Cuatro técnicos en la Liga BetPlay se encontrarían en riesgo: estos serían los amenazados por malos resultados

La Liga BetPlay, tras la octava jornada, se quedó sin cinco entrenadores por malos resultados - crédito Colprensa

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La Liga BetPlay vuelve a ser el peor escenario para los entrenadores en el fútbol colombiano porque, debido a su formato semestral, es poco el tiempo de los técnicos para trabajar con los clubes, construir un proyecto y obtener resultados, pues los campeonatos avanzan más rápido que la planeación.

Es por eso que cinco timoneles se despidieron por malos resultados y otros cuatro están amenazados por la misma razón, pues pasan las jornadas y, cuando las cosas no mejoran en las instituciones, la primera decisión es “cortar la cabeza” de la persona encargada del equipo profesional.

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Un hecho que también llama la atención es que algunos técnicos pueden salir campeones con poco tiempo de trabajo en los equipos, se ha visto en muchas ocasiones, pero es una apuesta arriesgada de los clubes porque depende de muchas cosas, la primera es el tipo de jugadores con el que trabaje.

Deportivo Cali: Rafael Dudamel entró en riesgo

Los azucareros comenzaron el segundo semestre de 2026 con mucha ilusión por los refuerzos para la Liga BetPlay, la dirección del entrenador Rafael Dudamel y arrancó con triunfo sobre Jaguares en Palmaseca por 2-0, lo que llenó de esperanza a los aficionados.

Sin embargo, en tres fechas empezó a caerse el proceso de Dudamel por no ganar, pues empató ante Internacional de Bogotá y Bucaramanga de local, y perdió frente a Atlético Nacional por 2-1 en Medellín, lo que alimentó las críticas por el bajo nivel de la plantilla del venezolano.

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Deportivo Cali contrató a Rafael Dudamel en marzo de 2026, en reemplazo de Alberto Gamero - crédito Colprensa

Previo a los compromisos de Copa Colombia ante Nacional y liga con Millonarios, se habla de que el entrenador, si no suma tres puntos en ambos duelos, se quedaría sin trabajo por la inversión de la plantilla y la expectativa por su trabajo.

Internacional de Bogotá: poco margen de error para Valiño

El segundo semestre de 2026 es la segunda oportunidad para el entrenador Ricardo Valiño, que fue blanco de críticas por su eliminación en playoffs de la Liga BetPlay por goleada 7-1 ante Atlético Nacional en Medellín, con una plantilla con buena inversión y un proyecto deportivo prometedor.

Hasta el momento, Internacional solo ha ganado un partido de los siete disputados, lleva cinco fechas sin ganar, desde el 8 de agosto ante Jaguares por 1-0, y en su última presentación empató sin goles contra Millonarios en El Campín.

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Ricardo Valiño no ha tenido la mejor campaña con Internacional de Bogotá en el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

De esta manera, Valiño se encuentra en riesgo por los resultados adversos, aunque dependerá de los directivos si lo mantienen más tiempo o hacen el cambio de técnico de inmediato para dar el timonazo.

Jaguares: Hubert Bodhert sufre por el descenso

Siendo uno de los clubes con la plantilla más limitada del fútbol colombiano, el entrenador cartagenero solo tiene el objetivo de salvarse del descenso, al entender que es complejo llegar a los cuadrangulares por la poca inversión y la meta más cercana es mantenerse en primera división otro año más.

Hubert Bodhert aún no consigue que Jaguares se salve del descenso en la Liga BetPlay, a la que regresó en 2026 tras jugar en la "B" - crédito Colprensa

Por desgracia, el Jaguares de Hubert Bodhert es penúltimo en la tabla de promedios, en zona de descenso y con solo una victoria en el segundo semestre, lo que demuestra el bajo nivel de la plantilla en la temporada.

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Aunque tiene varias fechas por delante para salvar la categoría, además de que sus rivales Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo también están comprometidos en el problema, el entrenador no encuentra el camino para mejorar las cosas y se iría antes de tiempo.

Boyacá Chicó: la “Flecha” Gómez se hundiría con el club

Jhon Jairo Gómez es un hombre de la casa en el equipo boyacense, fue dos veces interino en malos momentos y, en la actualidad, quedó como entrenador oficial para afrontar el segundo semestre y buscar que siga en la “A” por tercer año consecutivo.

Jhon Jairo "Flecha" Gómez tiene a Boyacá Chicó último en la tabla de la Liga BetPlay y de promedios en 2026 - crédito Colprensa

De los cuatro equipos que no han ganado en la Liga BetPlay, Boyacá Chicó es el único que sostiene al entrenador en el mal momento, pues Alianza, Deportivo Pasto y Junior de Barranquilla ya cambiaron de timonel por los resultados adversos.

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La “Flecha” Gómez cuenta con el respaldo del presidente Nicolás Pimentel y el máximo accionista Eduardo Pimentel, pero el descenso puso en riesgo su cargo, más allá de ser un hombre de la institución.