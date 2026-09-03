Asocapitales alertó que la IA expone a 3,27 millones de trabajadores en Colombia a puestos que podrían desaparecer

La entidad propuso rutas de formación y reconversión laboral de entre tres y 18 meses, según cada perfil ocupacional - crédito Asocapitales

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Unos 3,27 millones de trabajadores colombianos de 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia están en empleos con alta exposición a la inteligencia artificial y baja capacidad de complementariedad con esta tecnología.

Este panorama trae preocupaciones en el sector laboral, debido a las dificultades que conlleva la mayor apertura y mayor uso de los nuevos mecanismos digitales y tecnológicos, que en últimas harían prescindible la participación humana en diversos campos.

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Según un informe de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), está realidad ya se asoma en la actualidad nacional, de modo que se requieren plantear programas de formación y reconversión laboral para responder a los cambios que se prevén en el mercado de trabajo.

El documento fue presentado el 3 de septiembre durante el Encuentro de Alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizado en Bogotá. En la medición, se señaló que el 48,1% de los ocupados en las 23 ciudades analizadas desempeña actividades con alta exposición a la inteligencia artificial.

De ese total, 2,76 millones de personas, equivalentes al 22% de los ocupados, tienen empleos que podrían fortalecerse con herramientas de IA, según la entidad.

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El otro grupo, de 3,27 millones de trabajadores —el 26,1% de los ocupados—, concentra los puestos con alta exposición y baja complementariedad. Asocapitales consideró que esta población debe ser prioritaria en las estrategias de adaptación y en eventuales procesos de cambio de ocupación.

Bogotá, Manizales y Cali registran las mayores proporciones de exposición

La capital del país encabeza la proporción de trabajadores en ocupaciones con alta exposición y baja complementariedad, con el 28,7%. Le sigue Manizales y su área metropolitana, con el 27,9%, y Cali y su área metropolitana, con el 26,6%.

El informe también incluyó que los primeros efectos se concentren en el empleo formal urbano. Entre las actividades señaladas aparecen labores administrativas, atención al cliente, tercerización de procesos empresariales, contabilidad, servicios financieros, revisión documental, producción básica de contenidos y programación inicial.

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El informe de Asocapitales analizó el impacto potencial de la inteligencia artificial en el empleo urbano de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asocapitales, adicionalmente, identificó una mayor exposición entre las mujeres y los jóvenes, debido a su participación en actividades administrativas y en empleos de entrada al mercado laboral.

El estudio incluyó datos sobre educación superior. De los graduados en las 32 capitales durante 2024, 199.447 personas, el 43,5%, egresaron de campos asociados con alta exposición y baja complementariedad frente a la IA.

Entre 24 y 36 meses para preparar respuestas

Por su lado, desde la asociación se propuso una estrategia con dos frentes. El primero es la adaptabilidad, que plantea formación amplia para que los trabajadores incorporen herramientas de inteligencia artificial a sus tareas y mejoren su productividad.

El segundo es la reconversión laboral, con rutas de capacitación de entre 3 y 18 meses, vinculadas con vacantes disponibles.

Según la propuesta, las ciudades tienen una ventana de entre 24 y 36 meses para estructurar sus respuestas. Durante el primer año, deberían elaborar mapas locales de riesgo laboral, suscribir acuerdos con sectores productivos y poner en marcha programas iniciales de formación.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que hizo parte de la presentación del reporte, afirmó que la ciudad busca liderar el debate y la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar la atención de los servicios públicos.

La entidad propuso rutas de formación y reconversión laboral de entre tres y 18 meses, según cada perfil ocupacional - crédito Asocapitales

“La inteligencia artificial es una gran oportunidad para cambiar la forma como el ciudadano se relaciona con el Estado y facilitar el acceso a los servicios que está esperando”, dijo.

La asociación solicitó al Gobierno nacional y al Congreso la creación de un Sistema Nacional de Adaptabilidad, Anticipación y Reconversión Laboral frente a la inteligencia artificial. Entre sus propuestas figuran un fondo competitivo de reconversión territorial, pilotos para 2027 y 2028, incentivos a las empresas que capaciten a sus trabajadores antes de despedirlos y un sistema de información sobre habilidades y vacantes.

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El director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, sostuvo que la exposición a la inteligencia artificial no implica, por sí sola, la pérdida de empleos: “Estamos diciendo que hay oportunidades para ser más eficientes y que es necesario mejorar las capacidades tecnológicas de los servidores públicos y los ciudadanos”.

La investigación utiliza información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para 23 ciudades y áreas metropolitanas, con datos del período 2021-2025. Además, incluye una caracterización estratégica de las 32 ciudades capitales del país.