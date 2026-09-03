Mercado de pases de la selección Colombia: Richard Ríos fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Al-Ittihad en Arabia Saudita

Richard Ríos fue anunciado oficialmente como nuevo jugador de AlI ttihad, equipo de Arabia Saudita. El volante de la selección Colombia va en préstamo sin opción de compra por un año, y su contrato con Benfica va hasta 2030 - crédito Al-Ittihad

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El mediocampista colombiano Richard Ríos fue anunciado como nuevo jugador del Al-Ittihad para la temporada 2026-2027. El futbolista de 26 años dejó el Benfica de Portugal y se incorporará al club de Yeda mediante una cesión hasta junio de 2027, sin opción de compra.

La operación le permitirá al volante de la selección Colombia buscar continuidad después de un inicio de temporada con pocos minutos en el conjunto portugués. Ríos tiene contrato con Benfica hasta junio de 2030, por lo que deberá regresar a Lisboa al concluir su préstamo en Arabia Saudita.

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El anuncio de Al-Ittihad estuvo acompañado por publicaciones en redes sociales con una estética vinculada al café y referencias al recorrido del mediocampista con Colombia. “Hola, Ríos”, escribió el equipo saudí junto a una imagen del jugador con la camiseta aurinegra.

Con la bandera de Colombia al fondo, así fue anunciado Richard Ríos como nuevo jugador del Al Ittihad - crédito Al Ittihad

El préstamo incluye una tasa cercana a los 4 millones de euros

Al-Ittihad pagará cerca de 4 millones de euros por la cesión de Richard Ríos y cubrirá su salario durante la estadía en el fútbol saudí, de acuerdo con la información publicada por el periodista especializado en mercadod e pases, Fabrizio Romano. El jugador contaba con alternativas en Turquía, Italia e Inglaterra. Esas opciones, de acuerdo con versiones de la prensa portuguesa, contemplaban que los clubes interesados asumieran solo una parte de su sueldo. La propuesta saudí ofrecía una cobertura más amplia y un contrato que le aseguraba un nuevo destino durante una temporada.

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La salida también se explica por su situación deportiva en Benfica. Bajo la conducción de Marco Silva, el antioqueño había sido titular en uno de los seis partidos disputados en el comienzo del curso. La falta de continuidad llevó al volante a considerar una salida temporal para tener una participación más constante.

Benfica todavía no había emitido una comunicación oficial sobre los términos de la transferencia. La información difundida sobre el acuerdo indica que no existe una cláusula que permita a Al-Ittihad adquirir sus derechos al final de la campaña.

El anuncio oficial de Richard Ríos como nuevo jugador del Al-Ittihad, equipo de la primera división de Arabia Saudita - crédito Al-Ittihad

Al-Ittihad atraviesa una renovación tras la salida de varias figuras

Ríos llegará a un club que modificó parte de su estructura deportiva en los últimos meses. Al-Ittihad, fundado en diciembre de 1927, es el club más antiguo de Arabia Saudita y suma 10 títulos de liga, 10 Copas del Rey y dos Ligas de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), obtenidas en 2004 y 2005.

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El equipo de Yeda conquistó sus dos campeonatos locales más recientes en 2023 y 2025, aunque terminó quinto en la Liga Profesional Saudí 2025-26. Ese resultado derivó en un cambio de ciclo y en la contratación del alemán Jens Wissing, quien asumió el cargo en julio de 2026 con un vínculo hasta 2028.

Wissing, de 38 años, llegó desde Gamba Osaka de Japón, club con el que ganó la Liga de Campeones de Asia 2025-26. Su arribo sucedió después de la salida del portugués Sérgio Conceição y forma parte de un proyecto que busca devolver al equipo a la pelea por los títulos nacionales y continentales.

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La plantilla ya no cuenta con Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho ni Moussa Diaby, quienes dejaron la institución durante 2026. Entre los nombres que permanecen aparecen el arquero Predrag Rajković, Danilo Pereira, Houssem Aouar, Steven Bergwijn, Youssef En-Nesyri y George Ilenikhena.

En la zona media, Ríos tendrá competencia con Dion Lopy, Mahamadou Doumbia, Mukhtar Ali y Roger Fernandes. El colombiano buscará un lugar en un plantel que necesita redefinir sus referencias tras las salidas de varias de sus figuras internacionales.

Así, con ese tono de imagen, de forma muy breve y escribiendo de derecha a izquierda, reportan la llegada de Richard Ríos al fútbol de Arabia Saudita - crédito Slaati

Ríos se sumará a una liga con Cristiano Ronaldo y otros nombres internacionales

La llegada del colombiano se produce en una Saudi Pro League que conserva una amplia presencia de futbolistas europeos y sudamericanos. Cristiano Ronaldo continúa como figura de Al-Nassr, donde comparte plantel con Sadio Mané y João Félix.

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Al-Hilal, clásico rival de Al-Ittihad en el denominado Clásico Saudí, cuenta con Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Malcom, Theo Hernández y Ollie Watkins. Al-Ahli tiene entre sus referentes al delantero inglés Ivan Toney, mientras que Al-Qadsiah incorporó a Tijjani Reijnders y mantiene a Julián Quiñones. Richard Ríos tendrá como compatriota en el torneo a Roger Martínez, quien firmó con Al-Shabab hasta junio de 2027.