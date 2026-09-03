Salvatore Mancuso compareció ante la fiscal delegada que lleva el caso de Álvaro Uribe, por las masacres de El Aro y La Granja: de esto habló

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió al proceso del expresidente Álvaro Uribe, que es investigado por las masacres de El Aro, La Granja y el crimen del defensor de derechos humanos, Jesús María Valle - crédito crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Colprensa

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Tal y como estaba previsto, en una declaración que se produjo bajo juramento, el excabecilla paramilitar Salvatore Mancuso compareció el jueves 3 de septiembre ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, en la que ratificó que Pedro Juan Moreno, que fungió como secretario de Gobierno de Antioquia durante esa administración, pidió apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia para ejecutar acciones ilegales en Antioquia.

De acuerdo con lo que expresó Caracol Radio, la afirmación bajo juramento de Mancuso reactivó una de las líneas más delicadas de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: rendirá indagatoria en la jornada del viernes 4 de septiembre para que responda por la presunta comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, por los casos La Granja, El Aro y el defensor de DD. HH. Jesús María Valle.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia cuando se registraron las masacres de El Aro y La Granja, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La diligencia judicial duró cerca de tres horas y se llevó a cabo en un lugar reservado de Montería (Córdoba), según informó el citado medio, con base en fuentes de la Fiscalía General de la Nación. En la entrevista con el exgestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro, que estuvo por casi 17 años recluido en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos, participaron abogados de la defensa del expresidente y delegados de la Procuraduría General de la Nación.

El testimonio de Mancuso quedó, de esta manera, formalmente incorporado a la indagación por las citadas masacres, al igual que el asesinato del defensor Valle y la presunta creación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, que fue propiedad de los Uribe. La diligencia se desarrolló bajo las reglas de la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema de procedimiento penal; en la antesala de la comparecencia del exmandatario.

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Pedro Juan Moreno fue cercano al expresidente Álvaro Uribe, tanto en su periodo como gobernador de Antioquia como presidente - crédito Colprensa

La declaración de Mancuso apuntó al vínculo entre funcionarios y estructuras paramilitares

El aparte más sensible del testimonio conocido hasta ahora por parte de Mancuso ante la fiscal delegada es la ratificación sobre la supuesta solicitud de ayuda de Moreno a las AUC. Ese señalamiento del exjefe paramilitar se supo en medio de una investigación que examina si hubo participación o conocimiento de hechos atribuidos a estructuras paramilitares en Antioquia durante los años 90, en los que Uribe tuvo un papel preponderante como gobernador.

En ese sentido, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia no declaró solo sobre hechos generales. Según lo conocido tras una diligencia reservada, respondió por lo que sabe sobre la planeación y ejecución de las incursiones de El Aro, La Granja y San Roque, y sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de esos episodios, que marcaron la memoria colectiva de las poblaciones afectadas y, del mismo modo, del país, que trata de sellar heridas.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez afrontaría una indagatoria que podría determinar su futuro judicial cercano - crédito Colprensa

Es válido precisar que, como se mencionó, la investigación también abarca la conformación del llamado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas. Sobre ese punto, la fiscal delegada formuló preguntas específicas dentro de una indagación que no se limitó a los ataques armados en Ituango, sino que abordó el auge y caída de esta estructura armada, que se sometió al proceso de negociación establecido por Uribe en Santafé de Ralito (Córdoba).

En el caso de El Aro, la investigación ubica los hechos el 22 de octubre de 1997 en ese corregimiento del municipio de Ituango. Allí, según el expediente, paramilitares del Bloque Mineros de las AUC llegaron con una lista, acusaron a pobladores de colaborar con grupos guerrilleros, asesinaron a 12 personas y desplazaron a 1.472 habitantes, además de otros actos de violencia; en hechos que aún están siendo investigados por los organismos de justicia de Colombia.

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