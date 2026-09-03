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Juan Fernando Quintero no cierra la “herida” tras salir de River por los líos con Eduardo Coudet: “El tiempo me dio la razón”

El volante afirmó que encontró en Medellín el lugar que necesitaba para mostrar su talento y el público viera que aún tenía nivel, algo que no pasó con el conjunto argentino

Juan Fernando Quintero salió mal de River Plate por revelar que el técnico Eduardo Coudet no le daba minutos - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
Juan Fernando Quintero salió mal de River Plate por revelar que el técnico Eduardo Coudet no le daba minutos - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
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Juan Fernando Quintero fue el jugador que destacó en el mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026, ya que llegó a última hora al Medellín, el 7 de agosto, y proveniente de River Plate; además, un mes antes disputó el Mundial 2026 con la selección Colombia.

El jugador recordó cómo fue su salida del Millonario y los líos con Eduardo Coudet, el técnico que tuvo en su último ciclo en Argentina y al que cuestionó por la falta de minutos en el campo de juego, una declaración que provocó su desvinculación por la polémica en ese país.

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Quintero ahora sueña con cambiar las cosas en el Poderoso de la Montaña, en el que ascendió en la tabla de posiciones y le apunta a pelear los títulos de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, los certámenes del club en el segundo semestre de 2026.

“Estoy con un entrenador que me da la confianza”

Dos semanas después de su regreso de Norteamérica por la Copa del Mundo, Juan Fernando Quintero lanzó una declaración que causó escándalo en River Plate porque reveló que con el entonces técnico de River, Eduardo Coudet, “no tuve la mejor continuidad; incluso en el partido de la final jugué solamente cinco minutos. Son sus conceptos futbolísticos y, como siempre le dije, voy a respetar sus decisiones”.

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Seguramente no soy prioridad para él, todo el mundo lo sabe y son cosas que se ven en el campo. Como persona lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente y no hay problema. Él es el DT de River, tiene su mérito, pero cuando uno respeta formas, también exige lo mismo”, añadió.

Juan Fernando Quintero, en su tercer ciclo, jugó durante un año con River y fue subcampeón del Torneo Apertura - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS
Juan Fernando Quintero, en su tercer ciclo, jugó durante un año con River y fue subcampeón del Torneo Apertura - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

Más de un mes después de eso, Juan Fernando Quintero volvió a hablar sobre el tema durante el programa Saque Largo Win, en el que afirmó que, pese a no tocar el caso, sí recordó esa situación con el “Chacho” Coudet y cómo al final tuvo razón con su trabajo porque dejó el cargo tras la eliminación ante Santa Fe por Copa Sudamericana.

“Yo quiero hacer el tema de River a un costado, porque he vivido grandes cosas con River; ha sido muy difícil para mí, se generó mucho revuelo, porque yo quise ser sincero; el tiempo me dio la razón, yo simplemente decía lo que sentía”, mencionó el mediocampista.

Juan Fernando Quintero llegó al Medellín y se quedó con la cinta de capitán - crédito David Jaramillo/Colprensa
Juan Fernando Quintero llegó al Medellín y se quedó con la cinta de capitán - crédito David Jaramillo/Colprensa

Quintero añadió que “hoy estoy con un entrenador que me da la confianza y más allá de hablar con los directivos, yo hablo con los entrenadores porque ellos son los que me van a usar y son los que van a tomar las decisiones dentro del campo”.

Renuncia a la selección Colombia

Juan Fernando Quintero también confirmó que, después de la Copa del Mundo, decidió no continuar con la selección Colombia: “Yo dije que yo me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento, yo personalmente lo sentí así después de la frustración del Mundial 2026, y así se lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros”.

El volante explicó que su decisión se dio porque “la frustración de perder es tan grande por tu país, es algo que te genera muchas cosas(...) En mi caso son tres o cuatro noches que no duermo porque sufro mucho por todos los que estábamos ahí”.

Juan Fernando Quintero disputó tres mundiles con la selección Colombia y marcó dos goles - crédito JUAN MABROMATA / AFP
Juan Fernando Quintero disputó tres mundiles con la selección Colombia y marcó dos goles - crédito JUAN MABROMATA / AFP

“Hay momentos en que uno dice que es bueno salir y darle la oportunidad para que otro llegue y pueda asumir. El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo lo mejor del mundo y el país es lo más hermoso que tenemos, que representamos, y es un orgullo”, añadió el mediocampista, que se quedaría afuera de la convocatoria para los amistosos en Estados Unidos.

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