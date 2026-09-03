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Daniel Arcila, goleador de León de México, se refirió a la posibilidad de integrar la selección Colombia: también habló sobre James Rodríguez

El futbolista en cuestión comenzó su carrera en Envigado, equipo con el cual anotó cuatro goles y dio dos asistencias

Daniel Arcial es el goleador de León de México en la temporada 2026/27 con cuatro anotaciones - crédito @danielarcila.10/Instagram
Daniel Arcial es el goleador de León de México en la temporada 2026/27 con cuatro anotaciones - crédito @danielarcila.10/Instagram
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Daniel Arcila, mediocampista ofensivo colombiano de 24 años y actual goleador del Club León, aparece como una opción para la renovación de la selección Colombia tras el Mundial de 2026.

El jugador, nacido en Mariquita, Tolima, atraviesa una racha anotadora en México y considera que puede asumir un lugar en el recambio del equipo nacional, en una zona del campo marcada durante años por James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

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Arcila suma tres goles en la liga mexicana y cuatro en la Leagues Cup, cifras que lo instalaron entre los futbolistas de mayor rendimiento de León durante las últimas semanas de agosto de 2026. Su desempeño tomó dimensión internacional después de anotar dos tantos en el 3-2 ante Inter Miami, resultado que dejó fuera del certamen al equipo de Lionel Messi.

El colombiano, formado en las divisiones inferiores de Envigado, habló con Diario AS Colombia sobre la posibilidad de recibir una convocatoria para los amistosos de septiembre en Estados Unidos. “Me siento preparado”, afirmó al referirse a una eventual oportunidad con la selección, aunque remarcó que antes debe sostener su rendimiento.

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Colombia terminó el Mundial 2026 con una de las plantillas de mayor edad

El debate sobre Arcila aparece después de un Mundial en el que Colombia presentó una de las nóminas con mayor promedio de edad. El equipo estuvo entre los tres conjuntos más veteranos del torneo, con una media cercana a los 30 años y varios referentes por encima de los 30.

David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, Johan Mojica, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Jhon Córdoba integraron ese grupo de experiencia. La edad de varios de ellos abre una discusión sobre el próximo ciclo, que tendrá como horizonte el Mundial de 2030.

En ese escenario, Daniel Arcila reúne características que escasearon en algunos tramos de la selección: llegada al área, capacidad para recibir entre líneas y posibilidad de ocupar más de una función ofensiva. El futbolista se define como enganche, aunque también ha actuado como extremo y delantero.

Mi posición ideal es de enganche, detrás del 9”, explicó en la entrevista con ese medio. “Mi polifuncionalidad es algo que los técnicos ven mucho en mí, porque sé hacer varias posiciones”, agregó el jugador, quien afirmó que hoy cuenta con una mayor preparación física para competir en un fútbol mexicano que describió como exigente.

Daniel Arcila comenzó su carrera como futbolista profesional en el Envigado del fútbol profesional colombiano - crédito @danielarcila.10/Instagram
Daniel Arcila comenzó su carrera como futbolista profesional en el Envigado del fútbol profesional colombiano - crédito @danielarcila.10/Instagram

La racha de goles que lo puso en el radar de la selección

Arcila llegó a León en agosto de 2025, después de disputar de 102 partidos oficiales con Envigado. En el club antioqueño debutó como profesional en 2022 y formó parte del plantel que ganó la Supercopa Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol ese año.

Su adaptación al fútbol mexicano contó con la cercanía de James Rodríguez, quien fue compañero suyo en León. Arcila relató que el exjugador del Real Madrid lo aconsejó de forma permanente, en especial sobre los remates y la lectura del juego en ataque.

“James siempre estaba al lado mío, aconsejándome y ayudándome”, señaló el volante. Arcila reconoció que intentó replicar algunos recursos técnicos de su referente, aunque admitió la dificultad de trasladar a su juego la pegada y la visión del mediocampista colombiano.

La etapa actual también coincide con la llegada del entrenador argentino Javier Gandolfi, a quien Arcila atribuyó parte de la confianza que encontró en el plantel. El futbolista sostuvo que el cuerpo técnico mejoró el estado anímico del grupo en un momento de resultados adversos.

El Club León de México ya jugó contra el Inter Miami de Lionel Messi el miércoles 12 de agosto de 2026 en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 - crédito @danielarcila.10/Instagram
El Club León de México ya jugó contra el Inter Miami de Lionel Messi el miércoles 12 de agosto de 2026 en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 - crédito @danielarcila.10/Instagram

El doblete contra Messi y el objetivo de llegar a Europa

La actuación ante Inter Miami fue uno de los puntos más altos de Arcila desde su llegada a México. El colombiano marcó dos veces frente a Messi y convirtió un partido de la Leagues Cup en una vitrina para su proyección internacional.

Quise ganarle y se me dieron las cosas”, dijo sobre aquel encuentro en As Colombia. Tras el pitazo final, saludó al capitán argentino y le expresó su admiración. Arcila identificó a Messi y a James Rodríguez como los futbolistas que más influyeron en su formación.

El jugador de León no oculta que su siguiente objetivo es llegar a Europa. “Quiero un equipo en donde mejore como persona y futbolista”, afirmó. Antes de ese paso, busca consolidar su nivel en México y sostener la regularidad que le permita competir por una convocatoria a Colombia.

La próxima fecha FIFA, que es en la última semana del mes de septiembre, será una primera referencia para conocer si su presente goleador alcanza para ingresar en la lista o si deberá esperar. Arcila ya planteó su postura: “Tengo que primero demostrarlo”.

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