefe de Estado norteamericano, en relación con el joven líder de derecha, que asumió la Presidencia el 7 de agosto de 2026, luego de vencer a Iván Cepeda en la segunda vuelta electoral.

En sus afirmaciones, Trump también interpretó el resultado electoral colombiano como parte de un cambio político en América Latina y, según dijo, varios países de la región se han alejado de gobiernos de izquierda. “Esa parte de nuestro hemisferio realmente está resultando muy distinta de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos se están yendo a la derecha”, afirmó el jefe de Estado estadounidense a los comunicadores presentes en el despacho.

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