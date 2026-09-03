Colombia

Colombia está al borde de un apagón y “el único culpable es Gustavo Petro”: hacen solicitud a Abelardo de la Espriella para evitarlo

Juan Espinal, senador por el Centro Democrático, dijo que la presión sobre proyectos de energía y la exigencia de medidas urgentes ponen en alerta las decisiones regulatorias y el impacto en la vida cotidiana

Juan Espinal, senador por el Centro Democrático, propuso declarar una emergencia energética para implementar un “fast track” en los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa de los proyectos estratégicos de generación, transmisión y gas - crédito Juan Espinal/Prensa
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Declarar una emergencia energética en Colombia fue el pedido que lanzó el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, al presidente Abelardo de la Espriella durante sesión del 2 de septiembre de 2026 en el Congreso de la República, ante el riesgo de racionamiento por la llegada la fuerte sequía generada por el fenómeno de El Niño en el país.

También pidió que se habilite un trámite rápido para proyectos que esperan su ingreso al sistema eléctrico. La medida apunta a reducir los tiempos de licenciamiento ambiental y de consulta previa para iniciativas que ya están listas y aguardan autorizaciones para conectarse al sistema nacional.

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Advirtió que el sistema enfrenta presión por el aumento de la demanda y por un eventual fenómeno de El Niño. “El tema energético es más preocupante de lo que nos imaginamos”, dijo el senador. Además, anotó que el fenómeno climático podría ser el más fuerte registrado en Colombia en 150 años. También afirmó: “Colombia se va a apagar posiblemente y el único culpable es Gustavo Petro”.

Colombia podría verse afectada en materia energética a causa del fenómeno de El Niño - crédito Ministerio de Minas y Energía
El fenómeno de El Niño de 2026 sería el más fuerte de la historia en Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía

Reclamos al manejo del sistema eléctrico

Gustavo Petro fue señalado por Espinal como responsable de decisiones sobre expansión de la capacidad energética, energías renovables y exploración de hidrocarburos. El congresista responsabilizó al gobierno saliente por esos frentes durante su intervención.

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Espinal cuestionó que en los últimos cuatro años no se hubieran firmado nuevos contratos de hidrocarburos y señaló demoras en la aprobación de proyectos para la Costa Caribe. También destacó el papel de Hidroituango y de las plantas térmicas como respaldo para el sistema.

Propuestas y costo de una crisis eléctrica

Dentro de las medidas que planteó, Espinal propuso:

  • Un trámite rápido para reducir los tiempos de licenciamiento ambiental y de consulta previa. Según él, ya existen proyectos listos que esperan autorizaciones para conectarse al sistema nacional.
  • Que el Congreso estudie una ley de eficiencia energética, con referencias a normas vigentes en Chile y Perú.

Juan Espinal respaldó la medida de ahorro impulsada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), aunque consideró que podría resultar insuficiente frente a un escenario de sequía y mayor consumo. Relacionó el riesgo eléctrico con la actividad productiva.

“Si nos vamos a un fracaso energético, también nos vamos a un fracaso económico”, expresó, y recordó que el Banco de la República estima que una hora sin servicio eléctrico costaría $200.000 millones en Colombia.

Gustavo Petro decidió no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas durante sus cuatro años de gobierno - crédito Europa Press
Gustavo Petro decidió no firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo y gas durante sus cuatro años de gobierno - crédito Europa Press

Alerta por la presión sobre la demanda y la sequía

Como contraste técnico, el gerente encargado de XM, Juan Carlos Morales, dijo que el país todavía está lejos de un apagón como el de 1992. Sin embargo, aclaró que la incertidumbre del sistema es mayor que en años anteriores.

“Estamos viendo temperaturas mucho más altas, condiciones de sequía que pueden ser aún más críticas o más prolongadas, y estamos tratando de evitar que el sistema llegue a una condición crítica con el objeto de que no tengamos esa situación”, afirmó Morales a Blu Radio.

Puntualizó que este panorama exige una mayor generación de las plantas térmicas para producir electricidad y ahorrar agua en los embalses. También anotó que hace falta reducir la demanda y contar con el gas y los combustibles líquidos necesarios.

Morales añadió que “los usuarios deben hacer un uso racional de la energía, en medio de los desafíos asociados al fenómeno de El Niño y a un contexto en el que se requiere cada vez más importación de gas”. Además, señaló al medio que este año la demanda ha aumentado por encima de 6% de forma reiterada durante todos los meses.

Factura de luz-servicio de energía-Colombia
Expertos creen que las tarifas de energía podrían dispararser con el fenómeno de El Niño - crédito Colprensa

Impacto mayor por la dependencia actual de la electricidad

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez advirtió que el país “sí tiene una posibilidad de tener un apagón en el próximo fenómeno de El Niño”. Su alerta puso el foco en la creciente dependencia de la electricidad para el funcionamiento de hogares, comercios, bancos y servicios digitales.

Gutiérrez recordó que Colombia ya atravesó periodos de fuertes dificultades en el suministro eléctrico, cuando en los hogares había que saber “dónde se guardaban las velas, dónde se guardaban los fósforos y a qué hora se iba la luz”. Añadió que aquel periodo fue “muy duro para el país”. La dirigente explicó que una eventual interrupción del servicio tendría hoy un impacto distinto por la transformación de la economía y por la mayor dependencia de la energía.

Mencionó que en aquellos años Colombia no tenía internet, carros eléctricos, plataformas digitales bancarias de pago, centros de datos ni inteligencia artificial.

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