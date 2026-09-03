El senador ‘Elefante blanco’ presentó proyecto de ley para regular la instalación y tarifas de peajes: “No tiene sentido”

El congresista 'Elefante blanco' aseguró que se debe establecer una distancia entre los pejes - crédito Colprensa y @Elefanteblanco/Instagram

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El senador Luis Carlos Rúa, conocido como “Elefante blanco”, radicó un proyecto de ley ante el Congreso de la República con el que busca regular la instalación y funcionamiento de peajes en Colombia. Ante los medios de comunicación, el congresista indicó que una parte de su propuesta se centra en determinar la distancia que debe existir entre las casetas de cobro.

“La idea es que los peajes no puedan estar a una distancia mínima diferente a 150 kilómetros, porque es que como lo vemos en el caso de Antioquia, hay un peaje que está a 1,5 kilómetros de otro porque actualmente no hay regulación, entonces hay que ponerle una regulación a eso”, precisó Rúa ante la prensa.

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Su iniciativa también involucra un apartado sobre la aplicación de tarifas diferenciales. Según explicó, es necesario que los cobros sean distintos para algunos grupos poblacionales, teniendo en cuenta que hay personas que, por cuestiones de trabajo o de salud, se movilizan constantemente todos los días por las vías en las que hay peajes instalados. Eso quiere decir que el rubro que destinan para sus traslados es más alto.

El congresista indicó que se debe hacer un inventario nacional de peajes porque las casetas de pago pertenecen a distintas entidades - crédito Invías

“Eso no tiene sentido. Entonces, hay que generar una regulación a las tarifas diferenciales para las comunidades que se están viendo afectadas”, indicó el senador.

Además de eso, la propuesta añade un punto sobre la realización de un inventario nacional de peajes. De acuerdo con Rúa, es necesario tener la información consolidada, porque las casetas de pago pertenecen a distintas entidades. Contar con datos claros sobre los peajes y las entidades que los manejan es clave para cuando se vaya a instalar uno nuevo y se pueda elegir una ubicación adecuada y que tenga un distanciamiento justo.

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Adicionalmente, plantea que los presupuestos de los peajes que están bajo el control del Instituto Nacional de Vías (Invías), sean manejados por un fondo independiente cuando sean revertidos. Ese fondo debe ser administrado únicamente por esa entidad. De esta manera, se garantizaría la tenencia de los recursos necesarios para el mantenimiento de las vías.

“Cuando los peajes pasan a Invías, pasan a una entidad donde los presupuestos de Invías se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías”, detalló.

Luis Carlos Rúa aseguró que los presupuestos de Invías se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías - crédito @Elefanteblanco/Instagram

Gobierno descarta amplias reducciones en las tarifas de los peajes

En diálogo con Red+ Noticias, Elsa Noguera, actual ministra de Transporte, aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no contempla hacer cambios significativos en las tarifas de los peajes del país. Según detalló, hacer una amplia disminución en los cobros derivaría en falta de recursos para hacer el mantenimiento de la infraestructura vial.

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A su juicio, prometer la reducción de las tarifas es una acción populista. “Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de 12.000 pesos a 800 pesos es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”, afirmó la jefa de cartera en conversación con el medio citado.

De acuerdo con su explicación, cualquier disminución en los cobros deberá ser evaluada, teniendo en cuenta los efectos sobre las concesiones y los recursos que se necesitan para la conservación de los corredores viales.

Peajes en el Eje Cafetero: reducción de tarifa autorizada por el Gobierno Petro

El Gobierno del expresidente Petro estableció tarifas diferenciales en peajes del Eje Cafetero - crédito Luisa González/Reuters

Antes de que Abelardo de la Espriella llegara al poder y de que el Ministerio de Transporte tuviera a Elsa Noguera como titular, la exministra de Transporte María Fernanda Rojas, que ejerció como tal durante la administración del expresidente Gustavo Petro, firmó una resolución que establece tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, ubicadas en el Eje Cafetero.

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“Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, precisó la exfuncionaria, citada en un comunicado de la cartera.